Tényfeltáró munkacsoportot hoz létre a Szociális Szakmai Szövetség a 79 éves Halmai Károly ügye miatt, akinek július végén kellett elhagynia a budafok-tétényi önkormányzati lakását – tudta meg a hvg.hu.

„Károly bácsit” A Város Mindenkié (AVM) nevű civil szervezet szerint az önkormányzat tette hajléktalanná, amit Karsay Ferenc polgármester határozottan visszautasított. A civil szervezet személyes találkozót kért tőle, úgy tudjuk, a polgármester „nem zárkózott el kategorikusan” ettől.

Az AVM mindeközben pár napja petícióban követeli, hogy a 79 éves férfit engedjék vissza a lakásba – ezt csaknem 1400-an írták már alá –, a polgármestert e-mailben is bombázzák ezért.

A lakók panaszkodtak

A ház közös képviselője, Tóth Emília a hvg.hu-nak elmondta, Halmai Károlyra folyamatosan panaszkodtak a 16 lakásos társasház lakói,

hányás- és fekáliaszag miatt,

ők kérték az önkormányzatot, hogy csináljon valamit. Elmondása szerint Halmainál többször is az egyik szomszéd takarított ki – amit egy másik szomszéd megerősített a hvg.hu-nak –, de egy idő után sem neki, sem az önkormányzat szociális szolgálatának nem engedte, hogy segítsen neki.

Budafok-Tétény önkormányzata az ügyben kiadott közleményében azt írta, idén májusban és júniusban érkeztek hozzájuk panaszok az elviselhetetlen bűz és a lakást elöntő szemét miatt. Az állapotokról képeket is közreadtak:

Tekintettel a lakó életvitelére, a többi lakót is veszélyeztető fertőzés- és járványveszélyre a Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási Irodáján eljárás indult a szomszédok bejelentésére

– írta az önkormányzat, hozzátéve, hogy a Családsegítő Szolgálat többszöri megkeresésre tudott csak a bérlővel egyeztetni, hogy bejusson a lakásba és segítséget tudjon adni, az idős férfi ugyanis azt mondta,

nem kér segítséget, a problémáit egyedül is meg tudja oldani.

A hivatal legutóbb június 13-án szólította fel a bérlőt az együttélés szabályainak betartására és a lakás kitakarítására.

Mivel a lakó semmilyen ígéretét nem tartotta be, a Szociális Szolgálat a bérlakást önerőből kitakarította július 3-án,

azonban a lakók elmondása szerint a férfi életvitele ezután sem változott, ismét gyűlni kezdett a szemét és terjedt a bűz. Ezt a közös képviselő is megerősítette a hvg.hu-nak. Mivel a beteg férfi nem volt képes ellátni magát és a lakást fenntartani, valamint a négy felnőtt gyereke sem fogadta be, az önkormányzat – a közleményük megfogalmazása szerint – elhelyezést talált számára a Baptista Szeretetszolgálat egyik intézményében. Ami amúgy konkrétan egy hajléktalanszálló.

Önként vagy kényszerből távozott?

A Város Mindenkiét az egyik szomszéd értesítette, hogy veszélyben a férfi lakhatása. Misetics Bálint aktivista a hvg.hu-nak azt mondta, velük együttműködött a férfi, beengedte őket a lakásba, mindent elmondott nekik. Azt ők is elismerik, hogy rosszak voltak a körülmények a férfinél, ugyanakkor ők egy július 4-i (vagyis kényszertakarítás másnapján) készült önkormányzati jegyzőkönyvre mutogatnak,

amely szerint az önkormányzat mindent rendben talált a lakásban, nem volt lom. Ők július 28-án jártak a lakásban, ahol megint minden rendben volt.

Igaz, mint Misetics elmondta, akkor is az önkormányzat szociális szolgálata tett rendet a lakásban.

