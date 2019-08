Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64f54a1a-f102-45fd-aaad-51b80809505e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Harmadával csökkenti a stroke kockázatát egy olcsón előállítható tabletta, amely négy hatóanyagot tartalmaz – állapította meg egy új tanulmány.","shortLead":"Harmadával csökkenti a stroke kockázatát egy olcsón előállítható tabletta, amely négy hatóanyagot tartalmaz –...","id":"20190826_szelutes_kockazata_csokkentes_politabletta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64f54a1a-f102-45fd-aaad-51b80809505e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"059ecc3e-4366-4935-83b8-9a3fc548ecde","keywords":null,"link":"/tudomany/20190826_szelutes_kockazata_csokkentes_politabletta","timestamp":"2019. augusztus. 26. 12:03","title":"Egy tablettába csomagoltak négy gyógyszert, az eredmény magáért beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"789496c9-922e-49d9-90c4-58eff66fa58f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Engedéllyel tartotta a puskáját, amivel elkövette a gyilkosságokat. ","shortLead":"Engedéllyel tartotta a puskáját, amivel elkövette a gyilkosságokat. ","id":"20190827_Beismero_vallomast_tett_az_apat_es_fiat_agyonlovo_nyiregyhazi_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=789496c9-922e-49d9-90c4-58eff66fa58f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"743ff423-4ac6-48b5-b02b-d7dae147d221","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Beismero_vallomast_tett_az_apat_es_fiat_agyonlovo_nyiregyhazi_ferfi","timestamp":"2019. augusztus. 27. 10:11","title":"Beismerő vallomást tett az apát és fiát agyonlövő nyíregyházi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Öt szettben kapott ki a magyar teniszező a 17. kiemelttől.","shortLead":"Öt szettben kapott ki a magyar teniszező a 17. kiemelttől.","id":"20190826_Kozel_negyoras_meccsen_vesztett_Fucsovics_a_US_Openen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a711a3c-f3c7-44f8-b89f-d6ac591a0dbd","keywords":null,"link":"/sport/20190826_Kozel_negyoras_meccsen_vesztett_Fucsovics_a_US_Openen","timestamp":"2019. augusztus. 26. 20:54","title":"Közel négyórás meccsen vesztett Fucsovics a US Openen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181ea5cf-28a2-43c5-9ad0-45abfcae21c8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"John Walsh személyében republikánus kihívója is lesz Donald Trump amerikai elnöknek a 2020-as választásokon, a volt képviselő maga jelentette be vasárnap, hogy indulni kíván a párt elnökjelöltségéért.

","shortLead":"John Walsh személyében republikánus kihívója is lesz Donald Trump amerikai elnöknek a 2020-as választásokon, a volt...","id":"20190825_John_Walsh_szemelyeben_republikanus_kihivoja_is_lesz_Donald_Trumpnak_a_2020as_elnokvalasztason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=181ea5cf-28a2-43c5-9ad0-45abfcae21c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dc8ee79-379a-4946-a06c-7972033d3001","keywords":null,"link":"/vilag/20190825_John_Walsh_szemelyeben_republikanus_kihivoja_is_lesz_Donald_Trumpnak_a_2020as_elnokvalasztason","timestamp":"2019. augusztus. 25. 18:55","title":"John Walsh személyében republikánus kihívója is lesz Donald Trumpnak a 2020-as elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a314915-876c-4cc1-9789-f402644deb49","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Főleg Pest megyében nagy a gond a bölcsődei férőhelyekkel.","shortLead":"Főleg Pest megyében nagy a gond a bölcsődei férőhelyekkel.","id":"20190826_Feleves_varolista_is_lehet_a_bolcsodekben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a314915-876c-4cc1-9789-f402644deb49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bdd21e2-ab65-4b50-9a6a-58c1d0d45b80","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Feleves_varolista_is_lehet_a_bolcsodekben","timestamp":"2019. augusztus. 26. 20:27","title":"Féléves várólista is lehet a bölcsődékben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"944583c6-57d3-4e12-8461-09a93ea771ae","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A csapat döntőbe jutott a poprádi Tátra Kupán, de a meccset el kellett halasztani, mert a játékosok rosszul lettek a vacsora után. ","shortLead":"A csapat döntőbe jutott a poprádi Tátra Kupán, de a meccset el kellett halasztani, mert a játékosok rosszul lettek...","id":"20190826_Egy_torna_dontoje_elott_kaptak_etelmergezest_a_miskolci_hokisok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=944583c6-57d3-4e12-8461-09a93ea771ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ba36fe2-9afc-4a55-b0ca-0e0e2ff1ef4d","keywords":null,"link":"/sport/20190826_Egy_torna_dontoje_elott_kaptak_etelmergezest_a_miskolci_hokisok","timestamp":"2019. augusztus. 26. 09:33","title":"Egy torna döntője előtt kaptak ételmérgezést a miskolci hokisok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11f159dd-e643-44e6-914d-973ab2b32bb6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyakorlatilag halálra éheztette kutyáit a hernádnémeti nő. ","shortLead":"Gyakorlatilag halálra éheztette kutyáit a hernádnémeti nő. ","id":"20190827_Oszlo_agartetemeket_talalt_a_rendorseg_a_no_udvaran_allatkinzas_miatt_emeltek_vadat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11f159dd-e643-44e6-914d-973ab2b32bb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da97783d-3334-4570-a532-ad6bacc74451","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Oszlo_agartetemeket_talalt_a_rendorseg_a_no_udvaran_allatkinzas_miatt_emeltek_vadat","timestamp":"2019. augusztus. 27. 13:09","title":"Oszló agártetemeket talált a rendőrség a nő udvarán, állatkínzás miatt emeltek vádat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ada82a-1592-49db-9cb5-f8eae81f954d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A birtokhoz helikopter-leszállópálya és magánstrand is tartozik. ","shortLead":"A birtokhoz helikopter-leszállópálya és magánstrand is tartozik. ","id":"20190826_Nadal_Spanyolorszag_legdragabb_berelheto_birtokan_tartja_eskuvojet__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3ada82a-1592-49db-9cb5-f8eae81f954d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a83d7405-9b16-4f5e-867f-08e7d855d1a4","keywords":null,"link":"/elet/20190826_Nadal_Spanyolorszag_legdragabb_berelheto_birtokan_tartja_eskuvojet__video","timestamp":"2019. augusztus. 26. 09:43","title":"Nadal Spanyolország legdrágább bérelhető birtokán tartja esküvőjét – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]