Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8743b4ab-05b2-483d-b311-e1aa2c3b4fdd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Ősi magyar küldetéstudatról és jellegzetes gondolkodásmódról beszélt a miniszter, és hogy gyerekeket kell nevelni a magyar nemzetnek. ","shortLead":"Ősi magyar küldetéstudatról és jellegzetes gondolkodásmódról beszélt a miniszter, és hogy gyerekeket kell nevelni...","id":"20190822_Kasler_megmondta_mi_az_iskolai_oktatas_celja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8743b4ab-05b2-483d-b311-e1aa2c3b4fdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caaf7ed0-35c5-4763-ab5c-15554a595aac","keywords":null,"link":"/itthon/20190822_Kasler_megmondta_mi_az_iskolai_oktatas_celja","timestamp":"2019. augusztus. 22. 13:54","title":"Kásler megmondta, mi az iskolai oktatás célja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f67ad9f0-e7c0-491b-ba09-86d5a4aa35db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Saját farkába harapott a kígyó.","shortLead":"Saját farkába harapott a kígyó.","id":"20190823_A_Fidesz_udvozli_a_Fideszkormany_nyugdijasoknak_adott_9000_forintjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f67ad9f0-e7c0-491b-ba09-86d5a4aa35db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9598d14-8c1e-41a8-b4cd-adb3ec726e8a","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_A_Fidesz_udvozli_a_Fideszkormany_nyugdijasoknak_adott_9000_forintjat","timestamp":"2019. augusztus. 23. 17:55","title":"A Fidesz üdvözli a Fidesz-kormány nyugdíjasoknak adott 9000 forintját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"905e2a36-d98a-42a4-9948-b107e290cb21","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A lengyel oldal után Szlovákiában is halálos baleset történt a viharban.","shortLead":"A lengyel oldal után Szlovákiában is halálos baleset történt a viharban.","id":"20190822_A_Tatra_szlovak_oldalan_is_villam_csapott_turistakba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=905e2a36-d98a-42a4-9948-b107e290cb21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a107dfe-5b09-4929-b38f-247c9e7c41af","keywords":null,"link":"/vilag/20190822_A_Tatra_szlovak_oldalan_is_villam_csapott_turistakba","timestamp":"2019. augusztus. 22. 18:57","title":"A Tátra szlovák oldalán is villám csapott turistákba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Kormányinfót tartott pénteken Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Hollik István kormányszóvivő. A nyugdíjasok és a közfoglalkoztatottak is kapnak pénzt az önkormányzati választások előtt. Kiderült az is, ki veszi át Andy Vajna helyét.","shortLead":"Kormányinfót tartott pénteken Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Hollik István kormányszóvivő...","id":"20190823_9000_forintos_rezsiutalvanyt_kapnak_a_nyugdijasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16b575ac-1499-463c-95d8-963f86d47d2c","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_9000_forintos_rezsiutalvanyt_kapnak_a_nyugdijasok","timestamp":"2019. augusztus. 23. 10:52","title":"9000 forintos rezsiutalványt kapnak a nyugdíjasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c89e9556-815c-47bb-bf59-1d5e423d619f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új jelentést adott ki az ivóvízben is előforduló mikroműanyagokkal kapcsolatban az Egészségügyi Világszervezet (WHO). A szakemberek úgy vélik, hogy egyelőre más miatt érdemes aggódni.","shortLead":"Új jelentést adott ki az ivóvízben is előforduló mikroműanyagokkal kapcsolatban az Egészségügyi Világszervezet (WHO...","id":"20190822_who_egeszsegugyi_vilagszervezet_mikromuanyagok_lenyelese_ivoviz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c89e9556-815c-47bb-bf59-1d5e423d619f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"971796a7-2913-4aa0-aedc-c0e81177c5a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190822_who_egeszsegugyi_vilagszervezet_mikromuanyagok_lenyelese_ivoviz","timestamp":"2019. augusztus. 22. 10:03","title":"A WHO szerint a vízben lévő mikroműanyagok nem veszélyesek, de azért még kutatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f84d2cea-4c24-47f8-95b0-d383e5d7a168","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Beolvad az MMG és a Ripost Média a Mediaworksbe.","shortLead":"Beolvad az MMG és a Ripost Média a Mediaworksbe.","id":"20190822_Megszunik_a_Lokal_es_a_Ripost_kiadoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f84d2cea-4c24-47f8-95b0-d383e5d7a168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15d9466c-425d-4907-a5cc-d0ab8619dc48","keywords":null,"link":"/itthon/20190822_Megszunik_a_Lokal_es_a_Ripost_kiadoja","timestamp":"2019. augusztus. 22. 17:42","title":"Megszűnik a Lokál és a Ripost kiadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"853f1aa5-6341-4c1f-bef7-ca0f5978bf79","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőröket a lakás tulajdonosa hívta ki, mert nem tudta elérni a bérlőit. Emberölés miatt indult nyomozás. ","shortLead":"A rendőröket a lakás tulajdonosa hívta ki, mert nem tudta elérni a bérlőit. Emberölés miatt indult nyomozás. ","id":"20190823_Harom_holttestet_talaltak_egy_budai_lakasban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=853f1aa5-6341-4c1f-bef7-ca0f5978bf79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"494d3d27-1cd3-40e1-94dc-aabdb3068207","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Harom_holttestet_talaltak_egy_budai_lakasban","timestamp":"2019. augusztus. 23. 13:25","title":"Egy férfi, egy nő és egy kisgyerek a budai gyilkosság áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6995bc81-356a-4992-97c7-84aa2456a9cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha valaki nem postai csekken szokta befizetni a számláját, kénytelen lesz bemenni a szolgáltatóhoz. Figyelem, a postás csak egyszer csenget. ","shortLead":"Ha valaki nem postai csekken szokta befizetni a számláját, kénytelen lesz bemenni a szolgáltatóhoz. Figyelem, a postás...","id":"20190823_Roham_varhato_az_ugyfelszolgalatokon_a_rezsiutalvanyok_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6995bc81-356a-4992-97c7-84aa2456a9cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc59aeaa-b39f-4335-b23e-3a9210429e21","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Roham_varhato_az_ugyfelszolgalatokon_a_rezsiutalvanyok_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 23. 19:07","title":"Roham lesz az ügyfélszolgálatokon a rezsiutalványok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]