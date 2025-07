Trump Japánnal is vámalkut kötött, kilőttek a Toyota és a Honda részvényei

Megszületett a vámmegállapodás az Egyesült Államok és Japán között, amelynek értelmében a kelet-ázsiai ország 15 százalékos vám mellett exportálhat Amerikába – jelentette be Donald Trump amerikai elnök saját közösségi oldalán a CNBC beszámolója szerint. Bejegyzésében Trump stílusához híven „minden idők talán legnagyobb alkujának” nevezte a megállapodást.

Az alku értelmében a japán termékekre kivetett eddigi 25 százalékos vámok helyébe lép a 15 százalékos tarifa, és ez lesz érvényben az autóiparra is, amely az japán gazdaság egyik húzóágazata. Trump arról is írt, hogy az alacsonyabb vámokért cserébe Japán is megnyitja saját piacát az amerikai autók és kamionok, valamint egyes agrártermékek, például a rizs előtt. Utóbbi importja egészen a közelmúltig tabunak számított az országban, az elhibázott támogatási politika és a klímaváltozás azonban brutális árrobbanáshoz vezetett.

Trump szerint Japán továbbá 550 milliárd dollár értékben fektet be az Egyesült Államokban, és az USA kaphatja „a profit 90 százalékát.” A megállapodás több százezer munkahelyet teremthet az amerikai elnök szerint.

A bejelentés hatására kilőttek a japán autógyártók részvényei. A Toyota árfolyama több mint 15 százalékkal, a Honda 11 százalékkal, a Nissan 9 százalékkal, a Mazda 17 százalékkal, a Mitsubishi pedig 13 százalékkal nőtt.