Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b34cb84-ce56-4b28-b397-e773d637c404","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az interjút az utolsó pillanatban mondták le. ","shortLead":"Az interjút az utolsó pillanatban mondták le. ","id":"20190731_SZDSZes_multja_miatt_mondtak_le_a_Suhanj_Alapitvany_vezetojenek_kozradios_interjujat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b34cb84-ce56-4b28-b397-e773d637c404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c4fa087-df2a-4718-833e-e865df53fb39","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_SZDSZes_multja_miatt_mondtak_le_a_Suhanj_Alapitvany_vezetojenek_kozradios_interjujat","timestamp":"2019. július. 31. 14:53","title":"SZDSZ-es múltja miatt mondták le a Suhanj! Alapítvány vezetőjének közrádiós interjúját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"225e31da-b405-46ca-8163-31fd30040257","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bizonyos alkalmazások szeretnek többet megtudni a használójukról. Hasonló dolgot fedeztek fel a Netflixnél is, itt azonban egész másról van szó.","shortLead":"Bizonyos alkalmazások szeretnek többet megtudni a használójukról. Hasonló dolgot fedeztek fel a Netflixnél is, itt...","id":"20190801_netflix_fizikai_mozgas_kovetese_sorozatok_filmek_nezese_online_mobilrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=225e31da-b405-46ca-8163-31fd30040257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78aedb9d-2701-4d2b-abba-f80e7018d480","keywords":null,"link":"/tudomany/20190801_netflix_fizikai_mozgas_kovetese_sorozatok_filmek_nezese_online_mobilrol","timestamp":"2019. augusztus. 01. 16:03","title":"Erről tudott? A Netflix követi a felhasználók fizikai mozgását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58229b14-b4f2-4448-9555-32770e641137","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Domokos László arról is beszélt egy konferencián, hogy az állami szférában is mérni kellene a hatékonyságot.\r

\r

","shortLead":"Domokos László arról is beszélt egy konferencián, hogy az állami szférában is mérni kellene a hatékonyságot.\r

