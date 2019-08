Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"74bb72e6-8b00-4281-bf57-cfe3f1cb05cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó apró terepjárójába beletoldottak egy keveset, és így elfér rajta két extra ajtó.","shortLead":"A japán gyártó apró terepjárójába beletoldottak egy keveset, és így elfér rajta két extra ajtó.","id":"20190830_egeszen_jol_mutat_az_5ajtos_suzuki_jimny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74bb72e6-8b00-4281-bf57-cfe3f1cb05cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eab90282-fac3-4ff9-892f-531e199d2852","keywords":null,"link":"/cegauto/20190830_egeszen_jol_mutat_az_5ajtos_suzuki_jimny","timestamp":"2019. augusztus. 30. 08:21","title":"Egészen jól mutat az 5 ajtós Suzuki Jimny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a7434f2-f0f4-4d67-ba5f-4b476ed11cea","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Miután a baloldal is felfüggesztette kétségeit, immár nincsen akadálya annak, hogy Sergio Mattarella olasz államfő újra Giuseppe Contét kérje fel a kormányalakításra Rómában.","shortLead":"Miután a baloldal is felfüggesztette kétségeit, immár nincsen akadálya annak, hogy Sergio Mattarella olasz államfő újra...","id":"20190828_salvini_conte_olaszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a7434f2-f0f4-4d67-ba5f-4b476ed11cea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a44f7da3-4720-41b1-a2ed-f238a2e8b8c7","keywords":null,"link":"/vilag/20190828_salvini_conte_olaszorszag","timestamp":"2019. augusztus. 28. 14:53","title":"Csodafegyvernek hitte Salvini a kormánybuktatást, most mégis ő láthatja kárát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"986c3db1-4d18-4b0f-b20c-c5af7cc9d0d1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy marosvásárnyival fogyott Románia népessége 2018-ban, aminek a rossz születésszámok után a kivándorlás a második oka.\r

","shortLead":"Egy marosvásárnyival fogyott Románia népessége 2018-ban, aminek a rossz születésszámok után a kivándorlás a második...","id":"20190829_Romaniaban_is_gond_a_nepessegfogyas_rengeteg_a_kivandorlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=986c3db1-4d18-4b0f-b20c-c5af7cc9d0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2772ca55-efb7-46c7-a30f-7ef82e7432a4","keywords":null,"link":"/vilag/20190829_Romaniaban_is_gond_a_nepessegfogyas_rengeteg_a_kivandorlo","timestamp":"2019. augusztus. 29. 13:38","title":"Romániában is gond a népességfogyás, rengeteg a kivándorló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39f946b9-1602-4a19-8e42-49395474b652","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Évszázados rekordok dőltek meg Ausztriában. ","id":"20190829_Zsakban_talaltak_ra_egy_felholtra_vert_kutyara_a_Teleki_teren","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb3d8c53-6319-4c24-ac17-7857d93ef66c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f52994f-8ef3-4723-8079-77788a5baa97","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_Zsakban_talaltak_ra_egy_felholtra_vert_kutyara_a_Teleki_teren","timestamp":"2019. augusztus. 29. 21:13","title":"Zsákban találtak rá egy félholtra vert kutyára a Teleki téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7190509e-3cde-4515-a202-377d5630af3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Általában szóban kérik a pácienseket, hogy hozzanak magukkal kötöző anyagot. Akinél nincs, azt is ellátják. ","shortLead":"Az erdő Clinton idején került védelem alá, Bush viszont már megpróbálta egyszer feloldani a fakivágási tilalmat. ","id":"20190829_Trump_engedelyezne_egy_hatalmas_alaszkai_esoerdo_kivagasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73e9c11f-7053-4d3b-8606-4e2926000bf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edd0ef60-eaf4-4f85-a072-4322035070b5","keywords":null,"link":"/vilag/20190829_Trump_engedelyezne_egy_hatalmas_alaszkai_esoerdo_kivagasat","timestamp":"2019. augusztus. 29. 15:15","title":"Trump engedélyezné egy hatalmas alaszkai esőerdő kivágását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]