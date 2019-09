A köznevelésért felelős helyettes államtitkár volt a meghívott vendég a tanévkezdés apropóján a Hír Tv hétfő esti és a közmédia kedd reggeli műsorában. A két interjú közös pontja volt, amikor feltették Maruzsa Zoltánnak a kérdést, van-e pedagógushiány Magyarországon.

Maruzsa az M1-nek elmondta , "a probléma egyfelől persze kihívás, hiszen minden egyes településen pont a megfelelő pedagógus pótlása okozhat nehézségeket, de rendszerszinten megvan az az állomány, ami képes a feladatok ellátására". Azt is hozzátette, "bízom benne, hogy feladat ellátatlanul nem marad a magyar köznevelésben".

A Hír Tv-ben azt is elmondta, "több ezer ember végez az egyetemeken, ha nem lenne kiírva több ezer álláshely adott esetben, volt olyan kérdés, ami hétszáz óvodapedagógus álláshelyre kérdezett rá nálunk, ezernégyszázan végeznek.

Maruzsa beszélt a szombati, illetve a szeptember 13-ra tervezett tüntetésekről is , azt mondta, "azt, hogy tiltakozások vannak, mi egyértelműen a választási kampánynak tudjuk be".

Arató Gergely, a DK frakcióvezető-helyettese közleményben reagált a helyettes államtitkár által elmondottakra.



"Maruzsa Zoltán arról már megfeledkezett, hogy a kezdő pedagógusok harmada 1 év, másik harmaduk 5 év után végleg otthagyja a pedagógusi pályát, ahogy arról is, hogy 70 ezer olyan pedagógus van az országban, akik 15 éven belül nyugdíjba mennek. Ahhoz nincs elég utánpótlás, hogy az ő hiányuk ne legyen majd húsbavágó, hiszen már most is országosan érezhető tanárhiány van, miközben a kötelező nyelvvizsgafeltétel miatt egyre kevesebben fognak pedagógusképzésre jelentkezni – írja Arató.





A DK szerint jobb, ha már ma lemond a köznevelésért felelős államtitkár. Indokként azt jelölték meg, hogy a