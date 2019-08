Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ők is indulnának a főpolgármesteri posztért. A Népszava szerint az egyik jelöltet a középiskolában James Bondnak hívták, mert magas volt és kigyúrt.","shortLead":"Ők is indulnának a főpolgármesteri posztért. A Népszava szerint az egyik jelöltet a középiskolában James Bondnak...","id":"20190827_Harom_szinte_teljesen_ismeretlen_jelolt_is_bejelentkezett_Tarlos_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26a890a0-de8a-4ca2-93cb-d007be35d402","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Harom_szinte_teljesen_ismeretlen_jelolt_is_bejelentkezett_Tarlos_ellen","timestamp":"2019. augusztus. 27. 10:50","title":"Három, szinte teljesen ismeretlen jelölt is bejelentkezett Tarlós ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ab100c5-d51c-4bbd-b75e-30f3c7839dc9","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A természet jótékony hatással bír.","shortLead":"A természet jótékony hatással bír.","id":"20190828_Stresszel_Madarcsicserges_lehet_a_gyogyir","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ab100c5-d51c-4bbd-b75e-30f3c7839dc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e33213c-7309-4d34-a349-cbbdea3195ce","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190828_Stresszel_Madarcsicserges_lehet_a_gyogyir","timestamp":"2019. augusztus. 28. 08:10","title":"Stresszel? Madárcsicsergés lehet a gyógyír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88eacd39-f23c-41cd-8e0a-cc458537395a","c_author":"Tarlós István","category":"itthon","description":"Az „ellenzéki összefogás” főpolgármester-jelöltje öt éve nem bír el néhány kerületi szintű hörcsöggel, közben előterjeszti, hogy bármikor kész hevesen tarkón harapni egy leopárdot. Ezzel szemben a főváros jelenlegi vezetésének már most 700 milliárd forint értékű jóváhagyott projektje van – olvasható a főpolgármester hvg.hu számára írt publicisztikájában. ","shortLead":"Az „ellenzéki összefogás” főpolgármester-jelöltje öt éve nem bír el néhány kerületi szintű hörcsöggel, közben...","id":"20190828_Tarlos_Istvan_Ellenzeki_hokuszpokusz_es_ezen_tul_a_varos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88eacd39-f23c-41cd-8e0a-cc458537395a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e98fc022-04c2-48ad-ae01-3c308bcc3402","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_Tarlos_Istvan_Ellenzeki_hokuszpokusz_es_ezen_tul_a_varos","timestamp":"2019. augusztus. 28. 09:00","title":"Tarlós István: Ellenzéki hókuszpókusz és ezen túl a város","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bf9e08e-61ba-487c-86f7-169562b85efe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei Def Con kiberbiztonsági konferencián olyan eljárást mutattak be, amellyel a hackerek képesek kihasználni a Bluetooth gyengeségét, és vele maradandó sérülést okozni valakinek. A szakemberek szerint olyan sok probléma van a technológiával, hogy jobb, ha alapjáraton kikapcsolva tartjuk.","shortLead":"Az idei Def Con kiberbiztonsági konferencián olyan eljárást mutattak be, amellyel a hackerek képesek kihasználni...","id":"20190828_bluetooth_kapcsolat_def_con_konferencia_knob_tamadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2bf9e08e-61ba-487c-86f7-169562b85efe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3e10e2f-84b4-41ee-9e44-5b5bf2019e34","keywords":null,"link":"/tudomany/20190828_bluetooth_kapcsolat_def_con_konferencia_knob_tamadas","timestamp":"2019. augusztus. 28. 