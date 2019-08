Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35cff497-191e-4235-a549-2694a411af53","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha egészen pontosak akarunk lenni, a katalán csapat a Barcelonához közeli autógyártó a Cupra járműveibe ül át.","shortLead":"Ha egészen pontosak akarunk lenni, a katalán csapat a Barcelonához közeli autógyártó a Cupra járműveibe ül át.","id":"20190826_Spanyol_automarkaba_utettek_at_az_FC_Barcelonat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35cff497-191e-4235-a549-2694a411af53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a502d594-8f11-4557-a795-92cc656e0bba","keywords":null,"link":"/cegauto/20190826_Spanyol_automarkaba_utettek_at_az_FC_Barcelonat","timestamp":"2019. augusztus. 26. 12:28","title":"Spanyol autómárkába ültették át az FC Barcelonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ukrán férfi szúrt, a helyszínen elfogták.","shortLead":"Egy ukrán férfi szúrt, a helyszínen elfogták.","id":"20190826_Megkeseltek_egy_embert_egy_soproni_munkasszallon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"516d7304-38c7-4279-92d0-0b63dc39821e","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Megkeseltek_egy_embert_egy_soproni_munkasszallon","timestamp":"2019. augusztus. 26. 08:15","title":"Megkéseltek egy embert egy soproni munkásszállón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c8e8ff2-6027-4daa-8d9c-0edd44f15dcc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autók iránt akár csak minimális rajongást mutatók számára is rossz látni, hogy milyen állapotban van ez az olasz sportkocsi. Ami hamarosan szerencsére régi fényében pompázhat.","shortLead":"Az autók iránt akár csak minimális rajongást mutatók számára is rossz látni, hogy milyen állapotban van ez az olasz...","id":"20190827_fajdalmas_fotok_ezt_muvelte_a_sivatag_a_szuperritka_regi_maseratival","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c8e8ff2-6027-4daa-8d9c-0edd44f15dcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6026b02b-fca4-4392-8cf4-14061967b217","keywords":null,"link":"/cegauto/20190827_fajdalmas_fotok_ezt_muvelte_a_sivatag_a_szuperritka_regi_maseratival","timestamp":"2019. augusztus. 27. 13:21","title":"Fájdalmas fotók: ezt művelte a sivatag a szuperritka régi Maseratival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73a68f5e-7438-4085-919e-7200958709d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Látványos, belső nézetes felvételekkel tűzdelt videót tett közzé a Magyar Honvédség 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázisa az augusztus 20-ai légi produkcióról.","shortLead":"Látványos, belső nézetes felvételekkel tűzdelt videót tett közzé a Magyar Honvédség 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázisa...","id":"20190826_augusztus_20_gripenek_budapest_felett_belso_nezetes_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73a68f5e-7438-4085-919e-7200958709d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8904cd7-de4e-44fa-b105-b6f7ea26d03f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190826_augusztus_20_gripenek_budapest_felett_belso_nezetes_video","timestamp":"2019. augusztus. 26. 09:33","title":"Videó: Ezt látták a Gripenek pilótái, amikor augusztus 20-án áthúztak Budapest felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19e37821-dc49-4cf4-8c45-ab94944be508","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ökológiai katasztrófa megmozgatta a magyar tűzoltókat is.","shortLead":"Az ökológiai katasztrófa megmozgatta a magyar tűzoltókat is.","id":"20190826_Magyar_tuzoltok_is_mennenek_oltani_az_amazoniai_erdotuzet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19e37821-dc49-4cf4-8c45-ab94944be508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92c93f4e-fded-42af-99c7-0754cf9b56d6","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Magyar_tuzoltok_is_mennenek_oltani_az_amazoniai_erdotuzet","timestamp":"2019. augusztus. 26. 08:19","title":"Magyar tűzoltók is mennének oltani az amazóniai erdőtüzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5f5d32f-0aa2-4e72-8294-6e093edfd6e0","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Valahányszor a gyerekünk posztol egy képet valamelyik közösségi oldalon, adatot hoz létre. Minden egyes adattal egy kép alakul ki róla – hol járt, mit csinált, kivel volt. Szülőként segítsük a gyerekekben tudatosulni az adatgyűjtés tényét - javasolja Devorah Heitner ifjúsági- és médiaszakértő.","shortLead":"Valahányszor a gyerekünk posztol egy képet valamelyik közösségi oldalon, adatot hoz létre. Minden egyes adattal egy kép...","id":"20190825_Hogyan_segithetjuk_szulokent_a_gyereket_a_tudatos_internetezesben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5f5d32f-0aa2-4e72-8294-6e093edfd6e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73a74360-c207-4bf2-9d08-1749d8f50ab0","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190825_Hogyan_segithetjuk_szulokent_a_gyereket_a_tudatos_internetezesben","timestamp":"2019. augusztus. 25. 19:15","title":"Hogyan segíthetjük szülőként a gyerekek tudatos internetezését?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"853f1aa5-6341-4c1f-bef7-ca0f5978bf79","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár a Zöldlomb utcai tragédiát nem sikerült megelőzni, a rendőrség most azt magyarázza, fellépnek a családon belüli erőszak ellen. Egyetlen hibás intézkedés alapján nem lehet az egész testület munkáját megítélni – írják.","shortLead":"Bár a Zöldlomb utcai tragédiát nem sikerült megelőzni, a rendőrség most azt magyarázza, fellépnek a családon belüli...","id":"20190826_Kodosen_fogalmazva_magyarazkodik_a_rendorseg_a_brutalis_csaladgyilkossag_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=853f1aa5-6341-4c1f-bef7-ca0f5978bf79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cd73b99-52c6-414b-80e2-4a80d0897e08","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Kodosen_fogalmazva_magyarazkodik_a_rendorseg_a_brutalis_csaladgyilkossag_utan","timestamp":"2019. augusztus. 26. 11:54","title":"Ködösen fogalmazva magyarázkodik a rendőrség a brutális családgyilkosság után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17e6057e-e5d4-4dc6-a2f1-fa3c75fb6275","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"5-15 fokos lehűlés jön szeptember 3-a környékén. ","shortLead":"5-15 fokos lehűlés jön szeptember 3-a környékén. ","id":"20190827_Szeptember_elso_heteben_nagyot_zuhan_a_homerseklet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17e6057e-e5d4-4dc6-a2f1-fa3c75fb6275&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98f6254a-3cc7-4a6b-8bb0-57992adc53ca","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Szeptember_elso_heteben_nagyot_zuhan_a_homerseklet","timestamp":"2019. augusztus. 27. 13:32","title":"Szeptember első hetében nagyot zuhan a hőmérséklet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]