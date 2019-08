Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"51ef08fe-aed8-43e9-86cc-3ed6b2bf0c3d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az osztrák XXXLutzhoz kerül a lakberendezési áruházlánc.","shortLead":"Az osztrák XXXLutzhoz kerül a lakberendezési áruházlánc.","id":"20190826_kika_gazdasagi_versenyhivatal_gvh_felvasarlas_xxxlutz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51ef08fe-aed8-43e9-86cc-3ed6b2bf0c3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"888d9838-d5a9-46d9-af6a-b57326417d6f","keywords":null,"link":"/kkv/20190826_kika_gazdasagi_versenyhivatal_gvh_felvasarlas_xxxlutz","timestamp":"2019. augusztus. 26. 09:28","title":"Zöld utat adott a GVH a Kika felvásárlásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 41 éves magyar férfit Ausztriában hónapok óta körözték. ","shortLead":"A 41 éves magyar férfit Ausztriában hónapok óta körözték. ","id":"20190827_Kispesten_bujkalt_egy_idos_osztrak_nemes_gyilkosa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66d3978d-e229-431e-9e85-c9853f7cf9f9","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Kispesten_bujkalt_egy_idos_osztrak_nemes_gyilkosa","timestamp":"2019. augusztus. 27. 08:01","title":"Kispesten bujkált egy idős osztrák nemes gyilkosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56714854-964e-4809-9769-d7912a4ef40e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hibrid hajtásláncú luxusautót első körben Oroszországban lehet megvásárolni, de az Aurus több más piacon is meg kíván jelenni.","shortLead":"A hibrid hajtásláncú luxusautót első körben Oroszországban lehet megvásárolni, de az Aurus több más piacon is meg kíván...","id":"20190826_78_millio_forint_a_putyinfele_limuzin_alapara_megnyilt_az_elso_szalon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56714854-964e-4809-9769-d7912a4ef40e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40b0bfb2-2743-4fe0-a5a8-80ea0664197e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190826_78_millio_forint_a_putyinfele_limuzin_alapara_megnyilt_az_elso_szalon","timestamp":"2019. augusztus. 26. 11:21","title":"78 millió forint a Putyin-féle limuzin alapára, megnyílt az első szalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc77631e-1cf5-4aa3-a01e-8d8f16c37df3","c_author":"Gyükeri Mercédesz - Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"A júniusi nagy európai hatalmi harc után most itt a nagy uniós sakkjátszma: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság új elnöke most kezdheti el a szereposztást a remények szerint novemberre felálló testületében. A magyar jelölt, Trócsányi László azok közé tartozik, akiknél majdnem minden végeredmény elképzelhető – kivéve az, amit a kormány szeretne.","shortLead":"A júniusi nagy európai hatalmi harc után most itt a nagy uniós sakkjátszma: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság...","id":"20190826_europai_bizottsag_jeloltek_ursula_von_der_leyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc77631e-1cf5-4aa3-a01e-8d8f16c37df3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29f83042-7edd-4019-8cfd-a9ab3db64f8b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190826_europai_bizottsag_jeloltek_ursula_von_der_leyen","timestamp":"2019. augusztus. 26. 17:55","title":"Trócsányi meg a többiek: komoly harcok várhatók az új Európai Bizottság jelöltjeinél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b451f54-c68c-497c-8304-adc31f570983","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Nora Mörknek bő másfél év alatt harmadjára is kés alá kell feküdnie.","shortLead":"Nora Mörknek bő másfél év alatt harmadjára is kés alá kell feküdnie.","id":"20190826_Kilencedszer_mutik_meg_a_terdet_a_korabbi_gyori_vilagklasszisnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b451f54-c68c-497c-8304-adc31f570983&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59244324-84cd-4656-b661-5f6e1aadaf5d","keywords":null,"link":"/sport/20190826_Kilencedszer_mutik_meg_a_terdet_a_korabbi_gyori_vilagklasszisnak","timestamp":"2019. augusztus. 26. 16:31","title":"Kilencedjére műtik meg a térdét a korábbi győri világklasszisnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc141265-724a-436a-b58b-3da959b3dcc9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A plusz egyhavi bér arra elég, hogy az egyik hónap kicsit könnyebb legyen – véli Vécsi István, a Közmunkás Szakszervezet elnöke.","shortLead":"A plusz egyhavi bér arra elég, hogy az egyik hónap kicsit könnyebb legyen – véli Vécsi István, a Közmunkás...","id":"20190828_A_szakszervezet_szerint_nem_huzza_ki_a_nyomorbol_a_kozmunkasokat_a_kormany_tamogatasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc141265-724a-436a-b58b-3da959b3dcc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41b43b36-5221-42d5-8039-d2be6d81f0e4","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_A_szakszervezet_szerint_nem_huzza_ki_a_nyomorbol_a_kozmunkasokat_a_kormany_tamogatasa","timestamp":"2019. augusztus. 28. 08:30","title":"A szakszervezet szerint nem húzza ki a nyomorból a közmunkásokat a kormány támogatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff8596eb-3e02-4cb2-8c06-97cb2bf7b55c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A levegőből próbálják oltani az ibizai tüzet.","shortLead":"A levegőből próbálják oltani az ibizai tüzet.","id":"20190826_Tuz_utott_ki_Ibizan_egy_hotel_kaphatott_langra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff8596eb-3e02-4cb2-8c06-97cb2bf7b55c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b9330ee-762c-4c17-83be-dc3a24eca01d","keywords":null,"link":"/vilag/20190826_Tuz_utott_ki_Ibizan_egy_hotel_kaphatott_langra","timestamp":"2019. augusztus. 26. 18:59","title":"Tűz ütött ki Ibizán, egy hotel kaphatott lángra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f00534a-3910-4f4a-9343-5c70f4b4ee29","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"„A demokrácia forog kockán. Itt az ideje a szolidaritásnak.” Ezzel a jelszóval indított angol nyelvű nemzetközi hírlevelet a Gazeta Wyborcza, a legfontosabb lengyel ellenzéki napilap, felidézve az egykori Szolidaritás Szakszervezet 1980-as jelszavát is, amely szerint (bár akkor nagy „S”-sel írták) „Nincs szabadság szolidaritás nélkül.” ","shortLead":"„A demokrácia forog kockán. Itt az ideje a szolidaritásnak.” Ezzel a jelszóval indított angol nyelvű nemzetközi...","id":"20190826_Nemzetkozi_szolidaritast_ker_a_legnagyobb_lengyel_ellenzeki_lap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f00534a-3910-4f4a-9343-5c70f4b4ee29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42064992-e1bd-4de5-a295-5df0ff579f40","keywords":null,"link":"/vilag/20190826_Nemzetkozi_szolidaritast_ker_a_legnagyobb_lengyel_ellenzeki_lap","timestamp":"2019. augusztus. 26. 18:50","title":"Nemzetközi szolidaritást kér a legnagyobb lengyel ellenzéki lap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]