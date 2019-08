Segítettek az adományozók, méltó búcsút vehet a család a Gran Canarián vízbe fulladt magyar férfitól

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ed8c251-0cc2-441e-a613-97becca659e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24.hu szerint mostanra kiélezettnek tűnik a verseny a két esélyes főpolgármester-jelölt között.","shortLead":"A 24.hu szerint mostanra kiélezettnek tűnik a verseny a két esélyes főpolgármester-jelölt között.","id":"20190830_tarlos_istvan_karacsony_gergely_fopolgarmester_valasztas_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ed8c251-0cc2-441e-a613-97becca659e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc9a7dd5-0c08-4d3b-a943-cefa1e79ffd9","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_tarlos_istvan_karacsony_gergely_fopolgarmester_valasztas_2019","timestamp":"2019. augusztus. 30. 07:25","title":"Elolvadt Tarlós előnye a Fideszhez képest, szoros verseny lesz Karácsonnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a71e93d5-4583-432f-85d5-664cc3aaa248","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Sötét jövőt vázol fel Budapest klímastratégiája, amelyet a főpolgármester egyfajta zöldprogramként hirdet az önkormányzati választás előtti kampányban. 