Az önkormányzat és a civil szervezet között a legélesebb vita arról szól, a férfi vajon önként távozott vagy sem. Az önkormányzat szerint igen, a férfi elfogadta a felajánott új szállást, a civil szervezet szerint viszont Halmai valójában nem akart távozni. Ezt maga az érintett is elmondja egy, az AVM által forgatott videóban. Misetics szerint nem volt fair az önkormányzat eljárása, a bérlőnek ugyanis tudnia kellett volna, hogy nem kell aláírni semmit, és kérhet halasztást, amivel a kilakoltatásának időpontja kitolódik.

Nehéz elképzelni, hogy mindezek tudatában döntött úgy, hogy odaadja a lakáskulcsot,

bár ezt a mozzanatot szerinte nem lehet most már rekonstruálni. Az önkormányzat vitatja, hogy kilakoltatta volna a férfit, azt mondják, megindult ellene a lakáskiürítési per. A lakó többhavi lakbérrel is adós volt. Az AVM számon kéri az önkormányzaton azt is, hogy a férfi későbbi sorsával nem törődtek, amit szintén visszautasított az önkormányzat, azt közölték, folyamatosan figyelemmel kísérik a férfi sorsát, és gondoskodtak elhelyezéséről.

Az új hellyel Halmai Károly nem volt kibékülve, egy nap után elhagyta a hajléktalanszállót, az elmondások szerint a városban bolyongott, a korábbi lakásához is visszament, ahová állítólag azért nem jutott be, mert időközben lecserélték a zárat. Ezt követően megsérült és a Honvédkórházba került, ahonnan a civil szervezet átmenetileg egy lakásban helyezte el. Az AVM szerint eleve jogellenes volt hajléktalanszállóra vinni a férfit, hiszen az önkormányzat szerint is képtelen önmaga ellátására.

Nem értik, hogy

ha az utolsó hetekben nem volt gond, miért kellett ilyen sürgősen kirakni Halmait, miért nem lehetett megvárni a lakáskiürítési per végét.

Elmondásuk szerint a férfi tudta volna rendezni a lakbértartozását is. Halmai 2013 óta lakott a lakásban, a gondok tavaly kezdődhettek. A szervezet azt követeli, az önkormányzat engedje vissza a férfit a lakásába, ahol az ingóságai is ott vannak, és adjon meg neki minden segítséget ahhoz, hogy képes legyen házi segítségnyújtással élni a lakásban és ellátni magát.

Beszéltünk a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnökével, Schmidt Jenővel is, aki elmondta, a házi segítségnyújtás biztosítása a kötelező önkormányzati szolgáltatás egyike, amely részben állami támogatással valósul meg, az egyedülálló, jellemzően idős lakónak segítenek – munkaidőben – akár bevásárlással vagy takarítással fenntartani a rendes és rendezett életvitelt. Az AVM-ben felvetődött, hogy etikai eljárást kezdeményez a kerületi családsegítő ellen, erre azonban a Szociális Szakmai Szövetség vizsgálata miatt valószínűleg nem lesz szükség.

Megkerestük a kerületi családsegítőt, hogy Halmai Károly esetében hányszor próbálkoztak házi segítségnyújtással, és mi volt a tapasztalatuk, valamint hány embernek nyújtanak szolgáltatást, de egyelőre nem válaszoltak. A polgármestertől is megkérdeztük, tudnak-e a férfinek segítséget biztosítani, illetve van-e remény arra, hogy visszaköltözzön a bérleményébe, de egyelőre onnan sem kaptunk választ.

Van, aki sajnálja

Az AVM által indított petíciót a férfi több szomszédja is aláírta. Információink szerint a lakóközösség megosztott, van, aki ellenzi, hogy a 79 éves férfi visszaköltözzön. Beszéltünk a ház egyik lakójával – ő személyesen nem, csak telefonon volt hajnaldó nyilatkozni és kérte neve elhallgatását –, aki sajnálja a férfit, hogy

hajléktalanná lett idős korára,

nem érti, miért nem kapott részletfizetési kedvezményt az önkormányzattól. Az ügy ezen részéről egyelőre nem tudni semmit, így azt sem, hogy kért-e a férfi részletfizetést.