\r

","id":"20190731_Tovabbi_allami_elbocsatasokat_varna_el_az_ASZ_elnoke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58229b14-b4f2-4448-9555-32770e641137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8b0cb26-d7b5-4ff1-9213-b6b513859233","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190731_Tovabbi_allami_elbocsatasokat_varna_el_az_ASZ_elnoke","timestamp":"2019. július. 31. 20:48","title":"További állami elbocsátásokat várna el az ÁSZ elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39566789-74e7-4f14-bcf7-dc1616365fbe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Értékes sparos vásárlási utalványok terjednek az interneten. Egyetlen probléma van velük: semmire nem jók.","shortLead":"Értékes sparos vásárlási utalványok terjednek az interneten. Egyetlen probléma van velük: semmire nem jók.","id":"20190802_spar_vasarlasi_utalvany_kupon_25000_forint_atveres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39566789-74e7-4f14-bcf7-dc1616365fbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2e48a24-f940-4692-b74a-743059d861aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20190802_spar_vasarlasi_utalvany_kupon_25000_forint_atveres","timestamp":"2019. augusztus. 02. 08:03","title":"Figyelmeztetést adott ki a SPAR: be ne dőljön, ha ilyet lát a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91069584-226e-4b52-ba83-8bdc37008db9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ronald Reagan egykori elnök – akkor még kaliforniai kormányzóként – egy telefonbeszélgetésben majmoknak nevezte az afrikai országok ENSZ-diplomatáit, akik nem támogattak az USA álláspontját.","shortLead":"Ronald Reagan egykori elnök – akkor még kaliforniai kormányzóként – egy telefonbeszélgetésben majmoknak nevezte...","id":"20190731_Reagan_lemajmozta_az_afrikai_ENSZdiplomatakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91069584-226e-4b52-ba83-8bdc37008db9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3817dcd-61b1-44c3-9893-cf1c8a0fa6e7","keywords":null,"link":"/vilag/20190731_Reagan_lemajmozta_az_afrikai_ENSZdiplomatakat","timestamp":"2019. július. 31. 19:56","title":"Reagan lemajmozta az afrikai ENSZ-diplomatákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc884e80-bf73-48b8-b700-f39a3b9bfd94","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem tudni mi állhat a háttérben, mindenesetre a Samsung Galaxy telefonok új tulajdonosai már nem kapnak 100 GB-nyi ingyen OneDrive-tárhelyet, holott korábban még ezzel csábították a felhasználókat.","shortLead":"Nem tudni mi állhat a háttérben, mindenesetre a Samsung Galaxy telefonok új tulajdonosai már nem kapnak 100 GB-nyi...","id":"20190801_samsung_galaxy_microsoft_onedrive_tarhely_100_gb_5_gb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc884e80-bf73-48b8-b700-f39a3b9bfd94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd3a29dd-7ff4-4bca-abde-3d5df14004a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190801_samsung_galaxy_microsoft_onedrive_tarhely_100_gb_5_gb","timestamp":"2019. augusztus. 01. 09:33","title":"Rossz hír a samsungosoknak: visszavesz a hatalmas ingyenes tárhelyből a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4d7e0c6-b678-49d3-abc4-3f9dbcca7b12","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"Hosszú huzavona után megjelenhet a GRECO-jelentés, amiből kiderül: az Európa Tanács szerint hazánk 18 ajánlásból csak ötöt teljesített. A dokumentumban a két legtöbbet használt szó a „kiábrándító” és az „aggasztó\". A testületnek a bírók függetlenségével, a pártfinanszírozással, de az összeférhetetlenség és a vagyonnyilatkozatok magyarországi rendszerével is gondjai vannak.","shortLead":"Hosszú huzavona után megjelenhet a GRECO-jelentés, amiből kiderül: az Európa Tanács szerint hazánk 18 ajánlásból csak...","id":"20190801_Nyilvanossagra_hozta_a_magyar_kormany_a_korrupcios_jelentest_de_sok_koszonet_nincs_benne","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4d7e0c6-b678-49d3-abc4-3f9dbcca7b12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8864694c-4426-4336-896e-46c0baaca0cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190801_Nyilvanossagra_hozta_a_magyar_kormany_a_korrupcios_jelentest_de_sok_koszonet_nincs_benne","timestamp":"2019. augusztus. 01. 10:30","title":"Itt az eltitkolt GRECO-jelentés, kiábrándító képet fest a magyar korrupcióról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"045ad412-8dd3-484a-b291-4a1612d16be8","c_author":"Oroszi Babett","category":"gazdasag","description":"Az állami vállalatok egyik kedvelt trükkje, hogy a szerződéseikről szóló adatokat olyan formátumban osztják meg, hogy azokkal semmit sem lehet kezdeni. Hasonló játékot játszott az elmúlt években az MTVA is, a hvg.hu viszont az elmúlt hetekben kereshető adatbázist készített az adatokból, és az érdekesebbeket a Vizzu segítségével vizualizálta is. Kíváncsi, kik és mire talicskáztak ki sok milliárd forintot a közmédiából? Kiderül alábbi cikkünkből, amelynek párját megtalálja a friss HVG-ben.","shortLead":"Az állami vállalatok egyik kedvelt trükkje, hogy a szerződéseikről szóló adatokat olyan formátumban osztják meg...","id":"20190801_mtva_szerzodesek_vizzu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=045ad412-8dd3-484a-b291-4a1612d16be8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"414640c1-fe22-424e-bbb9-bd0270b30e05","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190801_mtva_szerzodesek_vizzu","timestamp":"2019. augusztus. 01. 06:30","title":"Ingyen megcsináltuk, amire a közmédia nem volt képes: itt az adatbázis a milliós szerződéseikről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]