[{"available":true,"c_guid":"c0621e7c-a1b0-4a40-ae51-f31c990d3223","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Bíró Attila szövetségi kapitány együttese 10-9-re kapott ki az ausztráloktól a kvangdzsui vizes világbajnokságon.","shortLead":"Bíró Attila szövetségi kapitány együttese 10-9-re kapott ki az ausztráloktól a kvangdzsui vizes világbajnokságon.","id":"20190726_vizes_vb_no_vizilabda_valogatott_bronzmeccs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0621e7c-a1b0-4a40-ae51-f31c990d3223&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa28f40-d2e3-46dc-8ef1-fdf1f027cb84","keywords":null,"link":"/sport/20190726_vizes_vb_no_vizilabda_valogatott_bronzmeccs","timestamp":"2019. július. 26. 11:10","title":"Kikapott a női pólóválogatott, elúszott a bronzérem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3fcaba0-8c23-46f8-a277-ed889557c0b8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Petőfi Irodalmi Múzeum volt vezetője azt mondja, ha a távozása nyitotta meg a lehetőséget a Petőfi Irodalmi Múzeum nagy arányú támogatása előtt, akkor már-már szívesen lesz áldozat.","shortLead":"A Petőfi Irodalmi Múzeum volt vezetője azt mondja, ha a távozása nyitotta meg a lehetőséget a Petőfi Irodalmi Múzeum...","id":"20190726_Prohle_Gergely_A_kulturharc_eredmenyes_volt_nekem_mennem_kellett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3fcaba0-8c23-46f8-a277-ed889557c0b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2f958da-0a53-434a-92a5-850f56a2b85e","keywords":null,"link":"/kultura/20190726_Prohle_Gergely_A_kulturharc_eredmenyes_volt_nekem_mennem_kellett","timestamp":"2019. július. 26. 11:38","title":"Prőhle Gergely: A kultúrharc eredményes volt, nekem mennem kellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"894e3346-5f60-46c2-93c7-b52e9d50a9b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tudta feldolgozni a szakítást, ezért puskázott.","shortLead":"Nem tudta feldolgozni a szakítást, ezért puskázott.","id":"20190726_Orizetbe_vettek_a_vadaszpuskas_kecskemeti_lovoldozot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=894e3346-5f60-46c2-93c7-b52e9d50a9b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df0e4eda-8a08-4020-b099-6882e91e44a5","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_Orizetbe_vettek_a_vadaszpuskas_kecskemeti_lovoldozot","timestamp":"2019. július. 26. 09:26","title":"Őrizetbe vették a vadászpuskás kecskeméti lövöldözőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8a8cf9d-282d-4c26-b79c-90f295c2371b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vetélytársa lehet a brit miniszterelnöki rezidencia macskájának. ","shortLead":"Vetélytársa lehet a brit miniszterelnöki rezidencia macskájának. ","id":"20190726_Nagy_a_baj_a_Downing_Streeten_Boris_Johnson_kutyat_akar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8a8cf9d-282d-4c26-b79c-90f295c2371b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7993b686-f435-4080-9f3d-36be361a9a09","keywords":null,"link":"/elet/20190726_Nagy_a_baj_a_Downing_Streeten_Boris_Johnson_kutyat_akar","timestamp":"2019. július. 26. 12:15","title":"Nagy a baj a Downing Streeten: Boris Johnson kutyát akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"053ecd3d-59c8-4a87-a7ae-ffe8a63b6b64","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyarország is érintett.","shortLead":"Magyarország is érintett.","id":"20190726_Ujabb_reszletek_derultek_ki_a_Torok_Aramlatrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=053ecd3d-59c8-4a87-a7ae-ffe8a63b6b64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c039e34-873f-4719-9b81-d68039e07e6e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190726_Ujabb_reszletek_derultek_ki_a_Torok_Aramlatrol","timestamp":"2019. július. 26. 18:45","title":"Újabb részletek derültek ki a Török Áramlatról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Negyvenkét éves korában érte a halál.","shortLead":"Negyvenkét éves korában érte a halál.","id":"20190726_meghalt_Balassa_Laszlo_fotomuvesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53c46e19-e0ad-477b-ad25-2f806267cae9","keywords":null,"link":"/kultura/20190726_meghalt_Balassa_Laszlo_fotomuvesz","timestamp":"2019. július. 26. 12:16","title":"Meghalt Balassa László fotóművész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7f88a1d-18df-4ee7-a25c-9eeedb0dd914","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A lánykereskedő Epstein vagyonkezelője éppúgy a Deutsche Bank volt, mint az amerikai elnöké.","shortLead":"A lánykereskedő Epstein vagyonkezelője éppúgy a Deutsche Bank volt, mint az amerikai elnöké.","id":"20190727_donald_trump_jeffrey_epstein","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7f88a1d-18df-4ee7-a25c-9eeedb0dd914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79f47015-60c7-4597-8ead-080be75b6d48","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190727_donald_trump_jeffrey_epstein","timestamp":"2019. július. 27. 07:25","title":"Kínosan érintheti Donald Trumpot az Epstein-botrány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bdbda19-d1fe-4e1d-afca-149c88d31a39","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Általános meglepetésre lett holtversenyben az év autója idén az Alpine A110. A tuningcégeket persze mindez csak motiválja vélhetően.","shortLead":"Általános meglepetésre lett holtversenyben az év autója idén az Alpine A110. A tuningcégeket persze mindez csak...","id":"20190724_alpine_a_110_carlex","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bdbda19-d1fe-4e1d-afca-149c88d31a39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6812c3bf-3fb2-4930-8d4b-08e9d172349d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190724_alpine_a_110_carlex","timestamp":"2019. július. 26. 10:21","title":"Az év autóját is kezelésbe vették a lengyelek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]