Die Presse: Kelet-Európa elengedte a hiányt, erre pedig csúnyán ráfaraghat

Túlságosan nagy a kelet-európai országok államadóssága, amely egyre csak nő a járvány óta. A piacok túl sokáig aludtak, mára azonban megvolt az ébredés is, ez pedig azt eredményezi, hogy kinyílik az olló a térség országainak növekedési üteme között – írja a Die Presse.

A lap szerint sokatmondó, hogy Ausztria éppen most hagyott jóvá egy sokmilliárdos takarékossági csomagot, pedig a deficit csupán 4,7 százalékot tesz ki. Romániában tavaly 9,3 százalék, Lengyelországban 6,6 százalék volt ez az érték, de nekik eszük ágában sincs meghúzni a nadrágszíjat. Pedig most már a hitelminősítők hátrébb soroltak több országot, és egyébként is nő a nyomás, az Európai Bizottság, valamint a kötvénypiacok részéről is, hogy hozzák rendbe az anyagiakat – mondja Richard Grieveson a bécsi Nemzetközi Gazdasági Összehasonlító Intézettől.