[{"available":true,"c_guid":"c7d96fdf-4ba8-4ceb-8a50-e6c457fe4ed3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mindez Franciaországban történt, az identitárius fiatalok emellett pénzbüntetést is fizetnek. A nagy jelképes határzár akcióban magyarok is részt vettek, de csak három franciát ítéltek el.\r

\r

","shortLead":"Mindez Franciaországban történt, az identitárius fiatalok emellett pénzbüntetést is fizetnek. A nagy jelképes határzár...","id":"20190829_Eltorlaszoltak_a_hatart_hogy_ne_johessenek_migransok_fel_evre_bortonbe_mennek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7d96fdf-4ba8-4ceb-8a50-e6c457fe4ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"172f34d9-a13c-4095-849e-11ae6bf43096","keywords":null,"link":"/vilag/20190829_Eltorlaszoltak_a_hatart_hogy_ne_johessenek_migransok_fel_evre_bortonbe_mennek","timestamp":"2019. augusztus. 29. 17:29","title":"Eltorlaszolták a határt, hogy ne jöhessenek migránsok, fél évre börtönbe mennek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f807bf16-1b01-408e-906b-49edb5f1d9c5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Dorian a hétvégén ériheti el a déli államokat, Trump mindenképp Whasingtonban akar lenni.","shortLead":"A Dorian a hétvégén ériheti el a déli államokat, Trump mindenképp Whasingtonban akar lenni.","id":"20190830_Trump_lemondta_lengyelorszagi_utjat_a_Floridat_fenyegeto_hurrikan_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f807bf16-1b01-408e-906b-49edb5f1d9c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6da6974-18f5-4e59-8b7b-0b32ae9e723b","keywords":null,"link":"/vilag/20190830_Trump_lemondta_lengyelorszagi_utjat_a_Floridat_fenyegeto_hurrikan_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 30. 05:20","title":"Trump lemondta lengyelországi útját a Floridát fenyegető hurrikán miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1088a50-4d9d-4e6c-9d10-9b9af44a186e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vállalkozóktól kért pénzt a jóindulatú eljárásért. Tizenkét év is járhat érte.","shortLead":"Vállalkozóktól kért pénzt a jóindulatú eljárásért. Tizenkét év is járhat érte.","id":"20190830_Korrupt_adoellenort_tartoztattak_le","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1088a50-4d9d-4e6c-9d10-9b9af44a186e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aae08cff-9bf3-4c57-b825-ce22fc4eab7b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190830_Korrupt_adoellenort_tartoztattak_le","timestamp":"2019. augusztus. 30. 09:53","title":"Korrupt adóellenőrt tartóztattak le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d110b03-0df1-497d-9a2c-2dee21c85f8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A zalaegerszegi díszpolgár, damaszkuszi születésű Alotti Nasri nem tudja elfogadni, hogy a kórházában egyre rosszabbak a körülmények. A kórház szerint a vádak nem igazak.","shortLead":"A zalaegerszegi díszpolgár, damaszkuszi születésű Alotti Nasri nem tudja elfogadni, hogy a kórházában egyre rosszabbak...","id":"20190829_A_birosagon_majd_kitalalok_egy_kegyes_hazugsagot__felmondott_egy_orvos_egy_korhazi_halaleset_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d110b03-0df1-497d-9a2c-2dee21c85f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eea85ed7-0831-4a66-a6ed-f692d550ab14","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_A_birosagon_majd_kitalalok_egy_kegyes_hazugsagot__felmondott_egy_orvos_egy_korhazi_halaleset_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 29. 13:02","title":"\"A bíróságon majd kitalálok egy kegyes hazugságot\" – felmondott egy orvos egy kórházi haláleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27bc8eb2-7217-427a-8093-0b6b914ac800","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a történelmi időutazásra hívó hatkerekű szárazföldön és vízen is jól érzi magát. ","shortLead":"Ez a történelmi időutazásra hívó hatkerekű szárazföldön és vízen is jól érzi magát. ","id":"20190830_elado_egy_masodik_vilaghaborus_partraszallo_jarmu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27bc8eb2-7217-427a-8093-0b6b914ac800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d63d1c51-0e95-4105-861f-3d2e049f7983","keywords":null,"link":"/cegauto/20190830_elado_egy_masodik_vilaghaborus_partraszallo_jarmu","timestamp":"2019. augusztus. 30. 06:41","title":"Eladó egy második világháborús partraszálló jármű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bafa0d2-3917-4e97-b32d-67a6c8937bf7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az MNB figyelmeztetést adott ki a levelek miatt.","shortLead":"Az MNB figyelmeztetést adott ki a levelek miatt.","id":"20190830_Uj_csalas_a_terjed_a_neten_az_ENSZre_es_az_MNBre_hivatkoznak_benne","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7bafa0d2-3917-4e97-b32d-67a6c8937bf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc9512e6-3748-41bd-9110-278c2d8229b4","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_Uj_csalas_a_terjed_a_neten_az_ENSZre_es_az_MNBre_hivatkoznak_benne","timestamp":"2019. augusztus. 30. 11:10","title":"Új csalás a terjed a neten, az ENSZ-re és az MNB-re hivatkoznak benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"702a4361-ebb9-4845-bd67-c197afe853a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A börtönviselt volt MSZP-s politikus úgy hirdeti magát, mint a lokálpatrióták jelöltje. Ami igaz, de a ferencvárosi lokálpatrióták támogatják Erzsébetvárosban. Hunvaldot közben megkérték, lépjen vissza. \r

\r

","shortLead":"A börtönviselt volt MSZP-s politikus úgy hirdeti magát, mint a lokálpatrióták jelöltje. Ami igaz, de a ferencvárosi...","id":"20190829_Ferencvarosi_lokalpatriotak_moge_bujik_Hunvald_Gyorgy_az_Erzsebetvarosban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=702a4361-ebb9-4845-bd67-c197afe853a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a160fef-272e-4afc-9605-a9610067ba1e","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_Ferencvarosi_lokalpatriotak_moge_bujik_Hunvald_Gyorgy_az_Erzsebetvarosban","timestamp":"2019. augusztus. 29. 13:29","title":"Ferencvárosi lokálpatrióták mögé bújik Hunvald György az Erzsébetvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0193aec-7636-4778-8428-f0c0d5121ea9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jövőre még be kell érnünk a 7 nm-es gyártástechnológiával a Qualcomm lapkakészleteinél, de 2021-ben már a TSMC-nél 5 nm-es technológiával készülő áramkörök kerülhetnek a csúcstelefonokba.","shortLead":"Jövőre még be kell érnünk a 7 nm-es gyártástechnológiával a Qualcomm lapkakészleteinél, de 2021-ben már a TSMC-nél 5...","id":"20190829_qualcomm_snapdragon_875_lapkakeszletet_gyarto_tsmc_5nmes_technologia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0193aec-7636-4778-8428-f0c0d5121ea9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cdb4906-bcb4-48ea-915c-dbc799521fa6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190829_qualcomm_snapdragon_875_lapkakeszletet_gyarto_tsmc_5nmes_technologia","timestamp":"2019. augusztus. 29. 10:03","title":"Táncpartnert válthat a Qualcomm, ezúttal a Samsungtól fordulhat el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]