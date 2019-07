Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"12bf8a7c-e606-474f-8efc-6a923b707f54","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Kezdődik a kampány. Főpolgármestert, polgármestereket, helyi képviselőket választunk.","shortLead":"Kezdődik a kampány. Főpolgármestert, polgármestereket, helyi képviselőket választunk.","id":"20190726_Oktober_13ra_tuzte_ki_Ader_az_onkormanyzati_valasztast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12bf8a7c-e606-474f-8efc-6a923b707f54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"440418f1-bcc1-4ef1-842e-20b63b2ca633","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_Oktober_13ra_tuzte_ki_Ader_az_onkormanyzati_valasztast","timestamp":"2019. július. 26. 09:53","title":"Október 13-ra tűzte ki Áder az önkormányzati választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d54e5d8-92b1-4dda-abda-b8381e5f7a72","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Verekedésbe torkollik egy nézeteltérés a férfiöltözőben. ","shortLead":"Verekedésbe torkollik egy nézeteltérés a férfiöltözőben. ","id":"20190725_76_Velencei_Filmfesztival_magyar_kisfilm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d54e5d8-92b1-4dda-abda-b8381e5f7a72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"426c1dc8-b9c8-4c78-a62c-d4735bec09bd","keywords":null,"link":"/kultura/20190725_76_Velencei_Filmfesztival_magyar_kisfilm","timestamp":"2019. július. 25. 13:59","title":"A 76. Velencei Filmfesztiválon lesz egy magyar kisfilm világpremierje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7826ac3e-bc8b-4f63-af6d-e7995aaefef1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A város polgármestere szerint félreértés történt, továbbra is Horváth Attila marad az intézmény élén. ","shortLead":"A város polgármestere szerint félreértés történt, továbbra is Horváth Attila marad az intézmény élén. ","id":"20190725_Megis_a_helyen_maradhat_a_zalaegerszegi_Zrinyi_Miklos_Gimnazium_igazgatoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7826ac3e-bc8b-4f63-af6d-e7995aaefef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccd0ba2d-cd1b-4b1a-b3e9-7f03153df1de","keywords":null,"link":"/itthon/20190725_Megis_a_helyen_maradhat_a_zalaegerszegi_Zrinyi_Miklos_Gimnazium_igazgatoja","timestamp":"2019. július. 25. 19:24","title":"Mégis a helyén maradhat a zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f96351ea-721d-4b31-a3c2-2adee7b42c31","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Előbbi az ötödik, utóbbi a nyolcadik idővel jutott tovább. Világcsúcs is született az elődöntőben. ","shortLead":"Előbbi az ötödik, utóbbi a nyolcadik idővel jutott tovább. Világcsúcs is született az elődöntőben. ","id":"20190726_hosszu_katinka_burian_katalin_hatuszas_uszo_kvangdzsu_vizes_vb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f96351ea-721d-4b31-a3c2-2adee7b42c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e01b8a8-c6e0-47ab-ad7c-2c6c74515eb7","keywords":null,"link":"/sport/20190726_hosszu_katinka_burian_katalin_hatuszas_uszo_kvangdzsu_vizes_vb","timestamp":"2019. július. 26. 13:53","title":"Hosszú és Burián is döntős 200 háton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04e8fa77-4b67-463e-abbd-81ccc10fb14e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Fucsovics Márton két szettben kikapott az első helyen kiemelt osztrák Dominic Thiemtől az 1,85 millió euró (603 millió forint) összdíjazású hamburgi salakpályás férfi tenisztorna szerdai nyolcaddöntőjében.","shortLead":"Fucsovics Márton két szettben kikapott az első helyen kiemelt osztrák Dominic Thiemtől az 1,85 millió euró (603 millió...","id":"20190724_fucsovics_marton_dominic_thiem_tenisz_hamburg_tenisztorna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04e8fa77-4b67-463e-abbd-81ccc10fb14e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c85dda36-2796-4268-a8a0-bb44b43107de","keywords":null,"link":"/sport/20190724_fucsovics_marton_dominic_thiem_tenisz_hamburg_tenisztorna","timestamp":"2019. július. 24. 22:31","title":"Fucsovics egy maratoni hosszúságú szetten át tudta tartani Thiemet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9d84688-8b03-465e-9c05-f5d40e509ac2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Meghalt volna a kopár síkságon, ha nem jön a bringás.","shortLead":"Meghalt volna a kopár síkságon, ha nem jön a bringás.","id":"20190726_Biciklis_mentette_meg_az_eltevedt_oregembert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9d84688-8b03-465e-9c05-f5d40e509ac2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c224631-dfce-42eb-979f-bdd06fbfce2c","keywords":null,"link":"/elet/20190726_Biciklis_mentette_meg_az_eltevedt_oregembert","timestamp":"2019. július. 26. 11:14","title":"Biciklis mentette meg az öregembert az oregoni pusztában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"772c15f3-018e-48ea-a38c-f248712916b0","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Két konkrét eseten mutatja be a Microsoft Magyarország által az USA-ban aláírt vallomás, hogyan bundáztak meg állami beszerzéseket, játszottak össze állami tisztviselőkkel. A magyar ügyészség egyszer már gyanú hiányában visszautasított egy feljelentést. Most azt ígérik, megkérdezik az amerikai kollégákat, van-e releváns, kiadható információjuk.","shortLead":"Két konkrét eseten mutatja be a Microsoft Magyarország által az USA-ban aláírt vallomás, hogyan bundáztak meg állami...","id":"20190726_microsoft_korrupcio_orban_usa_igazsagugyi_miniszterium_legfobb_ugyeszseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=772c15f3-018e-48ea-a38c-f248712916b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ade6264b-9345-4429-a7e5-7374020aa8c3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190726_microsoft_korrupcio_orban_usa_igazsagugyi_miniszterium_legfobb_ugyeszseg","timestamp":"2019. július. 26. 06:30","title":"Orbán Viktorra is utalnak a Microsoft korrupciót beismerő vallomásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac807634-225a-4faa-b350-886bdd341662","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A pszichológus úgy jellemezte a köznevelési törvény módosítását, hogy katasztrófa a gyereknek és katasztrófa a társadalomnak is. Egyre kevesebb dologban bízhatnak az alternatív iskolák – véli.","shortLead":"A pszichológus úgy jellemezte a köznevelési törvény módosítását, hogy katasztrófa a gyereknek és katasztrófa...","id":"20190724_Vekerdy_Engedelmes_rabszolgakat_nevelunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac807634-225a-4faa-b350-886bdd341662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea45e9f0-48db-46b4-98a3-3e5286ac4690","keywords":null,"link":"/kultura/20190724_Vekerdy_Engedelmes_rabszolgakat_nevelunk","timestamp":"2019. július. 24. 15:59","title":"Vekerdy: Engedelmes rabszolgákat nevelünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]