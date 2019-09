Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba7dc697-2dd2-4b02-ae48-0244b1c6b2f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A korábban az Akadémiát megcsonkító törvény lesz a téma.","shortLead":"A korábban az Akadémiát megcsonkító törvény lesz a téma.","id":"20190911_Decemberre_hiv_ossze_rendkivuli_kozgyulest_Lovasz_Laszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba7dc697-2dd2-4b02-ae48-0244b1c6b2f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"141bc644-e894-4fb6-8b29-41e3e83ec24b","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_Decemberre_hiv_ossze_rendkivuli_kozgyulest_Lovasz_Laszlo","timestamp":"2019. szeptember. 11. 16:26","title":"Decemberre hív össze rendkívüli közgyűlést az MTA elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4607ca0-ecd0-4fc2-be94-a610934060f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság pénzbüntetést szabott ki a brit turistákra.","shortLead":"A bíróság pénzbüntetést szabott ki a brit turistákra.","id":"20190912_mentok_parkolo_auto_rongalas_marko_utca_brit_egyetemistak_itelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4607ca0-ecd0-4fc2-be94-a610934060f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e16b69b7-6cfc-4c11-98db-0b8700a0aeea","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_mentok_parkolo_auto_rongalas_marko_utca_brit_egyetemistak_itelet","timestamp":"2019. szeptember. 12. 18:42","title":"Már el is ítélték a mentők autóit megrongáló külföldieket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"088b43fa-63d6-4857-a7ed-1e70ea7108b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A választók többsége elégedett Tarlós munkájával, az ellenzék abban reménykedhet, hogy a bizonytalan szavazók között több az elégedetlen.","shortLead":"A választók többsége elégedett Tarlós munkájával, az ellenzék abban reménykedhet, hogy a bizonytalan szavazók között...","id":"20190912_Zavecz_Research_5_szazalekpont_Tarlos_elonye","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=088b43fa-63d6-4857-a7ed-1e70ea7108b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11a034f5-398f-40e0-af82-a6f9a80825f4","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_Zavecz_Research_5_szazalekpont_Tarlos_elonye","timestamp":"2019. szeptember. 12. 06:15","title":"Závecz Research: 5 százalékpont Tarlós előnye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"043475f8-0303-4b6d-88ee-18a8ea2134e7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már nincsenek forgalomban. Kiderült, volt miért aggódnia azoknak a civileknek, akik a kezdetektől fogva ellenezték a módosítást, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) például több mint 4 millió forint költségtérítést kért 10 adatigénylés után, de a tárca még így is elbújhat a XIX. Rendőrkapitányság mögött, amely 11,5 millió forintot szeretett volna beszedni egyetlen válaszért. Egy halottkém azt mondja, meglepődött, amikor látta, mennyit.","shortLead":"Ausztrál kutatók timelapse-kamerával rögzítették, hogy a szerves anyag bomlása közben mozognak a halott testek...","id":"20190913_tafonomia_halottak_teste_timelapse_kamera_mozgas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e672cea7-dfe3-4d73-a69f-98c6b9355fea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e4c13ca-b29a-4032-84c6-d8e570ca351e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190913_tafonomia_halottak_teste_timelapse_kamera_mozgas","timestamp":"2019. szeptember. 13. 08:03","title":"Meglepődtek a tudósok, amikor kifigyelték: mozognak a halottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d4c7f3e-63cb-4160-9142-82eb4c42657e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megvillantotta az Intel, mivel szeretnék feldobni a 2020-as tokiói olimpia közvetítését. Netán középső gyerek? Az utóbbi évek vizsgálatai bizonyították, hogy nemcsak a szülő-gyermek viszony befolyásolja döntően a felnőttkori párkapcsolatok alakulását, hanem a testvérkapcsolatok gyerekkori történései is. ","shortLead":"Lánytestvére van? Ön az idősebb? Netán középső gyerek? Az utóbbi évek vizsgálatai bizonyították, hogy nemcsak...","id":"20190912_Azt_hiszi_nem_szamit_Igy_hat_a_testverunk_a_parkapcsolatunkra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21c6c016-6f4d-4b19-b7d7-fcae2983e404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64c18919-7352-4065-b450-109091741fb0","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190912_Azt_hiszi_nem_szamit_Igy_hat_a_testverunk_a_parkapcsolatunkra","timestamp":"2019. szeptember. 12. 10:00","title":"Azt hiszi, nem számít? 