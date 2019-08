Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a24fa670-e516-43d2-ae5b-32ca7490a492","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Legfőbb brandjéhez közelíti két másik népszerű szolgáltatását Mark Zuckerberg birodalma.","shortLead":"Legfőbb brandjéhez közelíti két másik népszerű szolgáltatását Mark Zuckerberg birodalma.","id":"20190803_instagram_from_facebook_whatsapp_nevvaltoztatas_rebranding","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a24fa670-e516-43d2-ae5b-32ca7490a492&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a638e994-4821-4664-8b2f-a2fb5965b674","keywords":null,"link":"/tudomany/20190803_instagram_from_facebook_whatsapp_nevvaltoztatas_rebranding","timestamp":"2019. augusztus. 03. 08:03","title":"Megváltozik az Instagram és a WhatsApp neve, facebookosítják őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"007285b8-1268-4e90-8c8d-1da5ac934662","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A próbáknál be is mondják, hogy ez egy próba. ","shortLead":"A próbáknál be is mondják, hogy ez egy próba. ","id":"20190804_Ne_kell_megijedni_megint_csak_szirenaproba_lesz_hetfon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=007285b8-1268-4e90-8c8d-1da5ac934662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62f3ab79-6abf-413d-ac38-847a15654a85","keywords":null,"link":"/itthon/20190804_Ne_kell_megijedni_megint_csak_szirenaproba_lesz_hetfon","timestamp":"2019. augusztus. 04. 19:52","title":"Nem kell megijedni, megint csak szirénapróba lesz hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b73e5c9-6dd1-4448-97dd-9c70681728a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper a Facebookon jelentette be a nagy hírt. ","shortLead":"A rapper a Facebookon jelentette be a nagy hírt. ","id":"20190804_Megszuletett_Curtisek_kisfia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b73e5c9-6dd1-4448-97dd-9c70681728a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0df90fd0-5dee-42da-b05f-b0853031a59b","keywords":null,"link":"/elet/20190804_Megszuletett_Curtisek_kisfia","timestamp":"2019. augusztus. 04. 13:32","title":"Megszületett Curtisék kisfia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4aa33f5-0acd-4e3d-b9c2-e1913ec1a647","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Wizz Air szerint a Malév Ground Handling jogosulatlanul szed dupla pénzt az online becsekkolást elmulasztó utasoktól.","shortLead":"A Wizz Air szerint a Malév Ground Handling jogosulatlanul szed dupla pénzt az online becsekkolást elmulasztó utasoktól.","id":"20190802_A_Wizz_Air_belengette_hogy_felbontja_a_szerzodest_az_utasokat_lehuzo_kiszolgaloceggel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4aa33f5-0acd-4e3d-b9c2-e1913ec1a647&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fb4a406-baf4-4127-ad9c-d0399b5b7cd8","keywords":null,"link":"/kkv/20190802_A_Wizz_Air_belengette_hogy_felbontja_a_szerzodest_az_utasokat_lehuzo_kiszolgaloceggel","timestamp":"2019. augusztus. 02. 21:23","title":"A Wizz Air belengette, hogy felbontja a szerződést az utasokat lehúzó kiszolgálócéggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958ddf02-1cbd-42c9-8ca1-188b0160f366","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Torlódásra kell számítani. ","shortLead":"Torlódásra kell számítani. ","id":"20190804_Tobb_auto_utkozott_az_M0ason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=958ddf02-1cbd-42c9-8ca1-188b0160f366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e79f50ae-6775-4850-bc60-1f34643850a8","keywords":null,"link":"/itthon/20190804_Tobb_auto_utkozott_az_M0ason","timestamp":"2019. augusztus. 04. 11:59","title":"Több autó ütközött az M0-áson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f83659-772c-4b8f-b41e-84a4cbbb00fb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több száz, Firebird X típusú gitárt zúzatott szét egy lánctalpas munkagéppel a világhírű Gibson gyár. A Firebird X-ek nem voltak népszerűek, de a céget bírálók szerint a megsemmisítés helyett akár el is ajéndékozhatták volna a hangszereket. Az amerikai Gibson azzal védekezik, hogy a Firebird X-ekben több veszélyes alkatrész is volt, azért nem adhatták oda őket jótékonysági célokra.","shortLead":"Több száz, Firebird X típusú gitárt zúzatott szét egy lánctalpas munkagéppel a világhírű Gibson gyár. A Firebird X-ek...","id":"20190803_Gitarok_szazait_zuzta_szet_a_Gibson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15f83659-772c-4b8f-b41e-84a4cbbb00fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8fb7a9f-a658-4760-b6d7-ecf1feb99271","keywords":null,"link":"/kkv/20190803_Gitarok_szazait_zuzta_szet_a_Gibson","timestamp":"2019. augusztus. 03. 19:24","title":"Nem kellettek senkinek az egymillióba kerülő gitárok, ezért bezúzták őket - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a53699c-9a0a-404c-9733-25f4429eae15","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Két embert büntettek meg eddig.","shortLead":"Két embert büntettek meg eddig.","id":"20190803_Szazezres_buntetest_es_egyeves_kitiltast_kaptak_a_Kispest_ellen_dobalozo_roman_szurkolok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a53699c-9a0a-404c-9733-25f4429eae15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9be20eb-84bb-45a4-b577-52787296429d","keywords":null,"link":"/sport/20190803_Szazezres_buntetest_es_egyeves_kitiltast_kaptak_a_Kispest_ellen_dobalozo_roman_szurkolok","timestamp":"2019. augusztus. 03. 12:21","title":"Százezres büntetést és egyéves kitiltást kaptak a Kispest ellen dobálózó román szurkolók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b33b0be-dbd6-4ef7-a385-b1f840f36ed6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz rendőrök most szombaton is keményen léptek fel a szabad választásokat követelő ellenzékiekkel, s több mint háromszáz embert vettek őrizetbe a Moszkva belvárosában tartott tüntetésen. Az őrizetbevételek indoka az volt, hogy a demonstrációt engedély nélkül tartották meg, viszont a hatóságok rendre megtagadják az ellenzéki tüntetések engedélyezését. ","shortLead":"Az orosz rendőrök most szombaton is keményen léptek fel a szabad választásokat követelő ellenzékiekkel, s több mint...","id":"20190803_Tobb_mint_haromszaz_ellenzekit_vettek_orizetbe_Moszkvaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b33b0be-dbd6-4ef7-a385-b1f840f36ed6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe3bab5a-d94b-43a9-9c9b-27c5749ef57d","keywords":null,"link":"/vilag/20190803_Tobb_mint_haromszaz_ellenzekit_vettek_orizetbe_Moszkvaban","timestamp":"2019. augusztus. 03. 16:09","title":"Több mint háromszáz ellenzékit vettek őrizetbe Moszkvában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]