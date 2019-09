Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f7273234-adce-4fca-bea4-7d7b71839741","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Összehasonlították az európai albérletárakat, és ez alapján a középmezőnybe tartozunk. Az EU-s átlagbérek mezőnyében viszont csak az utolsó ötödbe férünk be.\r

\r

","shortLead":"Összehasonlították az európai albérletárakat, és ez alapján a középmezőnybe tartozunk. Az EU-s átlagbérek mezőnyében...","id":"20190910_Dragabb_lakast_berelni_a_VI_keruletben_mint_Drezdaban_Grazban_vagy_Ljubjanaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7273234-adce-4fca-bea4-7d7b71839741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf56dea9-4b76-4058-83cd-51431f06f362","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190910_Dragabb_lakast_berelni_a_VI_keruletben_mint_Drezdaban_Grazban_vagy_Ljubjanaban","timestamp":"2019. szeptember. 10. 12:36","title":"Drágább lakást bérelni a VI. kerületben, mint Drezdában, Grazban vagy Ljubljanában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b822c81-9273-4be2-91a6-a21ae495e102","c_author":"Fehér Legal & Tax","category":"brandcontent","description":"Az Európai Unió alapító államai gazdasági sikereiket nagy mértékben a kis- és közepes vállalkozásaiknak (kkv-k) köszönhetik. Magyarországon is számos olyan uniós országból érkező kkv befektető van jelen, amely nem kis mértékben járul hozzá a származási országa GDP-jének növeléséhez. Adódik tehát a kérdés: a magyar kkv-k Magyarország számára mikor válnak majd ilyen téren is nemzetgazdasági tényezővé? Mikor lesznek a nemzetközi porondon olyan sikeresek, mint nyugat-európai társaik? ","shortLead":"Az Európai Unió alapító államai gazdasági sikereiket nagy mértékben a kis- és közepes vállalkozásaiknak (kkv-k...","id":"20190802_Ugras_az_ismeretlenbe_igy_tudnak_ervenyesulni_a_magyar_vallalkozasok_kulfoldon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b822c81-9273-4be2-91a6-a21ae495e102&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6fb3ede-a883-4978-b590-e29f358a8b55","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190802_Ugras_az_ismeretlenbe_igy_tudnak_ervenyesulni_a_magyar_vallalkozasok_kulfoldon","timestamp":"2019. szeptember. 09. 19:30","title":"Ugrás az ismeretlenbe: így tudnak érvényesülni a magyar vállalkozások külföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d06b04e5-ab39-4b7e-9a5f-595233e8443f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A skóciai Orkney-szigeteknél összesen három repülőgép közlekedik, és van, amelyik alig két percet tölt a levegőben landolás előtt. Ha minden jól megy, hamarosan már nemcsak erről lesz híres a térség: a járaté lehet a legzöldebb menetrend szerinti útvonal címe is.","shortLead":"A skóciai Orkney-szigeteknél összesen három repülőgép közlekedik, és van, amelyik alig két percet tölt a levegőben...","id":"20190910_skocia_orkney_szigetek_elektromos_repulogep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d06b04e5-ab39-4b7e-9a5f-595233e8443f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40cd6b09-cf81-4b64-b61f-af1d5717e01b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190910_skocia_orkney_szigetek_elektromos_repulogep","timestamp":"2019. szeptember. 10. 19:03","title":"2 perc alatt letudja az utat a világ legrövidebb menetrend szerinti repülőjárata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9b3fce9-7d8f-462b-90ab-8d7772414b56","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Telekom 2015-ben vezette be a Magenta 1 nevű csomagját, melyben vezetékes és mobilos előfizetések vonhatók össze úgy, hogy a végösszegre jelentős kedvezményt biztosít a szolgáltató. A cég közlése szerint mára 500 ezer ügyfél kéri így, összenvonva a szolgáltatásokat. Ennek apropóján vezettek be a minap új kedvezményeket: év végéig ingyenes HBO-t és netprobléma esetén ingyenes mobilos korlátlanságot.","shortLead":"A Telekom 2015-ben vezette be a Magenta 1 nevű csomagját, melyben vezetékes és mobilos előfizetések vonhatók össze úgy...","id":"20190909_magyar_telekom_magenta_1_kedvezmenyek_hbo_go_72_oras_korlatlan_mobilinternet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9b3fce9-7d8f-462b-90ab-8d7772414b56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dfe3e42-aa43-418a-8a67-f555ab6c253b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190909_magyar_telekom_magenta_1_kedvezmenyek_hbo_go_72_oras_korlatlan_mobilinternet","timestamp":"2019. szeptember. 