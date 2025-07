Trump vámjai egymilliárdos veszteséget okoztak a GM-nek

A General Motors második negyedéves bevételét 1,1 milliárd dollárral csökkentették a Donald Trump által korábban bevezetett vámintézkedések, a cég részvényei emiatt 8 százalékot estek kedden.

A GM fenntartja, hogy a teljes éves vámhatás elérheti a 4-5 milliárd dollárt, ugyanakkor azt is jelezte, hogy ennek akár a 30 százalékát is mérsékelni tudja. Bár az árbevétel éves szinten 2 százalékkal, 47 milliárd dollárra csökkent, a vállalat így is felülmúlta az elemzői várakozásokat: részvényenként 2,53 dolláros korrigált nyereséget ért el, szemben a várt 2,44 dollárral. Az amerikai eladások 7 százalékkal nőttek, főként a pick-upok és a SUV-k sikeres értékesítése miatt – írja a Reuters.

A GM megerősítette, hogy az éves korrigált nyereségvárakozását 10-12,5 milliárd dollár közé csökkentette, és annak ellenére sem módosította felfelé, hogy a belső égésű motorral szerelt modellekre újra megnövekedett kereslet mutatkozik.

Az elektromos autók piaca megtorpanni látszik, részben a kivezetésre kerülő adókedvezmények miatt: szeptember végén megszűnhet az új EV-kre vonatkozó 7500 dolláros és a használt járművekre adott 4000 dolláros támogatás.

A GM az elmúlt időszakban 4 milliárd dollárt fektetett be az amerikai gyáraiba, hogy megerősítse a benzinüzemű modellek gyártását, miközben importfüggősége továbbra is jelentős – járműveinek közel felét Mexikóból és Dél-Koreából hozza be.