[{"available":true,"c_guid":"9739e96e-2ebc-41a6-b6cb-1728e85664e4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A MOL Fehérvár FC vasárnap saját pályáján, a novemberben átadott MOL Aréna Sóstóban fogadhatja az újonc Kaposvári Rákóczit a labdarúgó-bajnokság nyitófordulójában.","shortLead":"A MOL Fehérvár FC vasárnap saját pályáján, a novemberben átadott MOL Aréna Sóstóban fogadhatja az újonc Kaposvári...","id":"20190729_bakterium_mol_fehervar_stadion_mol_arena_sosto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9739e96e-2ebc-41a6-b6cb-1728e85664e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db049c6a-47a4-4f1e-b2bb-3f2e85502f6a","keywords":null,"link":"/sport/20190729_bakterium_mol_fehervar_stadion_mol_arena_sosto","timestamp":"2019. július. 29. 16:25","title":"Kiirtották a veszélyes baktériumot, hazatérhet a Fehérvár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9515c06-6752-48f7-ad80-604b672a1841","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Tesco és a Lidl teríti a magyar dinnyét a környező országokban. ","shortLead":"A Tesco és a Lidl teríti a magyar dinnyét a környező országokban. ","id":"20190729_Jol_veszik_a_magyar_dinnyet_a_kornyezo_orszagokban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9515c06-6752-48f7-ad80-604b672a1841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05965eb5-bc81-4c13-8d54-ac7bce02d8f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190729_Jol_veszik_a_magyar_dinnyet_a_kornyezo_orszagokban","timestamp":"2019. július. 29. 05:55","title":"Jól veszik a magyar dinnyét a környező országokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c34c138-6a17-4565-a0d9-efff3183d35c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az egyik úszó megsérült, így került Bernek Péter a 400 méteres vegyesúszás döntőjébe. ","shortLead":"Az egyik úszó megsérült, így került Bernek Péter a 400 méteres vegyesúszás döntőjébe. ","id":"20190728_Bernek_400_meter_vegyes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c34c138-6a17-4565-a0d9-efff3183d35c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d5396d0-980b-437e-83a7-245ae354f90a","keywords":null,"link":"/sport/20190728_Bernek_400_meter_vegyes","timestamp":"2019. július. 28. 14:16","title":"Bernek ötödik lett 400 méter vegyesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dba90c6-ce91-4494-b943-ee9a28760513","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Bálint György 1919. július 28-án született – napra pontosan száz évvel ezelőtt. Ma is aktív, a közéletben is, a kertben is. Ez utóbbi az igazi terepe. A második világháborúban megjárt két megsemmisítő tábort is, az mentette meg az életét, hogy értett a kertészkedéshez. Azt vallja, hogy ne múljon el nap munka nélkül. A klímaváltozás aggasztja, van is egy tanácsa, mit tehetünk egy ilyen világban.","shortLead":"Bálint György 1919. július 28-án született – napra pontosan száz évvel ezelőtt. Ma is aktív, a közéletben is, a kertben...","id":"20190728_100_eves_lett_Balint_gazda__Allitolag_kedvelnek_az_emberek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5dba90c6-ce91-4494-b943-ee9a28760513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"360272ac-45b6-4b4a-bbf3-96dc764f2d02","keywords":null,"link":"/itthon/20190728_100_eves_lett_Balint_gazda__Allitolag_kedvelnek_az_emberek","timestamp":"2019. július. 28. 10:00","title":"100 éves lett Bálint gazda – „Állítólag kedvelnek az emberek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c37c198-70bf-49b4-ac66-52a0f1807ee1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Járdán ezentúl nem lehet villanyrollerrel haladni Milánóban, de kerülendők a villamossínes, macskaköves utcák is. ","shortLead":"Járdán ezentúl nem lehet villanyrollerrel haladni Milánóban, de kerülendők a villamossínes, macskaköves utcák is. ","id":"20190728_Milanoban_is_szigoritjak_az_elektromos_rollerek_hasznalatat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c37c198-70bf-49b4-ac66-52a0f1807ee1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c9ea884-250b-4956-8597-e6aa24a23f2c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190728_Milanoban_is_szigoritjak_az_elektromos_rollerek_hasznalatat","timestamp":"2019. július. 28. 09:46","title":"Milánóban is szigorítják az elektromos rollerek használatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91b4d43e-1b23-43cd-9aa7-3d1fd2fe4b25","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Harmadannyi a kártalanítás, mint amennyi más hasonló utcákban a lakás ára.","shortLead":"Harmadannyi a kártalanítás, mint amennyi más hasonló utcákban a lakás ára.","id":"20190729_Annyit_fizet_az_onkormanyzat_a_Hos_utcai_lakoknak_amennyibol_zsakfalvakban_lehet_hazat_venni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91b4d43e-1b23-43cd-9aa7-3d1fd2fe4b25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd93de93-1471-4df4-b256-8e060345267a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190729_Annyit_fizet_az_onkormanyzat_a_Hos_utcai_lakoknak_amennyibol_zsakfalvakban_lehet_hazat_venni","timestamp":"2019. július. 29. 08:39","title":"Annyit fizet az önkormányzat a Hős utcai lakóknak, amennyiből zsákfalvakban lehet házat venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Többfelé eshet, de marad a 25–31 fok. ","shortLead":"Többfelé eshet, de marad a 25–31 fok. ","id":"20190729_Fulledt_es_esos_lesz_a_hetfo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64d5d17c-2d0e-4ca7-a984-f69763bd35a4","keywords":null,"link":"/idojaras/20190729_Fulledt_es_esos_lesz_a_hetfo","timestamp":"2019. július. 29. 05:16","title":"Fülledt és esős lesz a hétfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d16715f8-ba67-47d1-9601-39711dd91de2","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az észak-koreaiak elengedték a felségvizeikre tévedt orosz halászhajót, majd egy észak-koreai halászhajó téved dél-koreai területre.\r

\r

","shortLead":"Az észak-koreaiak elengedték a felségvizeikre tévedt orosz halászhajót, majd egy észak-koreai halászhajó téved...","id":"20190728_Egy_nap_alatt_ket_halaszhajo_is_bajba_kerult_Korea_partjainal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d16715f8-ba67-47d1-9601-39711dd91de2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fb34d13-246d-4f69-b9b1-03dd040b6c68","keywords":null,"link":"/vilag/20190728_Egy_nap_alatt_ket_halaszhajo_is_bajba_kerult_Korea_partjainal","timestamp":"2019. július. 28. 21:11","title":"Zavarosban halásztak: egy orosz és egy észak-koreai hajó is bajba került a határnál ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]