Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f5b9d3d3-a710-48ac-9c67-277d181336c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Baleset-megelőzési videót készített a vasúttársaság az átjárók biztonságáról.","shortLead":"Baleset-megelőzési videót készített a vasúttársaság az átjárók biztonságáról.","id":"20190805_A_Mav_maga_mutatta_meg_milyen_ha_egy_vonat_benez_a_kocsiablakon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5b9d3d3-a710-48ac-9c67-277d181336c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea57e383-ee24-4e24-bcd7-48c6f70cf96f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190805_A_Mav_maga_mutatta_meg_milyen_ha_egy_vonat_benez_a_kocsiablakon","timestamp":"2019. augusztus. 05. 10:23","title":"A MÁV maga mutatta meg milyen, ha egy vonat benéz a kocsiablakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a277920-194c-44d6-a229-0eb129d4861d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lehet, hogy a Volkswagen vagy a Toyota a legnagyobb példányszámban eladott autómárka a világon, de a rapperek nem róluk álmodoznak. A nagy felnis Merc „bling-bling” sokkal gyakoribb.","shortLead":"Lehet, hogy a Volkswagen vagy a Toyota a legnagyobb példányszámban eladott autómárka a világon, de a rapperek nem róluk...","id":"20190805_A_rapperek_dalszovegeiben_is_szepen_jon_fol_a_Tesla_de_azert_meg_inkabb_a_Merci_a_favorit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a277920-194c-44d6-a229-0eb129d4861d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89e5cc66-b944-497c-b4c5-6b93564ea5f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190805_A_rapperek_dalszovegeiben_is_szepen_jon_fol_a_Tesla_de_azert_meg_inkabb_a_Merci_a_favorit","timestamp":"2019. augusztus. 05. 12:24","title":"A rapperek dalszövegeiben is jön föl a Tesla, de azért még inkább a Merci megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f15eb13f-5118-4d1e-93a7-3e7a8117a8cd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" Hongkongiak tízezrei tiltakoztak a növekvő kínai befolyás ellen szombaton, a demokráciapárti tüntetők egy csoportja leszedett rúdjáról egy kínai zászlót és a Viktória-kikötőnél vízbe dobta azt.","shortLead":" Hongkongiak tízezrei tiltakoztak a növekvő kínai befolyás ellen szombaton, a demokráciapárti tüntetők egy csoportja...","id":"20190803_Tovabb_folytatodnak_a_tuntetesek_Hongkongban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f15eb13f-5118-4d1e-93a7-3e7a8117a8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8342d31b-5907-40a7-bd00-2bb5c02d30df","keywords":null,"link":"/vilag/20190803_Tovabb_folytatodnak_a_tuntetesek_Hongkongban","timestamp":"2019. augusztus. 03. 16:49","title":"Tovább folytatódnak a tüntetések Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"788ffad1-d485-4298-a58a-dc9386168005","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A juniorként wimbledoni páros bajnok Stollár ötödször jutott WTA-tornán páros döntőbe, s ezekből kétszer nyert. Most nem jött össze.","shortLead":"A juniorként wimbledoni páros bajnok Stollár ötödször jutott WTA-tornán páros döntőbe, s ezekből kétszer nyert. Most...","id":"20190804_Stollar_Fannyek_a_dontoben_buktak_el_Washingtonban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=788ffad1-d485-4298-a58a-dc9386168005&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2ce4e79-45f2-4265-a282-8af67bcd5a1a","keywords":null,"link":"/sport/20190804_Stollar_Fannyek_a_dontoben_buktak_el_Washingtonban","timestamp":"2019. augusztus. 04. 