09. 20:03","title":"500 ezer Telekom-ügyfél kap 72 órára korlátlan mobilnetet, amikor baj van az otthonival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b4dd0ea-53f0-4202-bd08-bc90834f9a79","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ennél többet még egy labdarúgóklub sem áldozott az aktuális keretének megerősítésére.","shortLead":"Ennél többet még egy labdarúgóklub sem áldozott az aktuális keretének megerősítésére.","id":"20190910_manchester_city_egymilliard_euro_atigazolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b4dd0ea-53f0-4202-bd08-bc90834f9a79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33ac26ab-f199-4326-b27a-5c6808e15546","keywords":null,"link":"/sport/20190910_manchester_city_egymilliard_euro_atigazolas","timestamp":"2019. szeptember. 10. 13:10","title":"A Manchester City több mint egymilliárd eurót költött aktuális keretére, amivel minden rekodot megdöntött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcf894c6-ca0f-4142-b87d-a9f66a498793","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 76 éves férfi és egy 56 éves nő egy menhely előtti bokros részen tette ki az állatokat.","shortLead":"Egy 76 éves férfi és egy 56 éves nő egy menhely előtti bokros részen tette ki az állatokat.","id":"20190910_Hat_kiskutyat_hagytak_magara_egy_dobozban_mar_az_ugyeszseg_vizsgalodik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dcf894c6-ca0f-4142-b87d-a9f66a498793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7610fcb2-1282-4bfb-8460-38fb092ee497","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_Hat_kiskutyat_hagytak_magara_egy_dobozban_mar_az_ugyeszseg_vizsgalodik","timestamp":"2019. szeptember. 10. 10:17","title":"Hat kiskutyát hagytak magára egy dobozban, már az ügyészség vizsgálódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a45b7693-4d12-442e-b600-022e59c7e483","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Visszasírjuk még John Bercow nyakkendőit is.","shortLead":"Visszasírjuk még John Bercow nyakkendőit is.","id":"20190909_Tavozik_a_brit_parlament_elnoke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a45b7693-4d12-442e-b600-022e59c7e483&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bee580e-a98d-4890-ab41-69938a96a3fe","keywords":null,"link":"/vilag/20190909_Tavozik_a_brit_parlament_elnoke","timestamp":"2019. szeptember. 09. 17:25","title":"Távozik a brit parlament elnöke, sajátos stílusa sokaknak fog hiányozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b2aa7a8-92c2-4360-846b-b953acbcd976","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csak egy szerzői jogokra hivatkozó szöveg jelent meg a szlovákok elleni meccs alatt a Digi csatornához köthető sportcsatorna előfizetőinek képernyőjén.","shortLead":"Csak egy szerzői jogokra hivatkozó szöveg jelent meg a szlovákok elleni meccs alatt a Digi csatornához köthető...","id":"20190910_Sok_magyar_nem_tudta_nezni_a_valogatott_meccset_Erdelyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b2aa7a8-92c2-4360-846b-b953acbcd976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33df2a9a-b32f-4ccd-b631-f0229a92cc55","keywords":null,"link":"/kkv/20190910_Sok_magyar_nem_tudta_nezni_a_valogatott_meccset_Erdelyben","timestamp":"2019. szeptember. 10. 05:39","title":"Sok magyar nem tudta nézni a válogatott meccsét Erdélyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]