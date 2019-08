Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39c8e3da-f698-41dc-b43b-346d52ba43c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Cambridge Analytica-botrány kirobbanásakor Mark Zuckerberg azzal védekezett, hogy ő sem tudott a háttérben folyó adatgyűjtésről. Új, eddig titkolt e-mailek tanúsága szerint ez nem teljesen volt igaz.","shortLead":"A Cambridge Analytica-botrány kirobbanásakor Mark Zuckerberg azzal védekezett, hogy ő sem tudott a háttérben folyó...","id":"20190826_facebook_belso_email_cambridge_analytica_adatgyujtes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39c8e3da-f698-41dc-b43b-346d52ba43c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"360eb9f6-fbf6-44eb-b0bb-05a6da6a97e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190826_facebook_belso_email_cambridge_analytica_adatgyujtes","timestamp":"2019. augusztus. 26. 11:03","title":"Ez az az e-mail, amit a Facebook mindenáron el akart titkolni ön elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"855daa76-7505-4424-8c20-38eac1ac1482","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A műsorvezetőt fizikailag megviselte a kampányidőszak.","shortLead":"A műsorvezetőt fizikailag megviselte a kampányidőszak.","id":"20190827_kalman_olga_eltunes_ortopedia_mutet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=855daa76-7505-4424-8c20-38eac1ac1482&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e47227ca-6e83-45b6-b816-1c97da9ab447","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_kalman_olga_eltunes_ortopedia_mutet","timestamp":"2019. augusztus. 27. 16:21","title":"Kiderült, hova tűnt Kálmán Olga az előválasztás óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11f159dd-e643-44e6-914d-973ab2b32bb6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyakorlatilag halálra éheztette kutyáit a hernádnémeti nő. ","shortLead":"Gyakorlatilag halálra éheztette kutyáit a hernádnémeti nő. ","id":"20190827_Oszlo_agartetemeket_talalt_a_rendorseg_a_no_udvaran_allatkinzas_miatt_emeltek_vadat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11f159dd-e643-44e6-914d-973ab2b32bb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da97783d-3334-4570-a532-ad6bacc74451","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Oszlo_agartetemeket_talalt_a_rendorseg_a_no_udvaran_allatkinzas_miatt_emeltek_vadat","timestamp":"2019. augusztus. 27. 13:09","title":"Oszló agártetemeket talált a rendőrség a nő udvarán, állatkínzás miatt emeltek vádat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"404dc506-555e-42df-b4f2-b54bf9c9c386","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Radioaktív gázfelhő átvonulása miatt nőtt meg átmenetileg a radioaktív háttérsugárzás az orosz haditengerészet Szeverodvinszk melletti kísérleti telepén történt robbanást követően – közölte hétfőn az Interfax hírügynökség az orosz hidrometeorológiai szolgálatra (Roszgidromet) hivatkozva.","shortLead":"Radioaktív gázfelhő átvonulása miatt nőtt meg átmenetileg a radioaktív háttérsugárzás az orosz haditengerészet...","id":"20190826_titkos_nuklearis_baleset_oroszorszag_radioaktiv_felho","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=404dc506-555e-42df-b4f2-b54bf9c9c386&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2f7566c-67b4-40f4-b5e1-963693047721","keywords":null,"link":"/tudomany/20190826_titkos_nuklearis_baleset_oroszorszag_radioaktiv_felho","timestamp":"2019. augusztus. 26. 14:03","title":"Sokasodnak a kérdőjelek az orosz nukleáris baleset körül, most radioaktív felhőről beszélnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fda54d5-f633-41c1-bd12-f0e13723f21e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Feszült a helyzet a felek, a Bige Holding és a katasztrófavédelem között, de újra termel a kénsavgyár.","shortLead":"Feszült a helyzet a felek, a Bige Holding és a katasztrófavédelem között, de újra termel a kénsavgyár.","id":"20190826_Ujraindult_Bige_Laszlo_kensavgyara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5fda54d5-f633-41c1-bd12-f0e13723f21e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edd8badb-7ce2-40be-8781-cb22d3e23671","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Ujraindult_Bige_Laszlo_kensavgyara","timestamp":"2019. augusztus. 26. 07:58","title":"Újraindult Bige László kénsavgyára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ff10ad3-7826-49e5-8cee-6464e58ddefd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rakományba rejtőzött líbiaiak sehogy sem tudták megmagyarázni, mit is keresnek ott.","shortLead":"A rakományba rejtőzött líbiaiak sehogy sem tudták megmagyarázni, mit is keresnek ott.","id":"20190827_Tehervonatot_ellenoriztek_a_rendorok_Budaorson_libiaiakat_talaltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ff10ad3-7826-49e5-8cee-6464e58ddefd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7423ff02-81b6-489c-8b32-140b3199f69d","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Tehervonatot_ellenoriztek_a_rendorok_Budaorson_libiaiakat_talaltak","timestamp":"2019. augusztus. 27. 10:23","title":"Tehervonatot ellenőriztek a rendőrök Budaörsön, líbiaiakat találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rezsiutalványokról és a méhészek támogatásáról kellett nagyon boldogan nyilatkozni – állítják Gulyás Mártonék.","shortLead":"A rezsiutalványokról és a méhészek támogatásáról kellett nagyon boldogan nyilatkozni – állítják Gulyás Mártonék.","id":"20190826_Partizan_A_kormany_donteseinek_orulo_nyilatkozokat_kerestek_a_kozmediaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b08a6b98-4bc8-433b-bace-31fb84c678a7","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Partizan_A_kormany_donteseinek_orulo_nyilatkozokat_kerestek_a_kozmediaba","timestamp":"2019. augusztus. 26. 21:44","title":"Partizán: A kormány döntéseinek örülő nyilatkozókat kerestek a közmédiába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6de55751-979d-44db-8db5-572248bf1db9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Rendkívüli állapotot hirdetett vasárnap az ország legjelentősebb kikötővárosában, Port Szudánban a Szudánt vezető szuverén tanács, miután a városban törzsi villongásokban 16 ember halt meg.","shortLead":"Rendkívüli állapotot hirdetett vasárnap az ország legjelentősebb kikötővárosában, Port Szudánban a Szudánt vezető...","id":"20190825_Rendkivuli_allapotot_hirdettek_Port_Szudanban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6de55751-979d-44db-8db5-572248bf1db9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afb90d65-e558-45e2-a366-06d1307f0db5","keywords":null,"link":"/vilag/20190825_Rendkivuli_allapotot_hirdettek_Port_Szudanban","timestamp":"2019. augusztus. 25. 21:59","title":"Rendkívüli állapotot hirdettek Port Szudánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]