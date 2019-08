Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ef37d72-600a-4dc6-ba42-a93f0214f91b","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A most kezdődő tanévet is tanárhiánnyal kezdi több iskola, elithelyeken sincs feltöltve minden állás. A szakszervezet szerint baj van, az Emmi szerint nincs.","shortLead":"A most kezdődő tanévet is tanárhiánnyal kezdi több iskola, elithelyeken sincs feltöltve minden állás. A szakszervezet...","id":"20190823_Hogy_lehet_hogy_evek_ota_ugyanannyi_a_tanarmegis_hiany_van","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ef37d72-600a-4dc6-ba42-a93f0214f91b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec23fd7-70d5-4168-a885-fb765a894006","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Hogy_lehet_hogy_evek_ota_ugyanannyi_a_tanarmegis_hiany_van","timestamp":"2019. augusztus. 23. 11:22","title":"Idén is kapós \"bármely szakos\" tanár, csak legyen, aki matekot, magyart, angolt tanít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dbe20bd-c47e-43a0-9955-cf3c99d4b162","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Azt mondta az egyik angol rendőr, hogy 26 év alatt még nem látott ilyet.","shortLead":"Azt mondta az egyik angol rendőr, hogy 26 év alatt még nem látott ilyet.","id":"20190822_uvegszalas_auto_anglia_m25","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2dbe20bd-c47e-43a0-9955-cf3c99d4b162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e723bbb-9d4e-4600-868e-21ab9276847f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190822_uvegszalas_auto_anglia_m25","timestamp":"2019. augusztus. 22. 14:31","title":"Azt hitték valami közúti szörnyet kaptak el a rendőrök, de minden papírja rendben volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afb61e4d-b415-432a-a554-c77c8f6379a4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Carrie Symonds aktivistaként egy olyan országban járt tavaly, amely önálló államként működik, de azt az Egyesült Államok nem ismeri el.","shortLead":"Carrie Symonds aktivistaként egy olyan országban járt tavaly, amely önálló államként működik, de azt az Egyesült...","id":"20190822_Megtagadtak_az_amerikai_vizumot_Boris_Johnson_baratnojetol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afb61e4d-b415-432a-a554-c77c8f6379a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdcea896-cff0-476a-81d1-d48e4af8a325","keywords":null,"link":"/vilag/20190822_Megtagadtak_az_amerikai_vizumot_Boris_Johnson_baratnojetol","timestamp":"2019. augusztus. 22. 07:23","title":"Megtagadták az amerikai vízumot Boris Johnson barátnőjétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"717062c9-d1ee-404a-90f3-65ee3394b155","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"A nevével kezdődött, az öltözködésével folytatódott, aztán lényegében már bármibe bele tudtak kötni Dordzsceren Csingisz bántalmazói az iskolában. A most 23 éves, apai ágról mongol, anyai ágról magyar származású fiatal először egy TEDx-előadás kedvéért vette számba, hogy mi minden történt vele. Azóta pedig újra meg újra elmondja: az iskolai zaklatásból van kiút.","shortLead":"A nevével kezdődött, az öltözködésével folytatódott, aztán lényegében már bármibe bele tudtak kötni Dordzsceren...","id":"20190821_Miert_varjuk_meg_mindig_amig_tragedia_tortenik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=717062c9-d1ee-404a-90f3-65ee3394b155&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"715467a6-50d1-4085-816d-61ddbd8a6e10","keywords":null,"link":"/elet/20190821_Miert_varjuk_meg_mindig_amig_tragedia_tortenik","timestamp":"2019. augusztus. 21. 20:00","title":"Miért várjuk meg mindig, amíg tragédia történik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a1c2620-c816-4133-863b-4250c6c66452","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes EP-képviselő a reformátusok szárszói konferenciáján arról is beszélt, az EU egy birodalom, és az egyenlősdiről a kereszténydemokrata gondolkodásban szó sem lehet.\r

","shortLead":"A fideszes EP-képviselő a reformátusok szárszói konferenciáján arról is beszélt, az EU egy birodalom, és...","id":"20190823_Szajer_Jozsef_A_keresztenyseg_a_hit_ma_odivatu_dologkent_jelenik_meg_a_foaramu_mediaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a1c2620-c816-4133-863b-4250c6c66452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"841bba33-01a0-4488-a6ba-cf5d32f2beee","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Szajer_Jozsef_A_keresztenyseg_a_hit_ma_odivatu_dologkent_jelenik_meg_a_foaramu_mediaban","timestamp":"2019. augusztus. 23. 16:27","title":"Szájer József: \"A kereszténység, a hit ma ódivatú dologként jelenik meg a főáramú médiában\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa5776b-5d8d-4f8a-9c33-c987cbac9e02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kanári-szigeteken elhunyt fiúnak nem volt utasbiztosítása, a család nem tudja kifizetni a hazaszállítás költségeit. ","shortLead":"A Kanári-szigeteken elhunyt fiúnak nem volt utasbiztosítása, a család nem tudja kifizetni a hazaszállítás költségeit. ","id":"20190821_Nincs_penzuk_hazahozni_fiuk_holttestet_gyujtest_inditott_a_csalad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0aa5776b-5d8d-4f8a-9c33-c987cbac9e02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"219a9f8c-a171-4c5f-aa73-b7f5f45202dc","keywords":null,"link":"/itthon/20190821_Nincs_penzuk_hazahozni_fiuk_holttestet_gyujtest_inditott_a_csalad","timestamp":"2019. augusztus. 21. 20:52","title":"Nincs pénzük hazahozni fiuk holttestét, gyűjtést indított a család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7976dc0c-303d-4bcf-a716-658a330fbe55","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csapdát állít, robbant, nyilaz, legyőzhetetlen – ahogy azt el is várják a rajongók.\r

","shortLead":"Csapdát állít, robbant, nyilaz, legyőzhetetlen – ahogy azt el is várják a rajongók.\r

","id":"20190823_Stallone_kemenyebb_mint_valaha_Uj_elozetes_jott_a_Rambo_5hoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7976dc0c-303d-4bcf-a716-658a330fbe55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"570fd93e-bcc5-42c1-bde8-c848d89abd47","keywords":null,"link":"/elet/20190823_Stallone_kemenyebb_mint_valaha_Uj_elozetes_jott_a_Rambo_5hoz","timestamp":"2019. augusztus. 23. 11:38","title":"Stallone keményebb, mint valaha: Új előzetes jött a Rambo 5-höz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91376471-2297-4ec8-b9eb-aeef53e3f4ce","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"740 ezer menekült él Mianmar és Banglades határán két éve, a népirtásnak is minősíthető mianmari katonai büntetőakciónak 10 ezer áldozata volt. A felelős katonai vezetőket senki nem vonta felelősségre, a rohingya kisebbség nem térhet vissza az apartheid rezsimbe.\r

","shortLead":"740 ezer menekült él Mianmar és Banglades határán két éve, a népirtásnak is minősíthető mianmari katonai...","id":"20190822_Ket_ev_10_ezer_halott_felelossegvonas_nincs_a_rohingya_nepirtas_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91376471-2297-4ec8-b9eb-aeef53e3f4ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"621164c1-3d8b-4d44-bbd5-37e295e9ce34","keywords":null,"link":"/vilag/20190822_Ket_ev_10_ezer_halott_felelossegvonas_nincs_a_rohingya_nepirtas_ugyeben","timestamp":"2019. augusztus. 22. 12:29","title":"Két év, 10 ezer halott, de felelősségre vonás nincs a rohingya népirtás ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]