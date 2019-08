Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83a137fc-77bd-4b46-8d0b-9570a45720dd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Itt a lista, kik Magyarország legnagyobb adósai.","shortLead":"Itt a lista, kik Magyarország legnagyobb adósai.","id":"20190815_Otmilliard_forintot_keres_a_NAV_egy_gabonakereskedon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83a137fc-77bd-4b46-8d0b-9570a45720dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c95b3cd-8b88-47b2-99d3-6942fd850dd8","keywords":null,"link":"/kkv/20190815_Otmilliard_forintot_keres_a_NAV_egy_gabonakereskedon","timestamp":"2019. augusztus. 15. 09:19","title":"Ötmilliárd forintot keres a NAV egy gabonakereskedőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da2624a7-3112-4a5b-a0c3-fac72a20efb2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A művészet ereje, avagy mire képes a festék-spray gyakorlott kezekben.","shortLead":"A művészet ereje, avagy mire képes a festék-spray gyakorlott kezekben.","id":"20190814_a_nap_fotoi_alaposan_atveri_a_szemunket_ez_a_roncs_busz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da2624a7-3112-4a5b-a0c3-fac72a20efb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de6fd299-7b0d-4dfc-94d6-e3e48425d42b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190814_a_nap_fotoi_alaposan_atveri_a_szemunket_ez_a_roncs_busz","timestamp":"2019. augusztus. 14. 06:41","title":"A nap fotói: alaposan átveri a szemünket ez a roncs busz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd6b75ea-5f45-47f7-9dec-75e826eee949","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szférikus aberráció problémáját már az ókori matematikus Dioklész is ismerte, ám azóta egyetlen fizikus sem tudta orvosolni. Most egy mexikói tudós rukkolt elő valamivel, ami a fényképezőiparra is nagy hatással lehet.","shortLead":"A szférikus aberráció problémáját már az ókori matematikus Dioklész is ismerte, ám azóta egyetlen fizikus sem tudta...","id":"20190815_szferikus_aberracio_lencse_optika_fizika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd6b75ea-5f45-47f7-9dec-75e826eee949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1866a683-3477-460f-bd74-2005397254ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20190815_szferikus_aberracio_lencse_optika_fizika","timestamp":"2019. augusztus. 15. 08:03","title":"Megoldották a fizika 2000 éves nagy problémáját – szebbek lehetnek a fényképek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"066daf67-6687-40d2-9220-cb3a5f627ca0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szülővárosa, Hajdúszoboszló polgármestere szeretne lenni Holoda Attila, az Orbán-kormány egykori energiaügyi helyettes-államtitkára, akit ebben a teljes ellenzéki összefogás támogat.","shortLead":"Szülővárosa, Hajdúszoboszló polgármestere szeretne lenni Holoda Attila, az Orbán-kormány egykori energiaügyi...","id":"20190814_Az_Orbankormany_helyettes_allamtitkarabol_ellenzeki_polgarmesterjelolt_lett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=066daf67-6687-40d2-9220-cb3a5f627ca0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d9ba9aa-9092-4d7c-afd1-2efc00d7b9c8","keywords":null,"link":"/itthon/20190814_Az_Orbankormany_helyettes_allamtitkarabol_ellenzeki_polgarmesterjelolt_lett","timestamp":"2019. augusztus. 14. 18:02","title":"Orbánék helyettes államtitkára volt, most ellenzéki polgármesterjelölt lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee27e4d1-1927-4491-b12c-2ce1daad1350","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lassan telítetté válik az okostelefonok piaca, ezért is fordulnak más, de azért kapcsolódó szegmens felé a gyártók, például a Huawei és a OnePlus is.","shortLead":"Lassan telítetté válik az okostelefonok piaca, ezért is fordulnak más, de azért kapcsolódó szegmens felé a gyártók...","id":"20190814_oneplus_okostelevizio_bemutato_szeptember","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee27e4d1-1927-4491-b12c-2ce1daad1350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"374c6018-f67f-4446-9c65-0eb5ee7aa2bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190814_oneplus_okostelevizio_bemutato_szeptember","timestamp":"2019. augusztus. 14. 11:03","title":"Tévét dob piacra a OnePlus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79dec512-8015-48b3-ae94-d1d28ef65c44","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A valószínűleg norvég férfi nagyon furcsán kezdett viselkedni a Wizz Air repülőjén.","shortLead":"A valószínűleg norvég férfi nagyon furcsán kezdett viselkedni a Wizz Air repülőjén.","id":"20190815_Idos_ferfi_probalt_bejutni_a_pilotafulkebe_a_BudapestReykjavikjaraton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79dec512-8015-48b3-ae94-d1d28ef65c44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf8f575a-7d22-4af7-8dd3-2ecd672b9a51","keywords":null,"link":"/elet/20190815_Idos_ferfi_probalt_bejutni_a_pilotafulkebe_a_BudapestReykjavikjaraton","timestamp":"2019. augusztus. 15. 12:20","title":"Idős férfi próbált bejutni a pilótafülkébe a Budapest–Reykjavík-járaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"562f0e12-ce73-4e25-ad34-4e41e0fd899f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meghalt egy férfi az Egyesült Államokban, a kaliforniai Fresnóban nem sokkal az után, hogy részt vett egy tacoevő versenyen - közölték szerdán a helyi hatóságok.","shortLead":"Meghalt egy férfi az Egyesült Államokban, a kaliforniai Fresnóban nem sokkal az után, hogy részt vett egy tacoevő...","id":"20190815_Meghalt_egy_tacoevo_verseny_resztvevoje_az_Egyesult_Allamokban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=562f0e12-ce73-4e25-ad34-4e41e0fd899f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb3f2667-5a2a-40dc-9252-0d81a074523f","keywords":null,"link":"/elet/20190815_Meghalt_egy_tacoevo_verseny_resztvevoje_az_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2019. augusztus. 15. 05:38","title":"Meghalt egy tacoevő verseny résztvevője az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a080e28e-d3e9-4d97-a109-f6ebd6da94a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kereskedelemben továbbra sem enyhülő munkaerőhiány hatékonyabb kezelésére munkaszerződéseket módosítanak a Tesco áruházláncnál.","shortLead":"A kereskedelemben továbbra sem enyhülő munkaerőhiány hatékonyabb kezelésére munkaszerződéseket módosítanak a Tesco...","id":"20190815_Szukitik_az_eladoteret_egyszerusodik_a_termekkinalat__igy_racionalizal_a_Tesco","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a080e28e-d3e9-4d97-a109-f6ebd6da94a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d3f52af-5177-4cf4-b0f7-941145c3f72f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190815_Szukitik_az_eladoteret_egyszerusodik_a_termekkinalat__igy_racionalizal_a_Tesco","timestamp":"2019. augusztus. 15. 10:36","title":"Szűkítik az eladóteret, egyszerűsödik a termékkínálat – így racionalizál a Tesco","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]