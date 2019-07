Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"541660ca-16c1-4248-814a-3d03526428db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tárgyalásán elkülönítették és megbilincselték. De a tárgyalás végén elengedték a hajléktalan férfit.","shortLead":"A tárgyalásán elkülönítették és megbilincselték. De a tárgyalás végén elengedték a hajléktalan férfit.","id":"20190725_Figyelmeztetesben_reszesitettek_az_orizetbe_vett_hajlektalant","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=541660ca-16c1-4248-814a-3d03526428db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21bd5cd8-ae9c-4fa1-a6be-c4f958f7f57e","keywords":null,"link":"/itthon/20190725_Figyelmeztetesben_reszesitettek_az_orizetbe_vett_hajlektalant","timestamp":"2019. július. 25. 14:11","title":"Figyelmeztetésben részesítették az őrizetbe vett hajléktalant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3aec2bd-8418-478a-a238-a30c45ad4140","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem állt mögé az összefogott ellenzék, így nem marad a pártban.","shortLead":"Nem állt mögé az összefogott ellenzék, így nem marad a pártban.","id":"20190726_Hunvald_Gyorgy_kilep_az_MSZPbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3aec2bd-8418-478a-a238-a30c45ad4140&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da89fb8e-d440-4603-87e0-048e441d3e22","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_Hunvald_Gyorgy_kilep_az_MSZPbol","timestamp":"2019. július. 26. 07:48","title":"Hunvald György kilép az MSZP-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84caf697-4d59-4386-ad24-e8491ffd4d9f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kukkolók elrontják a hangulatot.","shortLead":"A kukkolók elrontják a hangulatot.","id":"20190725_A_parizsi_nudistak_csak_bekeben_vetkoznenek_de_nem_hagyjak_oket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84caf697-4d59-4386-ad24-e8491ffd4d9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad1339e2-1e13-4099-b84e-247eb18fff2f","keywords":null,"link":"/elet/20190725_A_parizsi_nudistak_csak_bekeben_vetkoznenek_de_nem_hagyjak_oket","timestamp":"2019. július. 25. 10:24","title":"A párizsi nudisták csak békében vetkőznének, de nem hagyják őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0403f9-941e-4c08-aa51-2d1e3ae2287a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Leghíresebb szerepe a Szárnyas fejvadászban volt, de számos thrillerben, kalandfilmben és akciófilmben is játszott. ","shortLead":"Leghíresebb szerepe a Szárnyas fejvadászban volt, de számos thrillerben, kalandfilmben és akciófilmben is játszott. ","id":"20190724_Meghalt_Rutger_Hauer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d0403f9-941e-4c08-aa51-2d1e3ae2287a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b537122-0a39-431a-822f-c626f6fcad3d","keywords":null,"link":"/kultura/20190724_Meghalt_Rutger_Hauer","timestamp":"2019. július. 24. 19:38","title":"Meghalt Rutger Hauer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0830271-b529-46ca-a64e-7eac36958f12","c_author":"Oroszi Babett","category":"gazdasag","description":"A Rogán Cecíliához köthető sportesemények támogatásai után kutakodva a hvg.hu érdekes kapcsolatra bukkant: a Fitbalance Aréna Tavasz és a Fitbalance Kids nevű rendezvényeket az a Magno Studio Kft. szervezte, amely az Átlátszó szerint milliárdokat szakított a Rogán Antal vezette minisztérium propagandaköltéseiből. A cégről semmit nem tudni, csupán annyit, hogy vezetője és tulajdonosa, Horváth László három év alatt a nulláról 14 milliárd forintra tornázta fel a Facebook-oldallal és saját honlappal nem rendelkező vállalkozás bevételeit.","shortLead":"A Rogán Cecíliához köthető sportesemények támogatásai után kutakodva a hvg.hu érdekes kapcsolatra bukkant: a Fitbalance...","id":"20190725_magno_studio_fitbalance_rogan_cecilia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0830271-b529-46ca-a64e-7eac36958f12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e82a115-f60d-4a63-85dd-076d16cc67bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190725_magno_studio_fitbalance_rogan_cecilia","timestamp":"2019. július. 25. 06:30","title":"Rogán Cecília és egy titokzatos NER-milliomos nyomát kutattuk a békásmegyeri panelrengetegben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f4e9f8c-ea9e-49c9-a8b1-7e1e0ea1a95d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Balatonfüred előtt robbant le és vesztegelt jó ideig a Kék Hullám sebesvonata.","shortLead":"Balatonfüred előtt robbant le és vesztegelt jó ideig a Kék Hullám sebesvonata.","id":"20190724_mav_kek_hullam_sebesvonat_mav_mavinform_keses_balaton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f4e9f8c-ea9e-49c9-a8b1-7e1e0ea1a95d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44cfc5f4-0c55-4f84-aeb9-dcb90aa0bd00","keywords":null,"link":"/cegauto/20190724_mav_kek_hullam_sebesvonat_mav_mavinform_keses_balaton","timestamp":"2019. július. 24. 17:24","title":"Ma is volt baja a MÁV-nak a balatoni vonatokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afe90645-87fd-44a0-9b41-d250c62bc912","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Előttünk Románia és Bulgária is. Mögöttünk olyan országok, mint Panama és Kazahsztán.","shortLead":"Előttünk Románia és Bulgária is. Mögöttünk olyan országok, mint Panama és Kazahsztán.","id":"20190726_Magyarorszag_az_utolso_europai_orszag_a_joguralmi_vilagranglistan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=afe90645-87fd-44a0-9b41-d250c62bc912&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b92d00a2-56a6-4824-981e-6215439326dc","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_Magyarorszag_az_utolso_europai_orszag_a_joguralmi_vilagranglistan","timestamp":"2019. július. 26. 10:35","title":"Magyarország az utolsó európai ország a joguralmi világranglistán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d42862b-9065-4f77-8655-d8b67b1211e3","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A miniszter elmondta, hogy mi a kormány célja az útfejlesztésekkel, és Kelet-Magyarországon is akarnak építeni egy Hungaroringhez hasonló versenypályát. ","shortLead":"A miniszter elmondta, hogy mi a kormány célja az útfejlesztésekkel, és Kelet-Magyarországon is akarnak építeni...","id":"20190724_Palkovics_Az_a_cel_hogy_fel_ora_mindenhonnan_elerheto_legyen_egy_negysavos_ut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d42862b-9065-4f77-8655-d8b67b1211e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d920a40-704e-4222-aa01-cfe53dd0e4cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190724_Palkovics_Az_a_cel_hogy_fel_ora_mindenhonnan_elerheto_legyen_egy_negysavos_ut","timestamp":"2019. július. 24. 15:31","title":"Palkovics: Az a cél, hogy fél óra alatt mindenhonnan elérhető legyen egy négysávos út","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]