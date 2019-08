Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1cf28594-3032-40ce-bddc-6b83caf05d55","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Ahogy a legtöbb évben, úgy most is augusztus végén küldik a szeptemberi családtámogatást.","shortLead":"Ahogy a legtöbb évben, úgy most is augusztus végén küldik a szeptemberi családtámogatást.","id":"20190822_Mar_pentektol_erkeznek_a_szeptemberi_csaladtamogatasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1cf28594-3032-40ce-bddc-6b83caf05d55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e799237-2f3d-43ef-9973-94cf509a6e15","keywords":null,"link":"/itthon/20190822_Mar_pentektol_erkeznek_a_szeptemberi_csaladtamogatasok","timestamp":"2019. augusztus. 22. 19:24","title":"Már péntektől érkeznek a szeptemberi családtámogatások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a1c2620-c816-4133-863b-4250c6c66452","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes EP-képviselő a reformátusok szárszói konferenciáján arról is beszélt, az EU egy birodalom, és az egyenlősdiről a kereszténydemokrata gondolkodásban szó sem lehet.\r

\r

","shortLead":"A fideszes EP-képviselő a reformátusok szárszói konferenciáján arról is beszélt, az EU egy birodalom, és...","id":"20190823_Szajer_Jozsef_A_keresztenyseg_a_hit_ma_odivatu_dologkent_jelenik_meg_a_foaramu_mediaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a1c2620-c816-4133-863b-4250c6c66452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"841bba33-01a0-4488-a6ba-cf5d32f2beee","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Szajer_Jozsef_A_keresztenyseg_a_hit_ma_odivatu_dologkent_jelenik_meg_a_foaramu_mediaban","timestamp":"2019. augusztus. 23. 16:27","title":"Szájer József: \"A kereszténység, a hit ma ódivatú dologként jelenik meg a főáramú médiában\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a04867c8-95f1-4390-b41f-138ac2cbfd61","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új, 10. generációs processzorcsaláddal bővíti kínálatát az Intel. A chipgyártó Comet Lake néven érkező lapkái a gyártástechnológia terén is eltérnek.","shortLead":"Új, 10. generációs processzorcsaláddal bővíti kínálatát az Intel. A chipgyártó Comet Lake néven érkező lapkái...","id":"20190823_intel_comet_lake_processzor_10_es_generacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a04867c8-95f1-4390-b41f-138ac2cbfd61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5fddba7-8966-45e9-b230-99672d76f0f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190823_intel_comet_lake_processzor_10_es_generacio","timestamp":"2019. augusztus. 23. 16:03","title":"Bőséges a választék: új processzorokat dob piacra az Intel, itt a Comet Lake","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8476162-ffe3-4760-a9b0-46ba7f2f701a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy népszerű, amúgy a tudományos ismeretterjesztésben is jeleskedő Bill Nye amerikai színésszel készített reklámot a Google, a Chromebook előnyeinek kiemelésére a Windows operációs rendszerrel, illetve az ezt futtató gépekkel szemben.","shortLead":"Egy népszerű, amúgy a tudományos ismeretterjesztésben is jeleskedő Bill Nye amerikai színésszel készített reklámot...","id":"20190822_chromebook_hirdetes_a_microsoft_windows_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8476162-ffe3-4760-a9b0-46ba7f2f701a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bcc6b3a-af2f-4afb-9cdd-b3b390c47634","keywords":null,"link":"/tudomany/20190822_chromebook_hirdetes_a_microsoft_windows_ellen","timestamp":"2019. augusztus. 22. 12:03","title":"A Google szerint kár Windowst használni, mert már lejárt lemez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c91c9cd4-f062-4c05-96e8-500cb722358c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elektromos autó világpremierje nincs már messze, szeptember 4-én előlépnek az első teljesen elektromos Porschéval.","shortLead":"Az elektromos autó világpremierje nincs már messze, szeptember 4-én előlépnek az első teljesen elektromos Porschéval.","id":"20190823_Megmutattak_a_Porsche_Taycan_belteret","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c91c9cd4-f062-4c05-96e8-500cb722358c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"316fd1ea-67fc-4e9d-8e00-abe259861cc2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190823_Megmutattak_a_Porsche_Taycan_belteret","timestamp":"2019. augusztus. 23. 09:18","title":"Az utastérben is új világ az elektromos Porsche Taycan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6748a86-1f72-4a60-bd95-b3701a68acd0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 2009-es rendelet alapján nagy összegű bírságot helyezett kilátásba a kutyatulajdonosoknak a belvárosi önkormányzat.

","shortLead":"Egy 2009-es rendelet alapján nagy összegű bírságot helyezett kilátásba a kutyatulajdonosoknak a belvárosi önkormányzat.

","id":"20190824_A_Belvarosban_elkezdtek_komolyan_venni_a_kutyak_kitiltasat_parkokbol_jatszoterekrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6748a86-1f72-4a60-bd95-b3701a68acd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faf075cd-1ffe-466a-939e-4b9fc9d5a2ed","keywords":null,"link":"/itthon/20190824_A_Belvarosban_elkezdtek_komolyan_venni_a_kutyak_kitiltasat_parkokbol_jatszoterekrol","timestamp":"2019. augusztus. 24. 08:43","title":"A Belvárosban elkezdték komolyan venni a kutyák kitiltását parkokból, játszóterekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"076404ae-aef1-4143-a5fe-22d9029763d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyülekezési joggal való visszaélés miatt indult ellenük eljárás, pedig ők csak sajtótájékoztatót tartottak. ","shortLead":"Gyülekezési joggal való visszaélés miatt indult ellenük eljárás, pedig ők csak sajtótájékoztatót tartottak. ","id":"20190823_A_beidezett_ellenzeki_politikusok_szerint_torvenytelen_Hassay_Zsofia_feljelentese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=076404ae-aef1-4143-a5fe-22d9029763d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f53e447-f075-4b26-be35-ea18b4f767fc","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_A_beidezett_ellenzeki_politikusok_szerint_torvenytelen_Hassay_Zsofia_feljelentese","timestamp":"2019. augusztus. 23. 15:53","title":"A beidézett ellenzéki politikusok szerint törvénytelen Hassay Zsófia feljelentése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"905e2a36-d98a-42a4-9948-b107e290cb21","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A mentőszolgálat két holttest kiemelésére készül.","shortLead":"A mentőszolgálat két holttest kiemelésére készül.","id":"20190823_A_tatrai_hegyimentok_szerint_nagyon_valoszinu_hogy_a_masik_barlangasz_sem_el_mar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=905e2a36-d98a-42a4-9948-b107e290cb21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10c874ef-7932-4b69-898b-daf0bd0c67bf","keywords":null,"link":"/vilag/20190823_A_tatrai_hegyimentok_szerint_nagyon_valoszinu_hogy_a_masik_barlangasz_sem_el_mar","timestamp":"2019. augusztus. 23. 12:45","title":"A tátrai hegyimentők szerint \"nagyon valószínű\", hogy a másik barlangász sem él már","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]