Megerősítette a Huawei, amit már korábban is sejteni lehetett: néhány hét múlva leleplezik a Mate 30 és Mate 30 Pro telefonokat.
Itt a dátum: szeptember 19-én jön a Huawei idei legerősebb telefonja

A Google által favorizált Chromebookokat elsősorban az oktatásban használják, azonban a keresőóriás a nagyobb vállalkozásokba is bevonná az ilyen gépeket. A Dell el is készítette az első, vállalati célokra is alkalmas Chromebookjait, behozva a Chrome OS-t Latitude sorozatába.
Windows helyett? A Dell és a Google ezeket a laptopokat adná a vállalkozásoknak

Egész Közép-Európában terjeszkedik a PKN Orlen lengyel olajtársaság, már magyar piacszerzésről is terjednek hírek.
Új benzinkutas cég nézheti ki magának Magyarországot

Összegyúrná a budapesti egyetemeket, a minta a University of London. Korábban is volt erről szó, még a Figyelő is írt róla, de aztán semmi nem lett belőle. Most talán igen. Előkerült Orbán egyik régi nagy terve, amihez Palkovics is kell

És ön mit csinált hétvégén, miután megpuccsolta a parlamenti demokráciát?
Cuki kutyával és plakátkampánnyal igyekszik úrrá lenni a Brexit-káoszon Boris Johnson

Egy képviselő átült egy másik frakcióba. Szó szerint. Brexit: elvesztette többségét Boris Johnson kormánya a parlamentben

Legtöbben nem is gondolják, mennyi űrtörmelék hullik vissza a Földre. Az óriási mennyiség mellé persze érdemes odatenni azt az értéket is, mennyi az esélye annak, hogy valakit eltalál egy űrszemétdarab. Mindenesetre kutatják, hogyan okozhatna minél kevesebb kárt az űrszemét, az egyik megoldás pedig erősen hasonlít egy tábla csokira. Egy-két tonnányi szemét zuhan vissza a Földre az űrből – naponta

A bajorok új sportkupéját az év végén kezdik el gyártani.
Gyűjtők féltett kincse lesz ez a most leleplezett új BMW M4