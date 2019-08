Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"874f20ba-ec7f-41a4-9fd3-c0fb0143f530","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Elképesztően hatékony a Lidl a versenytársakhoz képest.","shortLead":"Elképesztően hatékony a Lidl a versenytársakhoz képest.","id":"20190802_A_Lidl_nagyon_belehuzott_van_amiben_raver_a_Sparra_es_a_Tescora_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=874f20ba-ec7f-41a4-9fd3-c0fb0143f530&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8012a8bb-d6b9-418f-b420-2031c55c0a22","keywords":null,"link":"/kkv/20190802_A_Lidl_nagyon_belehuzott_van_amiben_raver_a_Sparra_es_a_Tescora_is","timestamp":"2019. augusztus. 02. 17:25","title":"A Lidl nagyon belehúzott, több fronton veri a Spart és a Tescót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b01b7c2a-3740-4bd4-8e92-7e10ef7f6b08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190803_Elmosott_az_eso_egy_vasuti_palyat_Somogyban_napokig_nem_jarnak_a_vonatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b01b7c2a-3740-4bd4-8e92-7e10ef7f6b08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"198b9415-993b-4437-a5e1-45fa37fda86e","keywords":null,"link":"/itthon/20190803_Elmosott_az_eso_egy_vasuti_palyat_Somogyban_napokig_nem_jarnak_a_vonatok","timestamp":"2019. augusztus. 03. 10:20","title":"Elmosott az eső egy vasúti pályát Somogyban, napokig nem járnak a vonatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31f95044-d357-4238-a931-74258e1fa84c","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok bejelentette, hivatalosan is kilép a Közepes hatótávolságú atomrakétákról szóló szerződésből (INF). Washington azt is közölte, azt tervezi, hogy megkezdi egy új rakéta tesztelését.","shortLead":"Az Egyesült Államok bejelentette, hivatalosan is kilép a Közepes hatótávolságú atomrakétákról szóló szerződésből (INF...","id":"20190802_inf_szerzodes_oroszorszag_usa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31f95044-d357-4238-a931-74258e1fa84c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e148bff7-9c91-42ad-b900-d3f100569bf5","keywords":null,"link":"/vilag/20190802_inf_szerzodes_oroszorszag_usa","timestamp":"2019. augusztus. 02. 17:45","title":"Véget ért egy korszak, kevésbé biztonságos lett a világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"329ade79-f4f0-4a93-9135-4eb088fc5ea0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nincs mindenkinek másfél órája arra, hogy az összetevők listáját böngéssze, segíteni kell őket - írja a Tudatos Vásárlók Egyesülete.","shortLead":"Nincs mindenkinek másfél órája arra, hogy az összetevők listáját böngéssze, segíteni kell őket - írja a Tudatos...","id":"20190803_Palmaolajmentes_polcokat_kernek_az_Alditol_a_Spartol_es_a_Lidltol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=329ade79-f4f0-4a93-9135-4eb088fc5ea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f489a52e-3f76-4748-908d-3bda12a7ba3b","keywords":null,"link":"/kkv/20190803_Palmaolajmentes_polcokat_kernek_az_Alditol_a_Spartol_es_a_Lidltol","timestamp":"2019. augusztus. 03. 11:10","title":"Nyílt levélben fordultak az Aldihoz, a Sparhoz és a Lidlhöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5564de34-bcff-4442-a8db-a32726e0f994","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A motortérben találtak rá a fegyverre és a hangtompítóra. ","shortLead":"A motortérben találtak rá a fegyverre és a hangtompítóra. ","id":"20190804_Engedely_nelkuli_fegyvertartas_loszer_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5564de34-bcff-4442-a8db-a32726e0f994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"236b5d3b-6e4a-4c79-b12b-58b6c33d8989","keywords":null,"link":"/itthon/20190804_Engedely_nelkuli_fegyvertartas_loszer_rendorseg","timestamp":"2019. augusztus. 04. 12:27","title":"Engedély nélkül tartottak fegyvereket, lecsapott rájuk a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Félpályán lezárták az autópályát, amíg tart a mentés.","shortLead":"Félpályán lezárták az autópályát, amíg tart a mentés.","id":"20190803_Nyolc_auto_karambolozott_az_M1es_autopalyan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4d5273e-513f-47e2-a437-0310356b9fec","keywords":null,"link":"/itthon/20190803_Nyolc_auto_karambolozott_az_M1es_autopalyan","timestamp":"2019. augusztus. 03. 08:39","title":"Nyolc autó karambolozott az M1-es autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f11486e-b042-4e95-bbcf-24c7658a02d6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Amazon alapítója adózás után 1,4 milliárdot kapott kézhez, a részvények eladása után azért még maradt a magánvagyonból, körülbelül további 115 milliárd dollár. A Forbes magazin becslése szerint a három napig tartó részvényeladás volt Bezos eddigi legnagyobb összeget hozó hasonló akciója. \r

","shortLead":"Az Amazon alapítója adózás után 1,4 milliárdot kapott kézhez, a részvények eladása után azért még maradt...","id":"20190803_18_milliard_dollarert_adott_el_Amazonreszvenyt_Jeff_Bezos_a_vilag_leggazdagabb_embere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f11486e-b042-4e95-bbcf-24c7658a02d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"705c22df-4b46-4266-b66c-82bde7e7cda3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190803_18_milliard_dollarert_adott_el_Amazonreszvenyt_Jeff_Bezos_a_vilag_leggazdagabb_embere","timestamp":"2019. augusztus. 03. 18:51","title":"1,8 milliárd dollárért adott el Amazon-részvényt Jeff Bezos, a világ leggazdagabb embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"219f0da7-7610-48ea-8aac-beeabb115c3c","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Történelminek tűnő győzelmet arattak Albániában a kormányzó szocialisták, a helyhatósági választáson mind a 61 körzetben az ő jelöltjük végzett az első helyen. Igaz, a kormányt csalással és korrupcióval vádoló ellenzék jórészt bojkottálta a szavazást.","shortLead":"Történelminek tűnő győzelmet arattak Albániában a kormányzó szocialisták, a helyhatósági választáson mind a 61...","id":"201931__valsag_albaniaban__kiurulo_orszag__feldolgozatlan_mult__atvaltozomuvesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=219f0da7-7610-48ea-8aac-beeabb115c3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4105a13f-3125-4414-99d5-66082077c39a","keywords":null,"link":"/vilag/201931__valsag_albaniaban__kiurulo_orszag__feldolgozatlan_mult__atvaltozomuvesz","timestamp":"2019. augusztus. 04. 13:30","title":"Elfajult a politikai válság Albániában, ha ez így marad, sose lesz EU-tag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]