08:03","title":"Kapcsolja ki a Bluetooth-t a telefonján, ezt tanácsolják a szakemberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39f946b9-1602-4a19-8e42-49395474b652","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Évszázados rekordok dőltek meg Ausztriában. ","shortLead":"Évszázados rekordok dőltek meg Ausztriában. ","id":"20190828_legmelegebb_nyar_evszazados_homersekleti_rekordok_klimavaltozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39f946b9-1602-4a19-8e42-49395474b652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b54341b-2171-487d-855b-37248562cd78","keywords":null,"link":"/tudomany/20190828_legmelegebb_nyar_evszazados_homersekleti_rekordok_klimavaltozas","timestamp":"2019. augusztus. 28. 12:42","title":"Az utóbbi 250 év legmelegebb nyara volt Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a71a04d0-a349-4938-863e-2604703d2349","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"A szocializmus 40 évvel visszavetette a hazai teológia fejlődését, és míg tőlünk nyugatabbra egyre befogadóbbak a keresztény gyülekezetek a melegekkel szemben, addig Magyarországon az LMBTQ-barát papot nagyítóval kell keresni. A Bibliát sokféleképpen lehet értelmezni, például úgy is, hogy az alapján az egyház ne tartsa bűnnek a homoszexualitást. Meg úgy is, hogy Jézus épp annyira legyen férfi, mint nő. Modolo Ákos melegaktivistával és Szabadkai Bálint, a Keresztények a Melegekért nevű szervezet alapítójával döntöttünk tabukat.","shortLead":"A szocializmus 40 évvel visszavetette a hazai teológia fejlődését, és míg tőlünk nyugatabbra egyre befogadóbbak...","id":"20190826_kereszteny_melegek_lmbtq_vallas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a71a04d0-a349-4938-863e-2604703d2349&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c086735-4707-4771-8b80-342686295be0","keywords":null,"link":"/elet/20190826_kereszteny_melegek_lmbtq_vallas","timestamp":"2019. augusztus. 26. 20:30","title":"Miért ne lehetne Jézus transznemű?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8cb1f0-fece-4674-8835-39b142fd84e5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A brazil elnök Twitter-bejegyzésében óva intette a nagyhatalmakat attól, hogy beavatkozzanak Brazília belügyeibe. Tette mindezt azután, hogy Emmanuel Macron bejelentette: a hét legfejlettebb ipari ország 20 millió dolláros azonnali segélyt nyújt az amazóniai tüzek megfékezésére.","shortLead":"A brazil elnök Twitter-bejegyzésében óva intette a nagyhatalmakat attól, hogy beavatkozzanak Brazília belügyeibe. Tette...","id":"20190826_jair_bolsonaro_emmanuel_macron_brazilia_franciaorszag_g7_amazonia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d8cb1f0-fece-4674-8835-39b142fd84e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"031ce3d3-5990-4cb8-b2b8-59ff4e9eb13a","keywords":null,"link":"/vilag/20190826_jair_bolsonaro_emmanuel_macron_brazilia_franciaorszag_g7_amazonia","timestamp":"2019. augusztus. 26. 21:04","title":"Bolsonaro szerint a nagyhatalmak gyarmatként kezelik Brazíliát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc7faa6c-bf96-4d98-9155-ca0ccc3033af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyomoz a rendőrség a Vas megyei Balogunyomon építendő új polgármesteri hivatallal és közösségi házzal kapcsolatban, írja az Átlátszó. Az intézményt megépülését a Belügyminisztérium is támogatta, a polgármester szerint még Hende Csaba is próbált segíteni, de nem történt előrelépés az ügyben, egészen a feljelentésig.","shortLead":"Nyomoz a rendőrség a Vas megyei Balogunyomon építendő új polgármesteri hivatallal és közösségi házzal kapcsolatban...","id":"20190827_balogonyum_polgarmesteri_hivatal_epitkezes_onkormanyzat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc7faa6c-bf96-4d98-9155-ca0ccc3033af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da2f76a1-f037-470a-adab-773cda6e1df7","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_balogonyum_polgarmesteri_hivatal_epitkezes_onkormanyzat","timestamp":"2019. augusztus. 27. 17:02","title":"Egy cikk kellett ahhoz, hogy rendőrség is vizsgálódjon Balogunyomon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]