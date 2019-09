Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e9ba1c45-20bb-49f7-bb1d-286b09e16d47","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A menekültek negyedét Németország, másik negyedét Franciaország veszi át.","shortLead":"A menekültek negyedét Németország, másik negyedét Franciaország veszi át.","id":"20190914_Az_uj_olasz_kormany_mar_engedi_hogy_kikossenek_a_menekulteket_szallito_hajok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9ba1c45-20bb-49f7-bb1d-286b09e16d47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d06f948e-8b7d-4388-a7c8-7e8b87518536","keywords":null,"link":"/vilag/20190914_Az_uj_olasz_kormany_mar_engedi_hogy_kikossenek_a_menekulteket_szallito_hajok","timestamp":"2019. szeptember. 14. 15:38","title":"Az új olasz kormány már engedi, hogy kikössenek a menekülteket szállító hajók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c980887-5032-4c03-81d3-29ef69b4d7ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar Francsics László nyerte az Insight Investment Astronomy Photographer of the Year pályázatot, amelyen az év legjobb asztrofotóját választják ki. A többi kép is megér egy pillantást.","shortLead":"A magyar Francsics László nyerte az Insight Investment Astronomy Photographer of the Year pályázatot, amelyen az év...","id":"20190913_Astronomy_Photographer_of_the_Year_2019_galeria","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c980887-5032-4c03-81d3-29ef69b4d7ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c60ec320-4f0e-4e95-b946-1ad391b38121","keywords":null,"link":"/tudomany/20190913_Astronomy_Photographer_of_the_Year_2019_galeria","timestamp":"2019. szeptember. 13. 14:13","title":"Magyar lett az év legjobb csillagászati fotója, de a többi kép is nagyszerű – galéria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4235d77-5485-4cf3-9b65-5af9b10d5011","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mozdony vezetőfülkéjének a klímája gyulladt ki.","shortLead":"A mozdony vezetőfülkéjének a klímája gyulladt ki.","id":"20190913_Kigyulladt_mozdony_a_ferencvaros_palyaudvar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4235d77-5485-4cf3-9b65-5af9b10d5011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33798802-8bdb-44fe-9916-b3269cabe9c0","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_Kigyulladt_mozdony_a_ferencvaros_palyaudvar","timestamp":"2019. szeptember. 13. 17:33","title":"Kigyulladt egy mozdony a ferencvárosi pályaudvaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"472d52e2-83ce-41f3-9304-40924e7dfe9b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Rádióhullámokat kibocsátó két óriási \"gömböt\" azonosított a Tejútrendszer közepén egy nemzetközi kutatócsoport.","shortLead":"Rádióhullámokat kibocsátó két óriási \"gömböt\" azonosított a Tejútrendszer közepén egy nemzetközi kutatócsoport.","id":"20190914_tejutrendszer_kozepe_radiohullamokat_kibocsato_gombok_meerkat_radioteleszkop","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=472d52e2-83ce-41f3-9304-40924e7dfe9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22a29224-114c-445d-9e4d-be7e9ccc7fa2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190914_tejutrendszer_kozepe_radiohullamokat_kibocsato_gombok_meerkat_radioteleszkop","timestamp":"2019. szeptember. 14. 10:03","title":"Furcsa, hatalmas gömböket fedeztek fel a Tejútrendszer közepén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8be5bb6-fbda-48c7-aa89-cd204fae38ba","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A klímaváltozás miatt néhány évtizeden belül már lesznek jégmentes nyarak a Jeges-tengeren. ","shortLead":"A klímaváltozás miatt néhány évtizeden belül már lesznek jégmentes nyarak a Jeges-tengeren. ","id":"20190913_olvadas_jeg_eszakisarkvidek_klimavaltozas_jeges_tenger","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8be5bb6-fbda-48c7-aa89-cd204fae38ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55efc1d3-003a-4f2b-a39d-0f7ac4338ac8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190913_olvadas_jeg_eszakisarkvidek_klimavaltozas_jeges_tenger","timestamp":"2019. szeptember. 13. 18:33","title":"Óriási területen olvadt el a jég az északi-sarkvidéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2812b235-0735-4aeb-85ba-b476bd05601e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pénteki napsütés után szombaton hidegfront érkezik. ","shortLead":"A pénteki napsütés után szombaton hidegfront érkezik. ","id":"20190913_Ma_meg_folytatodik_az_indian_nyar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2812b235-0735-4aeb-85ba-b476bd05601e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9afe2ef-2e57-4f4e-a9c0-409767931feb","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_Ma_meg_folytatodik_az_indian_nyar","timestamp":"2019. szeptember. 13. 05:20","title":"Ma még folytatódik az indián nyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3290a96d-07b9-4acd-bd8b-c606f04ebbf0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy olyan cégről és településről írt az államtitkár a Budapestet elárasztó trágyaszag kapcsán, ami nem is létezik. Amint kiderült, hogy felült egy hoaxnak, már személyi következményeket emlegetett.","shortLead":"Egy olyan cégről és településről írt az államtitkár a Budapestet elárasztó trágyaszag kapcsán, ami nem is létezik...","id":"20190913_kormanyhivatal_tisztviselo_tragyaszag_hoax_orban_balazs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3290a96d-07b9-4acd-bd8b-c606f04ebbf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e6e4351-2f18-4ce4-85cc-be92417abab8","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_kormanyhivatal_tisztviselo_tragyaszag_hoax_orban_balazs","timestamp":"2019. szeptember. 13. 16:31","title":"Kirúgtak egy kormányhivatalnokot, miután Orbán Balázs egy álhírrel magyarázta a trágyaszagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4c1234e-8cef-4b94-a319-d93f125c307f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egymás után látogatják az új polgármesterjelöltek Orbán Viktort.","shortLead":"Egymás után látogatják az új polgármesterjelöltek Orbán Viktort.","id":"20190914_Szemelyes_fogadassal_tolta_meg_Orban_a_Fidesz_uj_polgarmesterjeloltjeinek_kampanyat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4c1234e-8cef-4b94-a319-d93f125c307f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15ffd1a4-84ff-42fd-b873-9d3e81cfe6da","keywords":null,"link":"/itthon/20190914_Szemelyes_fogadassal_tolta_meg_Orban_a_Fidesz_uj_polgarmesterjeloltjeinek_kampanyat","timestamp":"2019. szeptember. 14. 10:54","title":"Személyes fogadással tolta meg Orbán a Fidesz új polgármester-jelöltjeinek kampányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]