Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"675f14ac-e07b-4719-b647-714edc00b699","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő szerint a felvételizők közül alig volt olyan, aki alkalmas lett volna a pályára. ","shortLead":"A színésznő szerint a felvételizők közül alig volt olyan, aki alkalmas lett volna a pályára. ","id":"20190916_Megszunteti_szinitanodajat_Gor_Nagy_Maria","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=675f14ac-e07b-4719-b647-714edc00b699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb39716a-4118-4806-8699-484581316b6d","keywords":null,"link":"/elet/20190916_Megszunteti_szinitanodajat_Gor_Nagy_Maria","timestamp":"2019. szeptember. 16. 10:58","title":"Megszünteti színitanodáját Gór Nagy Mária","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbbef95f-d69b-42f3-b7da-667316158114","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egy hete megsérült magyar fotóriporter megtörte a csendet, elmondta, mi is történt vele Tripoliban.","shortLead":"Az egy hete megsérült magyar fotóriporter megtörte a csendet, elmondta, mi is történt vele Tripoliban.","id":"20190916_libia_szabo_gergely_fotos_tripoli","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbbef95f-d69b-42f3-b7da-667316158114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a13a93ab-a9d7-4395-ab1c-196472ac2d17","keywords":null,"link":"/vilag/20190916_libia_szabo_gergely_fotos_tripoli","timestamp":"2019. szeptember. 16. 19:30","title":"Megszólalt a Líbiában megsérült magyar fotós: két méterre csapódott be mellé a rakéta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"847e1ff5-69cd-4b78-8dea-91980aeeffdf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Aki szereti azonnal kézbe venni fizikai kép formájában a fotóit, annak jól jöhet a Polaroid újdonsága, amelyik számos okostelefon-modellel kompatibilis.","shortLead":"Aki szereti azonnal kézbe venni fizikai kép formájában a fotóit, annak jól jöhet a Polaroid újdonsága, amelyik számos...","id":"20190916_polaroid_lab_okostelefonos_fotok_azonnali_nyomtatasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=847e1ff5-69cd-4b78-8dea-91980aeeffdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e37ffc52-66e3-4072-9157-266686eb0cfc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190916_polaroid_lab_okostelefonos_fotok_azonnali_nyomtatasa","timestamp":"2019. szeptember. 16. 10:03","title":"Szerette a Polaroid-képeket? Itt az okostelefonos változat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85b12015-456e-485b-9cca-85b6a834f961","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Folytathatja tevékenységét Afganisztánban vasárnaptól a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága (ICRC), mert a tálib lázadók visszavonták a segélyszervezetre áprilisban kimondott tilalmukat.","shortLead":"Folytathatja tevékenységét Afganisztánban vasárnaptól a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága (ICRC), mert a tálib lázadók...","id":"20190915_Visszatert_a_voroskereszt_Afganisztanba_es_biztonsagi_garanciat_kapott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85b12015-456e-485b-9cca-85b6a834f961&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75e57ff4-233a-41b8-9599-3a51461a94d2","keywords":null,"link":"/vilag/20190915_Visszatert_a_voroskereszt_Afganisztanba_es_biztonsagi_garanciat_kapott","timestamp":"2019. szeptember. 15. 14:32","title":"Visszatért a vöröskereszt Afganisztánba, és biztonsági garanciát kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d609b7c-a894-4cbd-9b47-3cf7ac3c6f50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyi választási iroda eljárást indított.","shortLead":"A helyi választási iroda eljárást indított.","id":"20190916_elhunytak_alairasok_munkaspart_mi_hazank_ajanloiv_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d609b7c-a894-4cbd-9b47-3cf7ac3c6f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc1e8d7b-8ff3-4a6b-8b3e-6b44f645ce8c","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_elhunytak_alairasok_munkaspart_mi_hazank_ajanloiv_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. szeptember. 16. 18:29","title":"Elhunytak aláírásai szerepelnek a Munkáspárt és a Mi Hazánk ajánlóívein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a3abf86-141f-4b1b-90d6-eac26998d8c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Eurostat felmérése szerint még mindig az autó dominálja a belföldi tömegközlekedést az összes uniós országban. A leginkább Litvániában ülnek autóba az emberek, de mennyire népszerű Magyarországon a négykerék?","shortLead":"Az Eurostat felmérése szerint még mindig az autó dominálja a belföldi tömegközlekedést az összes uniós országban...","id":"20190916_Magyarorszagon_buszoznak_a_legtobbet_az_unios_tagallamok_kozul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a3abf86-141f-4b1b-90d6-eac26998d8c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1d23609-b58f-4d6e-9aa8-19d28b15c9b5","keywords":null,"link":"/elet/20190916_Magyarorszagon_buszoznak_a_legtobbet_az_unios_tagallamok_kozul","timestamp":"2019. szeptember. 16. 12:14","title":"Magyarországon buszoznak a legtöbbet az uniós tagállamok közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f9d302c-8091-410a-8952-46be2cf93ec2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy új menekültszétosztási rendszer keretében Portugália és Luxemburg is vesz át az Ocean Viking civil hajó fedélzetén Lampedusához érkezett illegális bevándorlókból, előbbi nyolcat, utóbbi kettőt.","shortLead":"Egy új menekültszétosztási rendszer keretében Portugália és Luxemburg is vesz át az Ocean Viking civil hajó fedélzetén...","id":"20190915_Portugalia_es_Luxemburg_is_vesz_at_menekulteket_az_Ocean_Vikingrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f9d302c-8091-410a-8952-46be2cf93ec2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa9a1317-3691-47ff-b6c0-2d0b763fbca7","keywords":null,"link":"/vilag/20190915_Portugalia_es_Luxemburg_is_vesz_at_menekulteket_az_Ocean_Vikingrol","timestamp":"2019. szeptember. 15. 09:28","title":"Portugália és Luxemburg is vesz át menekülteket az Ocean Vikingről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca6759f2-2fe8-4343-b4e0-62b95cfdcbc9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ma kezdődik a fűtési időszak a fővárosban.","shortLead":"Ma kezdődik a fűtési időszak a fővárosban.","id":"20190915_Hiaba_a_napsutes_elkezdodott_a_futesi_szezon_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca6759f2-2fe8-4343-b4e0-62b95cfdcbc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e351d832-1497-4220-a582-8742fbe7d6b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190915_Hiaba_a_napsutes_elkezdodott_a_futesi_szezon_Budapesten","timestamp":"2019. szeptember. 15. 14:35","title":"Hiába a napsütés, elkezdődött a fűtési szezon Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]