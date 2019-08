Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rózsadombi családirtás szomorú tanulságait veszi végig a HVG cikke az Isztambuli egyezmény ratifikálásának ideológiai elutasításától a rendőrségi érzékenyítő tréningek elmaradásáig.\r

\r

","shortLead":"A rózsadombi családirtás szomorú tanulságait veszi végig a HVG cikke az Isztambuli egyezmény ratifikálásának ideológiai...","id":"20190829_Tragediaba_torkollo_csaladon_beluli_eroszak_a_2000es_evek_ota_egyre_romlik_a_helyzet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e3e3ea-3a93-406f-b737-e85a43390cec","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_Tragediaba_torkollo_csaladon_beluli_eroszak_a_2000es_evek_ota_egyre_romlik_a_helyzet","timestamp":"2019. augusztus. 29. 18:09","title":"Tragédiába torkolló családon belüli erőszak: a 2000-es évek óta egyre romlik a helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59840811-8b7b-47d7-b5bd-5fec01fb1c09","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A miami Országos Hurrikán Központ adatai szerint a még a Bahamák felé tartó Dorian hurrikán az Atlanti-óceán fölött tovább erősödhet, és az elmúlt 30 év legerősebb vihara lehet. ","shortLead":"A miami Országos Hurrikán Központ adatai szerint a még a Bahamák felé tartó Dorian hurrikán az Atlanti-óceán fölött...","id":"20190831_Egyre_jobban_duhong_a_Florida_fele_tarto_oriashurrikan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59840811-8b7b-47d7-b5bd-5fec01fb1c09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27fea8ba-6819-499e-a34d-4f46d90b7fa3","keywords":null,"link":"/vilag/20190831_Egyre_jobban_duhong_a_Florida_fele_tarto_oriashurrikan","timestamp":"2019. augusztus. 31. 08:27","title":"Egyre jobban dühöng a Florida felé tartó óriáshurrikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca9dfe1c-35d4-4568-9ead-1f739d081609","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mészáros-gyerekek közös cége, a Fejér-B.Á.L. Zrt. a zalakarosi Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.-vel konzorciumban nyerte el a zánkai Erzsébet-tábor felújítását.","shortLead":"A Mészáros-gyerekek közös cége, a Fejér-B.Á.L. Zrt. a zalakarosi Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.-vel konzorciumban...","id":"20190830_Meszaros_Lorinc_gyermekeinek_cege_ujitja_fel_a_zankai_tabort","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca9dfe1c-35d4-4568-9ead-1f739d081609&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e55a8f3d-7afd-4b32-a3dc-73484d632fa7","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_Meszaros_Lorinc_gyermekeinek_cege_ujitja_fel_a_zankai_tabort","timestamp":"2019. augusztus. 30. 08:30","title":"Mészáros Lőrinc gyermekeinek cége újítja fel a zánkai tábort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az aprópénzét is elvették, a rablókat elfogták.","shortLead":"Az aprópénzét is elvették, a rablókat elfogták.","id":"20190830_Mozgasserult_koldust_raboltak_ki_Egerben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33bd432b-0117-4915-a08f-0613a0878a64","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_Mozgasserult_koldust_raboltak_ki_Egerben","timestamp":"2019. augusztus. 30. 09:38","title":"Mozgássérült koldust raboltak ki Egerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad13c13f-e287-4d18-b958-9f7501248c20","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szinte eredeti állapotában találták Sir John Franklin angol sarkkutató HMS Terror nevű, az Északi-sark térségében 1846-ban eltűnt hajója belsejét kanadai búvárrégészek, akik augusztusban hét napon át tárták fel a roncsot.","shortLead":"Szinte eredeti állapotában találták Sir John Franklin angol sarkkutató HMS Terror nevű, az Északi-sark térségében...","id":"20190830_hms_terror_hajoroncs_feltarasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad13c13f-e287-4d18-b958-9f7501248c20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58ab9204-9ab5-4d36-86f0-ef40878215b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190830_hms_terror_hajoroncs_feltarasa","timestamp":"2019. augusztus. 30. 11:03","title":"Átkutatták a 173 éve rejtélyes körülmények között elsüllyedt HMS Terror roncsát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83aef2e1-b27f-4059-a85a-963929f23b23","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A repülőterek térségében élő madarak agresszívebbek ,és úgy énekelnek, mintha elveszítették volna hallásukat – erre a meglepő következtetésre jutottak a Manchesteri Metropolitan Egyetem és a hollandiai Leideni Biológiai Intézet kutatói, akik az ember keltette zaj hatásait vizsgálták repülőterek térségében élő madarakon.","shortLead":"A repülőterek térségében élő madarak agresszívebbek ,és úgy énekelnek, mintha elveszítették volna hallásukat – erre...","id":"20190830_repuloterek_kozeleben_elo_madarak_suketek_agresszivek_zajterheles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83aef2e1-b27f-4059-a85a-963929f23b23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89b94029-4e24-47d2-a49c-8e00c47a276f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190830_repuloterek_kozeleben_elo_madarak_suketek_agresszivek_zajterheles","timestamp":"2019. augusztus. 30. 18:03","title":"Megsüketülnek a repülőterek mellett élő madarak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f93b1e1-9be8-4932-b36c-1c63c1b87520","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"1950 óta megháromszorozódott a szélsőségesen meleg napok száma Európában és a nyarak általában melegebbek lettek, a szélsőségesen hideg napok száma viszont a felére csökkent és a telek is melegebbé váltak.","shortLead":"1950 óta megháromszorozódott a szélsőségesen meleg napok száma Európában és a nyarak általában melegebbek lettek...","id":"20190829_Gyorsabban_melegszik_Europa_mint_azt_jeleztek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f93b1e1-9be8-4932-b36c-1c63c1b87520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"304a34d4-0d72-4896-9b49-8f65d429c45b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190829_Gyorsabban_melegszik_Europa_mint_azt_jeleztek","timestamp":"2019. augusztus. 29. 20:53","title":"Gyorsabban melegszik Európa, mint azt jelezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2050b191-5097-40e3-9659-b72ab2efabac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hét hónappal Andy Vajna halála után a hollywoodi producerből lett filmügyi kormánybiztos özvegye amerikai állampolgárságért folyamodott. A Blikk szerint azt tervezi, hamarosan az Egyesült Államokba költözik, ott építi újra az életét.","shortLead":"Hét hónappal Andy Vajna halála után a hollywoodi producerből lett filmügyi kormánybiztos özvegye amerikai...","id":"20190831_Nagyon_keszul_Vajna_Timea_az_USA__angolul_tanul_allampolgarsagot_kert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2050b191-5097-40e3-9659-b72ab2efabac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fe6040e-f1c9-43a9-93ad-5b40d0473292","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_Nagyon_keszul_Vajna_Timea_az_USA__angolul_tanul_allampolgarsagot_kert","timestamp":"2019. augusztus. 31. 10:52","title":"Nagyon készül Vajna Tímea az USA-ba – angolul tanul, állampolgárságot kért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]