[{"available":true,"c_guid":"5b8810ff-6bc3-47f8-aa3e-035da2389407","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kenus Balla Virág és Devecseriné Takács Kincső az 500 méteren szerzett ezüst után egy órával 200 méteren is második lett a szegedi kajak-kenu világbajnokságon. A legrövidebb távon Balaska Márk és Apagyi Levente kajakos duója bronzérmet szerzett.","shortLead":"A kenus Balla Virág és Devecseriné Takács Kincső az 500 méteren szerzett ezüst után egy órával 200 méteren is második...","id":"20190825_Kajakkenuvb_ujabb_magyar_ermek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b8810ff-6bc3-47f8-aa3e-035da2389407&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e44aaa7-aa19-434e-b341-e21ef0e83b71","keywords":null,"link":"/sport/20190825_Kajakkenuvb_ujabb_magyar_ermek","timestamp":"2019. augusztus. 25. 13:15","title":"Kajak-kenu-vb: újabb magyar érmek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea417ab4-195e-4314-9e0e-8c851255d1f2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Legalábbis a CSU ezt szeretné. ","shortLead":"Legalábbis a CSU ezt szeretné. ","id":"20190825_Nemet_allampapirral_a_klimavedelemert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea417ab4-195e-4314-9e0e-8c851255d1f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ec30442-6e38-4478-beba-73693a23da1e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190825_Nemet_allampapirral_a_klimavedelemert","timestamp":"2019. augusztus. 25. 14:55","title":"Német állampapírral a klímavédelemért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19e37821-dc49-4cf4-8c45-ab94944be508","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az oltás sikere ugyanakkor erősen kétséges - derül ki a helyi beszámolókból. ","shortLead":"Az oltás sikere ugyanakkor erősen kétséges - derül ki a helyi beszámolókból. ","id":"20190825_A_hadsereg_is_beszall_az_amazoniai_erdotuzek_elleni_kuzdelembe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19e37821-dc49-4cf4-8c45-ab94944be508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5064618-0eeb-47bb-a912-8b9feed71ec5","keywords":null,"link":"/vilag/20190825_A_hadsereg_is_beszall_az_amazoniai_erdotuzek_elleni_kuzdelembe","timestamp":"2019. augusztus. 25. 16:20","title":"A hadsereg is beszáll az amazóniai erdőtüzek elleni küzdelembe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be1035bd-e051-4098-afb7-6dfd17adec42","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A labor vezetőjének jutott eszébe, hogyan lehetne gyorsítani a vérszállítást.","shortLead":"A labor vezetőjének jutott eszébe, hogyan lehetne gyorsítani a vérszállítást.","id":"20190826_elektromos_roller_verminta_labor_kistarcsai_korhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be1035bd-e051-4098-afb7-6dfd17adec42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78f7fae4-729f-447a-9aa4-f98c0863c116","keywords":null,"link":"/elet/20190826_elektromos_roller_verminta_labor_kistarcsai_korhaz","timestamp":"2019. augusztus. 26. 16:52","title":"Elektromos rolleren érkeznek a vérminták a kistarcsai kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b7c17e-be8d-4bde-807d-b88cc3836821","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az éles eszéről híres amerikai elnök többször is felvetette, vajon a nukleáris fegyverek alkalmasak lennének-e az USA partjai felé tartó hurrikánok megállítására.","shortLead":"Az éles eszéről híres amerikai elnök többször is felvetette, vajon a nukleáris fegyverek alkalmasak lennének-e az USA...","id":"20190826_donald_trump_hurrikan_atombomba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86b7c17e-be8d-4bde-807d-b88cc3836821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18f89ad0-417e-42f6-9a24-09c575882a0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190826_donald_trump_hurrikan_atombomba","timestamp":"2019. augusztus. 26. 09:03","title":"Trump szerint atombombát kell dobni a hurrikánokra, úgy (valószínűleg) megállíthatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"282ec524-841a-4ffc-9fa8-d6de12942d2c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egykori zsidózó és cigányozó kijelentései Orbánnak is kínosak voltak, a Fidesz egyszer már ki is zárta, most mégis támogatják. ","shortLead":"Egykori zsidózó és cigányozó kijelentései Orbánnak is kínosak voltak, a Fidesz egyszer már ki is zárta, most mégis...","id":"20190827_Ismet_fideszes_tamogatassal_idnul_ujra_az_edelenyi_Molnar_Oszkar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=282ec524-841a-4ffc-9fa8-d6de12942d2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb366d43-2ab3-4612-9171-6a934e3d7eff","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Ismet_fideszes_tamogatassal_idnul_ujra_az_edelenyi_Molnar_Oszkar","timestamp":"2019. augusztus. 27. 10:46","title":"Ismét fideszes támogatással indul az edelényi Molnár Oszkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb313d4-6cb3-4c51-a3ea-d8cb93fe8271","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Lázár János felügyelte állami ménesbirtok vezérigazgatója is bejelentkezett Mezőhegyesen a polgármesterségért. A kisvárosban így a jelenlegi városvezetővel és a korábban még Simonka György jóváhagyásával induló fideszes jelölttel együtt hárman versenyeznek a posztért.","shortLead":"A Lázár János felügyelte állami ménesbirtok vezérigazgatója is bejelentkezett Mezőhegyesen a polgármesterségért...","id":"20190826_papp_istvan_tibor_lazar_janos_mezohegyes_menesbirtok_simonka_gyorgy_polgarmester_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fb313d4-6cb3-4c51-a3ea-d8cb93fe8271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2970bee8-e1b5-42d5-9a61-5311925c2cf4","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_papp_istvan_tibor_lazar_janos_mezohegyes_menesbirtok_simonka_gyorgy_polgarmester_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. augusztus. 26. 22:02","title":"Polgármester lenne a mezőhegyesi ménesbirtok vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79c11265-eaeb-4b02-8bb1-4795cd4f6251","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szerintük a beruházás jelentős környezetterhelést okozna. Az engedélyezési eljárás már folyamatban van.","shortLead":"Szerintük a beruházás jelentős környezetterhelést okozna. Az engedélyezési eljárás már folyamatban van.","id":"20190826_Ujranyithat_egy_regi_banya_Pilisvorosvaron_az_onkormanyzat_nem_rajong_az_otletert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79c11265-eaeb-4b02-8bb1-4795cd4f6251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"185d702d-d8ea-4fb9-8eaa-c490d3329047","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190826_Ujranyithat_egy_regi_banya_Pilisvorosvaron_az_onkormanyzat_nem_rajong_az_otletert","timestamp":"2019. augusztus. 26. 09:45","title":"Újranyithat egy régi bánya Pilisvörösváron, az önkormányzat nem rajong az ötletért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]