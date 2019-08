Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fd5ff3a-138f-4415-be5a-20589ef1b1c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tantárgyi bukások és az évismétlések száma is folyamatosan csökkent az elmúlt években – írja csütörtöki számában a Magyar Nemzet.","shortLead":"A tantárgyi bukások és az évismétlések száma is folyamatosan csökkent az elmúlt években – írja csütörtöki számában...","id":"20190815_Egyre_kevesebb_diak_bukik_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fd5ff3a-138f-4415-be5a-20589ef1b1c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76fce8af-8b62-4d24-a2b8-295bdb0eb1e4","keywords":null,"link":"/itthon/20190815_Egyre_kevesebb_diak_bukik_meg","timestamp":"2019. augusztus. 15. 06:44","title":"Egyre kevesebb diák bukik meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fae8bf7b-39f3-4b83-b152-ebfc199f4bf9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Arizonai Egyetem szuperszámítógépe három héten át folyamatosan dolgozott, hogy a kutatók tanulmányozni tudják a galaxisok fejlődését.","shortLead":"Az Arizonai Egyetem szuperszámítógépe három héten át folyamatosan dolgozott, hogy a kutatók tanulmányozni tudják...","id":"20190816_szuperszamitogep_vilagegyetem_csillagaszat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fae8bf7b-39f3-4b83-b152-ebfc199f4bf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f67845be-1356-4ddd-b892-12dabe77ce9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190816_szuperszamitogep_vilagegyetem_csillagaszat","timestamp":"2019. augusztus. 16. 08:03","title":"Nem elírás: több mint 8 millió virtuális univerzumot hoztak létre amerikai tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62c49600-1ecf-42a7-a4a0-99674845a178","c_author":"Argyelán József, Bankmonitor","category":"gazdasag","description":"A nyár vége felé sok szülő szembesül azzal, hogy vészesen közeleg a szünet vége. Már most érdemes átnézni mire van szükség, mit kellene pótolni az iskolakezdésig. Ezek a kiadások akár meghaladhatják egy elsős gyermeknél a 100 ezer forintot. Sokan vannak, akik ezt az összeget csak hitelből tudják kifizetni, de melyik hitelt érdemes választani? ","shortLead":"A nyár vége felé sok szülő szembesül azzal, hogy vészesen közeleg a szünet vége. Már most érdemes átnézni mire van...","id":"20190815_iskolakezdes_bankmonitor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62c49600-1ecf-42a7-a4a0-99674845a178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76ffdfde-5e54-45e4-86d5-18a86c794b78","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190815_iskolakezdes_bankmonitor","timestamp":"2019. augusztus. 15. 06:48","title":"Több mint 100 ezer forintba kerülhet egy átlagos családnak a tanévkezdet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc6a8e40-baad-4b90-bb19-d1937754be8f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Soha ennyire szemérmetlenül nem volt divat belekotnyeleskedni a tudományba olyanok részéről, akik semmit sem konyítanak hozzá” – véli egy fizikus.","shortLead":"„Soha ennyire szemérmetlenül nem volt divat belekotnyeleskedni a tudományba olyanok részéről, akik semmit sem...","id":"20190816_Urkutatasert_felelos_miniszteri_biztos_A_klimavaltozasra_nem_Greta_Thunberg_adja_a_megoldast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc6a8e40-baad-4b90-bb19-d1937754be8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90c82e70-19a9-46b1-8bfb-73d2ee4648d2","keywords":null,"link":"/itthon/20190816_Urkutatasert_felelos_miniszteri_biztos_A_klimavaltozasra_nem_Greta_Thunberg_adja_a_megoldast","timestamp":"2019. augusztus. 16. 08:41","title":"Űrkutatásért felelős miniszteri biztos: A klímaváltozásra nem Greta Thunberg adja a megoldást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acbf3393-1827-4823-a022-82cc9ca5cded","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Helyi idő szerint az esti órákban lövöldözés tört ki szerdán Philadelphiában, az elkövető túszokat ejtett és hat rendőrt meglőtt.","shortLead":"Helyi idő szerint az esti órákban lövöldözés tört ki szerdán Philadelphiában, az elkövető túszokat ejtett és hat...","id":"20190815_Tobb_rendort_meglottek_egy_philadelphiai_lovoldozesben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=acbf3393-1827-4823-a022-82cc9ca5cded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6622a63-cabe-4e47-853f-e4c4da2187c3","keywords":null,"link":"/vilag/20190815_Tobb_rendort_meglottek_egy_philadelphiai_lovoldozesben","timestamp":"2019. augusztus. 15. 05:18","title":"Több rendőrt meglőttek egy philadelphiai lövöldözésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c7c2d1a-d308-4904-bd89-4e6a49c71516","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több újdonsággal is készül a felhasználóinak az Instagram fejlesztőcsapata, és már az is látni, ezek hogyan működnek majd.","shortLead":"Több újdonsággal is készül a felhasználóinak az Instagram fejlesztőcsapata, és már az is látni, ezek hogyan működnek...","id":"20190816_instagram_boomerang_instagram_stories","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c7c2d1a-d308-4904-bd89-4e6a49c71516&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd020292-0aa5-4989-bd0b-70487ccef6b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190816_instagram_boomerang_instagram_stories","timestamp":"2019. augusztus. 16. 17:03","title":"Már teszteli az Instagram az új funkcióit, hamarosan ezekre kattanhat majd rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"580fd185-1efe-4cdd-a830-75233bedd3be","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Szándékaik komolyak – a horvát vezetők elszántan akarják az eurót. Csakhogy Brüsszelben és Frankfurtban a szokásos pénzügyi feltételeken kívül új politikai kritériumokat is kiagyaltak, ezeket pedig pokoli nehéz lesz teljesíteni.","shortLead":"Szándékaik komolyak – a horvát vezetők elszántan akarják az eurót. Csakhogy Brüsszelben és Frankfurtban a szokásos...","id":"20190816_A_horvatok_is_lehagynak_Magyarorszagot_az_eurobevezetessel_csak_van_egy_kis_gond","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=580fd185-1efe-4cdd-a830-75233bedd3be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caa9c78e-0621-4087-92aa-b222910bf935","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190816_A_horvatok_is_lehagynak_Magyarorszagot_az_eurobevezetessel_csak_van_egy_kis_gond","timestamp":"2019. augusztus. 16. 17:00","title":"A horvátok is lehagynák Magyarországot az euróbevezetéssel, csak van egy kis gond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae659a7-be75-4af7-928f-2af674825ce3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Van még hová fát ültetni.","shortLead":"Van még hová fát ültetni.","id":"20190816_erdoterulet_eurostat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cae659a7-be75-4af7-928f-2af674825ce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e17619fc-c4b3-4c8e-a41b-6cb44c732459","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190816_erdoterulet_eurostat","timestamp":"2019. augusztus. 16. 17:10","title":"Az erdők méretével is sereghajtó Magyarország az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]