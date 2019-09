Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1ccd7d67-5ead-466d-a12d-0a98c7cfb47d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Jürgen Kloppék nagyon beindultak. ","shortLead":"Jürgen Kloppék nagyon beindultak. ","id":"20190831_premier_league_foci_liverpool_chelsea_manchester_united_city","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ccd7d67-5ead-466d-a12d-0a98c7cfb47d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"710dbc87-5de2-4525-a49d-9c8a2bb1fa15","keywords":null,"link":"/sport/20190831_premier_league_foci_liverpool_chelsea_manchester_united_city","timestamp":"2019. augusztus. 31. 21:12","title":"Klubrekordot döntött a Liverpool, botlott a Chelsea és a ManU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48193d26-bf05-405a-a818-96996acc6565","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Balhé volt szombaton Matolcsy Gyöngyi polgármester balatonakarattyai aláírásgyűjtése közben. Egy LMP-s azt állítja, megtámadták, míg a polgármester szerint őket érte inzultus. ","shortLead":"Balhé volt szombaton Matolcsy Gyöngyi polgármester balatonakarattyai aláírásgyűjtése közben. Egy LMP-s azt állítja...","id":"20190901_LMP_nem_hagyjuk_annyiban_a_frakcio_munkatarsaval_szembeni_agressziot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48193d26-bf05-405a-a818-96996acc6565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdd6347a-23b8-4625-bba7-76d004857237","keywords":null,"link":"/itthon/20190901_LMP_nem_hagyjuk_annyiban_a_frakcio_munkatarsaval_szembeni_agressziot","timestamp":"2019. szeptember. 01. 16:47","title":"Feljentést tesz az LMP Matolcsy Gyöngyi emberei ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"241b0eb7-5d88-44a0-9b22-ca8dea35d432","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt múzeumigazgatói fizetésen kívül kapja, valamint jár neki egy hivatali és magáncélra egyaránt használható autó is. \r

","shortLead":"Ezt múzeumigazgatói fizetésen kívül kapja, valamint jár neki egy hivatali és magáncélra egyaránt használható autó is. \r

","id":"20190830_Havi_650_ezerert_lesz_miniszteri_biztos_Demeter_Szilard","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=241b0eb7-5d88-44a0-9b22-ca8dea35d432&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"020cb92f-d929-4f57-b664-72b4e07b3fad","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_Havi_650_ezerert_lesz_miniszteri_biztos_Demeter_Szilard","timestamp":"2019. augusztus. 30. 21:02","title":"Havi 650 ezerért lesz miniszteri biztos Demeter Szilárd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"503e7b8c-1318-4816-888d-06f0e2723d5e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az első helyen kiemelt magyar, francia kettős két szettben, egy óra két perc alatt nyert a Jessica Moore, Giuliana Olmos ausztrál, mexikói duó ellen.","shortLead":"Az első helyen kiemelt magyar, francia kettős két szettben, egy óra két perc alatt nyert a Jessica Moore, Giuliana...","id":"20190830_Babosek_siman_jutottak_a_US_Open_masodik_fordulojaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=503e7b8c-1318-4816-888d-06f0e2723d5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b09d0ede-4e1d-4c71-8bfe-f1cbaa42906d","keywords":null,"link":"/sport/20190830_Babosek_siman_jutottak_a_US_Open_masodik_fordulojaba","timestamp":"2019. augusztus. 30. 22:01","title":"Babosék simán jutottak a US Open második fordulójába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a628e2c-31e6-4e6b-ab1d-e46658802273","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" Egy 30 éves férfi meggyilkolt négy embert és megsebesített 21 másikat egy szombaton kitört lövöldözésben.","shortLead":" Egy 30 éves férfi meggyilkolt négy embert és megsebesített 21 másikat egy szombaton kitört lövöldözésben.","id":"20190901_Lovoldozes_Texasban_tobben_meghaltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a628e2c-31e6-4e6b-ab1d-e46658802273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e708a368-0d94-403f-b0d2-9375ec6c364a","keywords":null,"link":"/vilag/20190901_Lovoldozes_Texasban_tobben_meghaltak","timestamp":"2019. szeptember. 01. 08:20","title":"Lövöldözés volt Texasban, többen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e28d85d6-09e8-4a43-bf93-6f1afd9883ef","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vissza kell állítani Ukrajna 2014 előtti területi egységét, Kijev a szuverenitás ügyében teljes mértékben számíthat Varsó támogatására - jelentette ki Andrzej Duda lengyel elnök szombaton az ukrán hivatali kollégájával, Volodimir Zelenszkijjel közösen tartott varsói sajtóértekezleten. ","shortLead":"Vissza kell állítani Ukrajna 2014 előtti területi egységét, Kijev a szuverenitás ügyében teljes mértékben számíthat...","id":"20190831_Lengyelorszag_kiall_Ukrajna_teruleti_egysege_mellett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e28d85d6-09e8-4a43-bf93-6f1afd9883ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a38f359-a7c6-4e6f-bbeb-adaa11e2910f","keywords":null,"link":"/vilag/20190831_Lengyelorszag_kiall_Ukrajna_teruleti_egysege_mellett","timestamp":"2019. augusztus. 31. 14:41","title":"Lengyelország kiáll Ukrajna területi egysége mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b800e2fd-0a3e-42ee-b2d8-e7053e82412c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A környezettudatosság ma jóval kiemeltebben kezelt téma, mint 2015 végén, amikor elindult a Fairphone 2. Ezért is van még nagyobb jelentősége az utódjának, a Fairphone 3-nak, a szinte minden porcikájában környezetbarát okostelefonnak.","shortLead":"A környezettudatosság ma jóval kiemeltebben kezelt téma, mint 2015 végén, amikor elindult a Fairphone 2. Ezért is van...","id":"20190831_fairphone_3_kornyezettudatos_telefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b800e2fd-0a3e-42ee-b2d8-e7053e82412c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9925c21-b2d8-42d2-93e9-294fa805ea22","keywords":null,"link":"/tudomany/20190831_fairphone_3_kornyezettudatos_telefon","timestamp":"2019. augusztus. 31. 08:03","title":"Fairphone 3: megérkezett az új környezetbarát androidos telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58872af2-1f50-4c89-82c9-74ffee416086","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor javaslatára Áder Jánostól kapott lovagkeresztet Szabados Ákos.","shortLead":"Orbán Viktor javaslatára Áder Jánostól kapott lovagkeresztet Szabados Ákos.","id":"20190830_szabados_akos_lovagkereszt_xx_kerulet_pesterzsebet_fidesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58872af2-1f50-4c89-82c9-74ffee416086&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94f79733-82ce-4e7f-8cbc-4752c0d69977","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_szabados_akos_lovagkereszt_xx_kerulet_pesterzsebet_fidesz","timestamp":"2019. augusztus. 30. 18:40","title":"Állami kitüntetést kapott az MSZP-től a Fideszhez átállt pesterzsébeti polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]