12:14","title":"Stollár Fannyék a döntőben buktak el Washingtonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f9a7bfd-8905-416b-904c-ebbde7edf3e0","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"A Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas operaénekes Nepálban meditál, Japánban tanít, segíti a Pető Intézetet és ékszert tervez. Elismeri, hogy vannak sztárallűrjei, de nem tartja magát hisztisnek. HVG-portré.","shortLead":"A Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas operaénekes Nepálban meditál, Japánban tanít, segíti a Pető Intézetet és ékszert...","id":"201931_rost_andrea","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f9a7bfd-8905-416b-904c-ebbde7edf3e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41253a04-5782-4ab5-83c6-3b945ddc9824","keywords":null,"link":"/kultura/201931_rost_andrea","timestamp":"2019. augusztus. 04. 20:00","title":"Rost Andrea: Egy Vezúv van a lelkemben, és drámai helyzetekben kitör ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"219f0da7-7610-48ea-8aac-beeabb115c3c","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Történelminek tűnő győzelmet arattak Albániában a kormányzó szocialisták, a helyhatósági választáson mind a 61 körzetben az ő jelöltjük végzett az első helyen. Igaz, a kormányt csalással és korrupcióval vádoló ellenzék jórészt bojkottálta a szavazást.","shortLead":"Történelminek tűnő győzelmet arattak Albániában a kormányzó szocialisták, a helyhatósági választáson mind a 61...","id":"201931__valsag_albaniaban__kiurulo_orszag__feldolgozatlan_mult__atvaltozomuvesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=219f0da7-7610-48ea-8aac-beeabb115c3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4105a13f-3125-4414-99d5-66082077c39a","keywords":null,"link":"/vilag/201931__valsag_albaniaban__kiurulo_orszag__feldolgozatlan_mult__atvaltozomuvesz","timestamp":"2019. augusztus. 04. 13:30","title":"Elfajult a politikai válság Albániában, ha ez így marad, sose lesz EU-tag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"772c15f3-018e-48ea-a38c-f248712916b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Microsoft-botrány újra címlapra kerülése után néhány héttel augusztus 2-án egy olyan új, kétpárti törvényjavaslatot mutattak be az amerikai képviselőházban, amely lehetővé tenné az Egyesült Államok hatóságainak, hogy korrupt külföldi tisztviselők - így akár magyarok - ellen is büntetőeljárást indítsanak – írta a Népszava.","shortLead":"A Microsoft-botrány újra címlapra kerülése után néhány héttel augusztus 2-án egy olyan új, kétpárti törvényjavaslatot...","id":"20190803_Amerikai_torvennyel_buntethetik_meg_a_kulfoldi_korrupt_tisztsegviseloket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=772c15f3-018e-48ea-a38c-f248712916b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ce5ac14-1cba-468d-838d-9114568e5bff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190803_Amerikai_torvennyel_buntethetik_meg_a_kulfoldi_korrupt_tisztsegviseloket","timestamp":"2019. augusztus. 03. 17:28","title":"Microsoft-ügy: az USA külföldi tisztviselőket is büntethetne egy új törvényjavaslattal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1bb8f5e-fc13-4018-9b27-d1e87a21f478","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tudósok szerint már nem elég, ha az emberiség jelentősen lecsökkenti az ipar- illetve a közlekedés által a légkörbe eregetett szén-dioxid mennyiségét: a globális klímaváltozás elkerüléséhez az étrend alapvető megváltoztatására, és a növényi alapú ételek arányának fokozására van szükség.","shortLead":"A tudósok szerint már nem elég, ha az emberiség jelentősen lecsökkenti az ipar- illetve a közlekedés által a légkörbe...","id":"20190803_A_vegetarianus_etrend_is_kell_a_vilag_megmentesehez__kiszivargott_az_IPCCjelentese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1bb8f5e-fc13-4018-9b27-d1e87a21f478&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"535fbb40-c8bf-4b4b-a108-18362aee2517","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190803_A_vegetarianus_etrend_is_kell_a_vilag_megmentesehez__kiszivargott_az_IPCCjelentese","timestamp":"2019. augusztus. 03. 17:05","title":"A vegetariánus étrend is kell a világ megmentéséhez - kiszivárgott az IPCC-jelentése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]