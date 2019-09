Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aebd1d64-e7e9-4e26-b5b4-d1febdd10261","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei soron következő telefonjai már támogathatják a különféle célból készült vezeték nélküli tokokat, így a készülékek új képességekre tehetnek szert. Búvárkamera, vérnyomásmérő, de hangszóró is válhat belőlük.","shortLead":"A Huawei soron következő telefonjai már támogathatják a különféle célból készült vezeték nélküli tokokat...","id":"20190902_huawei_vezeteknelkuli_okostelefon_kiegeszitok_intelligens_tok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aebd1d64-e7e9-4e26-b5b4-d1febdd10261&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e724fb8b-95dd-4f85-a245-778ec75ba570","keywords":null,"link":"/tudomany/20190902_huawei_vezeteknelkuli_okostelefon_kiegeszitok_intelligens_tok","timestamp":"2019. szeptember. 02. 12:03","title":"Különleges új funkciók jöhetnek a Huawei telefonjaihoz, csak rájuk kell tenni egy-egy spéci tokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b79d399-e4b6-4732-af24-026ab8fb9166","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első rész sikere után nem kellett sokat várni a folytatásra. Egyáltalán nem ült le a sztori.","shortLead":"Az első rész sikere után nem kellett sokat várni a folytatásra. Egyáltalán nem ült le a sztori.","id":"20190902_Maris_itt_A_budapesti_villamosvezeto_elete_2","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b79d399-e4b6-4732-af24-026ab8fb9166&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9645e66-f90f-41c8-afe5-5950448513f0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190902_Maris_itt_A_budapesti_villamosvezeto_elete_2","timestamp":"2019. szeptember. 02. 10:29","title":"Máris itt „A budapesti villamosvezető élete 2” – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fa6cfab-0e6b-4797-a50c-b6cea2a35477","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Maruzsa Zoltán szerint rendszerszinten megvan a kellő tanári létszám. A DK azt javasolja, az államtitkár mondjon le, így legalább utódja el tud majd helyezkedni.","shortLead":"Maruzsa Zoltán szerint rendszerszinten megvan a kellő tanári létszám. A DK azt javasolja, az államtitkár mondjon le...","id":"20190903_A_helyettes_allamtitkar_a_pedagogushianyrol_Nagy_szerencse_mert_igy_el_tudnak_helyezkedni_a_frissdiplomasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fa6cfab-0e6b-4797-a50c-b6cea2a35477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45d1785f-f2d3-4a3b-8a67-0ed33c79828e","keywords":null,"link":"/itthon/20190903_A_helyettes_allamtitkar_a_pedagogushianyrol_Nagy_szerencse_mert_igy_el_tudnak_helyezkedni_a_frissdiplomasok","timestamp":"2019. szeptember. 03. 13:11","title":"A helyettes államtitkár szerint a pedagógushiány miatt legalább el tudnak helyezkedni a friss diplomások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"398ff3d7-6ebb-46b7-8e89-e9cf518ce30d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban viharokat ígértek, de úgy tűnik, ezt megússzuk, csak a szélre érdemes néhány helyen készülni.","shortLead":"Korábban viharokat ígértek, de úgy tűnik, ezt megússzuk, csak a szélre érdemes néhány helyen készülni.","id":"20190903_Nagy_viharok_nelkul_nehol_durva_szellel_erkezik_az_osz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=398ff3d7-6ebb-46b7-8e89-e9cf518ce30d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d50cddb0-67c2-4a11-a598-f4696e19d142","keywords":null,"link":"/itthon/20190903_Nagy_viharok_nelkul_nehol_durva_szellel_erkezik_az_osz","timestamp":"2019. szeptember. 03. 07:34","title":"Nagy viharok nélkül, néhol durva széllel érkezik az ősz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab199d96-2fe7-4b32-832d-7bbc587442bb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagy többséggel jóváhagyták a 11 takarékszövetkezet küldöttgyűlései, hogy egyesüljenek a Takarékbankkal.","shortLead":"Nagy többséggel jóváhagyták a 11 takarékszövetkezet küldöttgyűlései, hogy egyesüljenek a Takarékbankkal.","id":"20190903_Megszavaztak_a_takarekszovetkezetek_johet_a_nagy_egyesules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab199d96-2fe7-4b32-832d-7bbc587442bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0696257e-dcbf-4eaf-94cf-d6b6c8b0557c","keywords":null,"link":"/kkv/20190903_Megszavaztak_a_takarekszovetkezetek_johet_a_nagy_egyesules","timestamp":"2019. szeptember. 03. 11:30","title":"Megszavazták a takarékszövetkezetek, jöhet a nagy egyesülés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceeb00d1-a1a8-4969-a69a-19de339e242c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Maga jelentette be a gyilkosságot.","shortLead":"Maga jelentette be a gyilkosságot.","id":"20190902_Megolte_a_felseget_egy_ferfi_Tatan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ceeb00d1-a1a8-4969-a69a-19de339e242c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3834e877-c80d-4968-bd73-75c5d00a9752","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_Megolte_a_felseget_egy_ferfi_Tatan","timestamp":"2019. szeptember. 02. 09:26","title":"Megölte a feleségét egy férfi Tatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea0b632c-acd3-426a-9056-a3cc8cf25192","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A következő Oscar-gála 2020. február 9-én lesz. ","shortLead":"A következő Oscar-gála 2020. február 9-én lesz. ","id":"20190903_Akik_maradtak_Oscar_nevezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea0b632c-acd3-426a-9056-a3cc8cf25192&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e01ea0fa-da50-401a-9020-a546f8482f1f","keywords":null,"link":"/elet/20190903_Akik_maradtak_Oscar_nevezes","timestamp":"2019. szeptember. 03. 17:37","title":"Az Akik maradtak című filmet nevezi Magyarország az Oscarra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95e42b5a-0917-46fa-b7cc-7129471aa745","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az elektromos rollerek a közhiedelemmel ellentétben nem járulnak hozzá a környezet védelméhez a német szövetségi környezetvédelmi hivatal, az Umweltbundesamt (UBA) honlapján közzétett tanulmány szerint.","shortLead":"Az elektromos rollerek a közhiedelemmel ellentétben nem járulnak hozzá a környezet védelméhez a német szövetségi...","id":"20190903_A_nemet_kornyezetvedelmi_hivatal_szerint_az_elektromos_roller_nem_kornyezetbarat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95e42b5a-0917-46fa-b7cc-7129471aa745&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b2f1079-a410-48ab-afea-d1ed1f6266cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190903_A_nemet_kornyezetvedelmi_hivatal_szerint_az_elektromos_roller_nem_kornyezetbarat","timestamp":"2019. szeptember. 03. 14:45","title":"Az elektromos roller egyáltalán nem környezetbarát, főleg, ha gyaloglás helyett használják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]