Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5f48f5c0-7876-473f-88c5-b58efc99157a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190905_Orban_ferfiak_gyurujeben_beszelget_a_demografiai_problemakrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f48f5c0-7876-473f-88c5-b58efc99157a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea80160-dd14-4d8d-b371-dcd0f297ecaa","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_Orban_ferfiak_gyurujeben_beszelget_a_demografiai_problemakrol","timestamp":"2019. szeptember. 05. 19:35","title":"Orbán férfiak gyűrűjében beszélget a demográfiai problémákról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75925b59-0a0f-4d51-b292-5d27c6a3a049","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A játékosoknak kedvez a Samsung együttműködése a chatelésre és hanghívásra is használható Discord platformmal.","shortLead":"A játékosoknak kedvez a Samsung együttműködése a chatelésre és hanghívásra is használható Discord platformmal.","id":"20190906_samsung_discord_integracio_galaxy_store_note10","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75925b59-0a0f-4d51-b292-5d27c6a3a049&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beed2380-a4d5-44fb-bb38-841886d234e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190906_samsung_discord_integracio_galaxy_store_note10","timestamp":"2019. szeptember. 06. 10:03","title":"Új funkció jön a Samsung telefonjaira, a régebbi mobilok is megkapják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb8f4004-c639-4947-8a27-bd20eaf6cf5e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Datinggel a legnépszerűbb randiapp egyeduralmát törné meg a Facebook. A társkereső funkció első körben húsz országban érhető el, itthon még várat magára az aktiválás.","shortLead":"A Datinggel a legnépszerűbb randiapp egyeduralmát törné meg a Facebook. A társkereső funkció első körben húsz országban...","id":"20190905_Retteghet_a_Tinder_elindult_a_Facebook_randioldala","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb8f4004-c639-4947-8a27-bd20eaf6cf5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eff050f1-a22f-475d-901c-1e44723dc78c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190905_Retteghet_a_Tinder_elindult_a_Facebook_randioldala","timestamp":"2019. szeptember. 05. 18:16","title":"Retteghet a Tinder, elindult a Facebook társkereső funkciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d39d011a-27cf-4d91-b731-2cd8910cd9a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már csak a kongresszus döntésére várnak.","shortLead":"Már csak a kongresszus döntésére várnak.","id":"20190906_szabad_europa_radio_magyar_adas_visszateres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d39d011a-27cf-4d91-b731-2cd8910cd9a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42d8cbed-b3dc-4d59-8825-1fa16ca7ca2e","keywords":null,"link":"/itthon/20190906_szabad_europa_radio_magyar_adas_visszateres","timestamp":"2019. szeptember. 06. 19:34","title":"A Szabad Európa Rádió magyar adása kész a visszatérésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ce2e236-a107-41ad-841f-ab7379d56fee","c_author":"Balla Györgyi","category":"itthon","description":"Újságírásról, szabadságról, függetlenségről, önkéntességről beszélt az újságíró a hvg.hu podcastjában, a Fülkében.","shortLead":"Újságírásról, szabadságról, függetlenségről, önkéntességről beszélt az újságíró a hvg.hu podcastjában, a Fülkében.","id":"20190907_Veiszer_Alinda_Naponta_gondolok_arra_hogy_karriert_valtok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ce2e236-a107-41ad-841f-ab7379d56fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0843feaf-e866-4106-ad21-0f9f6595be18","keywords":null,"link":"/itthon/20190907_Veiszer_Alinda_Naponta_gondolok_arra_hogy_karriert_valtok","timestamp":"2019. szeptember. 07. 12:30","title":"Veiszer Alinda: Naponta gondolok arra, hogy karriert váltok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6d9d46f-f540-443d-90ac-68f4d6f1c7cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már mindkét orosz fegyverkereskedő szabadlábon van, akik miatt tengelyt akasztott az Orbán-kormány az Egyesült Államokkal. ","shortLead":"Már mindkét orosz fegyverkereskedő szabadlábon van, akik miatt tengelyt akasztott az Orbán-kormány az Egyesült...","id":"20190906_Szabadlabon_a_Budapesten_elkapott_majd_az_oroszoknak_kiadott_fegyverkereskedo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6d9d46f-f540-443d-90ac-68f4d6f1c7cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a4ee7e2-ecf9-41bd-89eb-d28b6dd15c99","keywords":null,"link":"/itthon/20190906_Szabadlabon_a_Budapesten_elkapott_majd_az_oroszoknak_kiadott_fegyverkereskedo","timestamp":"2019. szeptember. 06. 15:25","title":"Szabadlábon a Budapesten elkapott, majd az oroszoknak kiadott fegyverkereskedő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b83cbda-f048-41b0-8966-daaf56d12c7c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A politikusnőt köztisztviselő megsértésével, gyűlöletkeltéssel és ellenségeskedésre szítással is megvádoltak.","shortLead":"A politikusnőt köztisztviselő megsértésével, gyűlöletkeltéssel és ellenségeskedésre szítással is megvádoltak.","id":"20190906_Majd_tiz_ev_bortonre_iteltek_Torokorszagban_az_ellenzeki_Koztarsasagi_Neppart_egyik_vezetojet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b83cbda-f048-41b0-8966-daaf56d12c7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"312934c1-e633-43eb-b4d8-11278b5bd559","keywords":null,"link":"/vilag/20190906_Majd_tiz_ev_bortonre_iteltek_Torokorszagban_az_ellenzeki_Koztarsasagi_Neppart_egyik_vezetojet","timestamp":"2019. szeptember. 06. 19:20","title":"Majd tíz év börtönre ítélték Törökországban az ellenzéki Köztársasági Néppárt egyik vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f8e6385-09f2-4d21-a82e-98af210b2040","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Vállalati kötvényeket bocsáthat ki és tőkét emelhet a 4iG Nyrt. a cég közgyűlésének döntése szerint. Azt már korábban bejelentették, hogy részt kívánnak venni a jegybank vállalatikötvény-programjában, ezekre a lépésekre minden bizonnyal a T-Systems felvásárlásához van szükség. Személyi változásokról döntöttek, Tiborcz Istvánnal is jó kapcsolatban álló ember került a felügyelőbizottságba.","shortLead":"Vállalati kötvényeket bocsáthat ki és tőkét emelhet a 4iG Nyrt. a cég közgyűlésének döntése szerint. Azt már korábban...","id":"20190906_A_Meszaroskozeli_4iG_rastartolt_a_jegybank_milliardos_kotvenyprogramjara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f8e6385-09f2-4d21-a82e-98af210b2040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d67d4312-8ad3-4e3a-bf03-636a8b00d9ad","keywords":null,"link":"/kkv/20190906_A_Meszaroskozeli_4iG_rastartolt_a_jegybank_milliardos_kotvenyprogramjara","timestamp":"2019. szeptember. 06. 13:02","title":"A 4iG rástartolt a jegybanki milliárdokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]