Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4077b783-3be8-4fdd-a560-8dd3cb32e3df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új fejlesztésnek hála már érzelmek sorát képes felismerni az Amazon Rekognition algoritmusa. A gyorsan okosodó program sokak szerint egyre veszélyesebbé is válik.","shortLead":"Egy új fejlesztésnek hála már érzelmek sorát képes felismerni az Amazon Rekognition algoritmusa. A gyorsan okosodó...","id":"20190815_amazon_rekognition_arcfelismero_algoritmus_szoftver","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4077b783-3be8-4fdd-a560-8dd3cb32e3df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac0e18e2-96d0-4735-b94c-f02132ccc94c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190815_amazon_rekognition_arcfelismero_algoritmus_szoftver","timestamp":"2019. augusztus. 15. 10:03","title":"Nagyot fejlődött az Amazon arcfelismerője, már a félelmet is érzékeli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eeda83a-7f11-4179-ba26-fa2afc389771","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jön a Krosza nevű trópusi vihar.","shortLead":"Jön a Krosza nevű trópusi vihar.","id":"20190815_400_ezer_embernek_javasoljak_Japanban_hagyja_el_otthonat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9eeda83a-7f11-4179-ba26-fa2afc389771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90554eeb-01da-4f00-a0a3-264fd23ce19e","keywords":null,"link":"/elet/20190815_400_ezer_embernek_javasoljak_Japanban_hagyja_el_otthonat","timestamp":"2019. augusztus. 15. 08:48","title":"400 ezer embernek javasolják Japánban, hagyja el otthonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"993fe35d-0bd3-4b63-90e7-d2f30647b859","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kínai állami média is kiadott egy felvételt a hongkongi határhoz vonuló páncélosokról és teherautókról. ","shortLead":"A kínai állami média is kiadott egy felvételt a hongkongi határhoz vonuló páncélosokról és teherautókról. ","id":"20190814_Muholdfelvetelek_mutatjak_ahogy_a_hongkongi_hatarnal_egy_stadionban_varakoznak_a_kinai_hadi_jarmuvek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=993fe35d-0bd3-4b63-90e7-d2f30647b859&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f85e50b-4e08-4063-8bbc-21d75af2934b","keywords":null,"link":"/vilag/20190814_Muholdfelvetelek_mutatjak_ahogy_a_hongkongi_hatarnal_egy_stadionban_varakoznak_a_kinai_hadi_jarmuvek","timestamp":"2019. augusztus. 14. 15:48","title":"Műholdfelvételek mutatják, ahogy a hongkongi határnál egy stadionban várakoznak a kínai hadi járművek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9a39627-e479-4a7a-bb8d-ed3d6a4bc8df","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kényszerleszállást hajtott végre Moszkva közelében csütörtök hajnalban az Ural Airlines légitársaság egyik utasszállító repülőgépe, miután mindkét hajtóműve madarat szippantott be.","shortLead":"Kényszerleszállást hajtott végre Moszkva közelében csütörtök hajnalban az Ural Airlines légitársaság egyik utasszállító...","id":"20190815_Madarakkal_utkozott_egy_orosz_repulo_kukoricafoldon_tette_le_a_gepet_a_pilota__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9a39627-e479-4a7a-bb8d-ed3d6a4bc8df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c78c70a3-d899-42b7-b19d-1d67783eed57","keywords":null,"link":"/elet/20190815_Madarakkal_utkozott_egy_orosz_repulo_kukoricafoldon_tette_le_a_gepet_a_pilota__video","timestamp":"2019. augusztus. 15. 09:37","title":"Madarakkal ütközött egy orosz repülő, kukoricaföldön tette le a gépet a pilóta – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b4a0673-f8eb-4d0a-a5c3-cd4d13f4f08a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fia posztolt róla egy képet az Instagramon.","shortLead":"A fia posztolt róla egy képet az Instagramon.","id":"20190814_Alain_Delon_mar_mosolyog_az_agyverzese_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b4a0673-f8eb-4d0a-a5c3-cd4d13f4f08a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5075407-1921-4e7b-a6c9-bfbfc9db7bf0","keywords":null,"link":"/elet/20190814_Alain_Delon_mar_mosolyog_az_agyverzese_utan","timestamp":"2019. augusztus. 14. 10:59","title":"Alain Delon már mosolyog az agyvérzése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fae88572-6776-416d-8736-1b636870f511","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Direkt36 információi szerint a miniszterelnök megígérte az Egyesült Államoknak, hogy nem engedi a Szabadság térre az orosz hátterű Nemzetközi Beruházási Bankot, és a titkosszolgálatot is rájuk állítja.","shortLead":"A Direkt36 információi szerint a miniszterelnök megígérte az Egyesült Államoknak, hogy nem engedi a Szabadság térre...","id":"20190814_Orban_Viktornak_egy_orosz_bank_miatt_kell_nyugtatnia_Washingtont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fae88572-6776-416d-8736-1b636870f511&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0814021-1b84-4404-bb72-ee42a3727c7c","keywords":null,"link":"/itthon/20190814_Orban_Viktornak_egy_orosz_bank_miatt_kell_nyugtatnia_Washingtont","timestamp":"2019. augusztus. 14. 07:19","title":"Orbán Viktornak egy orosz bank miatt kell nyugtatnia Washingtont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d759705e-6c97-45ef-8b6f-20b98156c3f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most a budai oldalon, hordágyon húzták fel az illetőt.","shortLead":"Most a budai oldalon, hordágyon húzták fel az illetőt.","id":"20190813_Megint_a_Dunaparti_kovekre_esett_egy_ember","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d759705e-6c97-45ef-8b6f-20b98156c3f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c4c142c-2892-4f9b-9e33-8ef5f17d95fd","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_Megint_a_Dunaparti_kovekre_esett_egy_ember","timestamp":"2019. augusztus. 13. 19:15","title":"Megint a Duna-parti kövekre esett egy ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59944a63-2fdf-405f-9d85-e8cd525a3ebe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Távozik a Facebooktól az Oculus egyik társalapítója, Nate Mitchell, de a döntésére nem adott konkrét magyarázatot.","shortLead":"Távozik a Facebooktól az Oculus egyik társalapítója, Nate Mitchell, de a döntésére nem adott konkrét magyarázatot.","id":"20190814_facebook_oculus_nate_mitchell_virtualis_valosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59944a63-2fdf-405f-9d85-e8cd525a3ebe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2c6df3e-dc78-4ba3-8124-b1c96cf939cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190814_facebook_oculus_nate_mitchell_virtualis_valosag","timestamp":"2019. augusztus. 14. 10:33","title":"Újabb fontos ember hagyja ott a Facebookot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]