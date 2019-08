Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b7d11547-ceef-4ef7-ac22-828bae987dec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyorsított eljárásban, néhány nap alatt elítélte őket a kiskunhalasi bíróság. ","shortLead":"Gyorsított eljárásban, néhány nap alatt elítélte őket a kiskunhalasi bíróság. ","id":"20190801_Gorog_turistabuszon_hamis_szemelyivel_akart_Magyarorszagra_lepni_harom_szir","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7d11547-ceef-4ef7-ac22-828bae987dec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72277b85-ffde-4030-aa73-a61fc14eaa7f","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Gorog_turistabuszon_hamis_szemelyivel_akart_Magyarorszagra_lepni_harom_szir","timestamp":"2019. augusztus. 01. 09:03","title":"Görög turistabuszon, hamis személyivel akart Magyarországra lépni három szír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c65aaacf-93b7-4db8-bd5c-3acbab27e094","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyarország is részt vesz a mesterségesintelligencia-alapú határvédelmi rendszer, az iBorderCtrl tesztelésében. A projektet élesen kritizáló szakemberek szerint az újfajta hazugságvizsgáló helytelen következtetésekre juthat, amit egy új eset is megerősít.","shortLead":"Magyarország is részt vesz a mesterségesintelligencia-alapú határvédelmi rendszer, az iBorderCtrl tesztelésében...","id":"20190731_iborderctrl_silent_talker_csendes_beszelo_mesterseges_intelligencia_hatarellenorzes_europai_unio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c65aaacf-93b7-4db8-bd5c-3acbab27e094&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8209fcc-37fa-4ed2-8f96-b289a9bed463","keywords":null,"link":"/tudomany/20190731_iborderctrl_silent_talker_csendes_beszelo_mesterseges_intelligencia_hatarellenorzes_europai_unio","timestamp":"2019. július. 31. 11:33","title":"Őszintén válaszolt, mégis hazugnak bélyegezte az újságírót az új EU-s okos határellenőrző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1675c1a-6a9b-4176-867a-e6b36f8feacf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tulajdonosváltást nemrég jegyezték csak be.","shortLead":"A tulajdonosváltást nemrég jegyezték csak be.","id":"20190731_Orban_Viktor_apjatol_berli_az_alcsutdobozi_golfpalyakat_Meszaros_Lorinc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1675c1a-6a9b-4176-867a-e6b36f8feacf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bd4d20e-0404-4695-b436-c24ba9aec81f","keywords":null,"link":"/kkv/20190731_Orban_Viktor_apjatol_berli_az_alcsutdobozi_golfpalyakat_Meszaros_Lorinc","timestamp":"2019. július. 31. 07:34","title":"Orbán Viktor apjától bérli az alcsútdobozi golfpályákat Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e5027a6-250e-4621-80f5-5afdc34b9326","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem jó mérőszám a jelenlegi rendszer, ami az elektromos módban megtehető kilométerek alapján adja a zöld rendszámot. ","shortLead":"Nem jó mérőszám a jelenlegi rendszer, ami az elektromos módban megtehető kilométerek alapján adja a zöld rendszámot. ","id":"20190801_Jon_a_zold_rendszamos_szigoritas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e5027a6-250e-4621-80f5-5afdc34b9326&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa9131f2-0fa1-441e-baf6-140d737e791c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190801_Jon_a_zold_rendszamos_szigoritas","timestamp":"2019. augusztus. 01. 10:24","title":"Jön a zöld rendszámos szigorítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b18cc90-e21f-47c8-953f-80a1ca0e2998","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":" ","shortLead":" ","id":"20190731_Ismet_van_farkas_Magyarorszagon_de_ugy_tunik_egy_borztol_is_inaba_szall_a_batorsaga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b18cc90-e21f-47c8-953f-80a1ca0e2998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12c74ec2-0396-4772-b35a-b05e95405815","keywords":null,"link":"/elet/20190731_Ismet_van_farkas_Magyarorszagon_de_ugy_tunik_egy_borztol_is_inaba_szall_a_batorsaga","timestamp":"2019. július. 31. 15:23","title":"Ismét van farkas Magyarországon, de úgy tűnik, egy borztól is inába száll a bátorsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afb61e4d-b415-432a-a554-c77c8f6379a4","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ha már a megállapodásra nincs esély, próbáld meg eladni a rosszabbik megoldást.","shortLead":"Ha már a megállapodásra nincs esély, próbáld meg eladni a rosszabbik megoldást.","id":"20190801_Osszeuropai_PRkampannyal_keszul_Boris_Johnson_a_Brexitre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=afb61e4d-b415-432a-a554-c77c8f6379a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c26a7d25-863d-421a-b041-2f58104c0906","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190801_Osszeuropai_PRkampannyal_keszul_Boris_Johnson_a_Brexitre","timestamp":"2019. augusztus. 01. 18:35","title":"Összeurópai PR-kampánnyal készül Boris Johnson a Brexitre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad2f3993-b8ea-499b-af44-1b60397f1699","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottságtól akarják megtudakolni, hogy ez összhangban van-e az uniós joggal. ","shortLead":"Az Európai Bizottságtól akarják megtudakolni, hogy ez összhangban van-e az uniós joggal. ","id":"20190731_Az_MSZP_az_EUhoz_fordul_a_Magyarorszagon_lerakott_szennyviziszap_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad2f3993-b8ea-499b-af44-1b60397f1699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4314ddeb-487c-4ef4-9e9b-7ca0569fb201","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190731_Az_MSZP_az_EUhoz_fordul_a_Magyarorszagon_lerakott_szennyviziszap_miatt","timestamp":"2019. július. 31. 17:48","title":"Az MSZP az EU-hoz fordul a Magyarországon lerakott szennyvíziszap miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbce0046-386a-4108-a12c-fa33e7ac577e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzati választásokra a választási bizottság a kétfarkúakat vette nyilvántartásba elsőként, a párt Ajkán teljes gőzzel fog nyomulni.","shortLead":"Az önkormányzati választásokra a választási bizottság a kétfarkúakat vette nyilvántartásba elsőként, a párt Ajkán...","id":"20190731_A_ketfarkuakat_vette_nyilvantartasba_az_NVB_a_partok_kozul_elsokent","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fbce0046-386a-4108-a12c-fa33e7ac577e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2839faf-7a72-4315-ac02-19d60f61869a","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_A_ketfarkuakat_vette_nyilvantartasba_az_NVB_a_partok_kozul_elsokent","timestamp":"2019. július. 31. 18:35","title":"A kétfarkúakat vette nyilvántartásba az NVB a pártok közül elsőként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]