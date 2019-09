Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"13f37d16-c004-4be4-8056-8e1231507d62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Keszthelyen szólta el magát a Miniszterelnökséget vezető miniszter.","shortLead":"Keszthelyen szólta el magát a Miniszterelnökséget vezető miniszter.","id":"20190918_Gulyas_Gergely_abban_bizik_hogy_legkozelebb_mar_nem_is_all_ki_senki_a_fideszes_jeloltek_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13f37d16-c004-4be4-8056-8e1231507d62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"574b90e4-1e26-456e-899d-9791a0b1c220","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_Gulyas_Gergely_abban_bizik_hogy_legkozelebb_mar_nem_is_all_ki_senki_a_fideszes_jeloltek_ellen","timestamp":"2019. szeptember. 18. 15:28","title":"Gulyás Gergely abban bízik, hogy legközelebb már nem is áll ki senki a fideszes jelölt ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abae39d9-6bd0-4b6c-a8ad-717ebe551642","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy milyen védelmet nyújtanak az utasaiknak a szocialista blokkból származó, ma már oldtimer korú autók.","shortLead":"Vázoljuk, hogy milyen védelmet nyújtanak az utasaiknak a szocialista blokkból származó, ma már oldtimer korú autók.","id":"20190918_video_toresteszten_egy_trabant_es_egy_regi_skoda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=abae39d9-6bd0-4b6c-a8ad-717ebe551642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d75f9fc-5c4c-472b-9ef2-21442a552992","keywords":null,"link":"/cegauto/20190918_video_toresteszten_egy_trabant_es_egy_regi_skoda","timestamp":"2019. szeptember. 18. 06:41","title":"Videó: törésteszten egy Trabant és egy régi Skoda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfddd926-1073-4767-8551-983bac2dc573","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Minden háztartásba és társasházba adnának hozzá gyűjtőedényt. ","shortLead":"Minden háztartásba és társasházba adnának hozzá gyűjtőedényt. ","id":"20190918_Kaposvaron_hazhoz_mennek_majd_a_hasznalt_etolajert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dfddd926-1073-4767-8551-983bac2dc573&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da15e58b-9694-4e04-a26e-9e4e1fbb8aa5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190918_Kaposvaron_hazhoz_mennek_majd_a_hasznalt_etolajert","timestamp":"2019. szeptember. 18. 13:47","title":"Kaposváron házhoz mennek majd a használt étolajért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdf55483-68d0-4ac5-a305-355e7bd2694d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem okozott meglepetést az amerikai szervezet. ","shortLead":"Nem okozott meglepetést az amerikai szervezet. ","id":"20190918_fed_kamatdontes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cdf55483-68d0-4ac5-a305-355e7bd2694d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d74f55-097c-4433-bdb2-54fd8937ab57","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190918_fed_kamatdontes","timestamp":"2019. szeptember. 18. 20:30","title":"Trump örülhet, mégis őrjöng: csökkentette az irányadó kamatot a Fed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3208ccb3-89ae-44e8-a5c4-4556dd39bf88","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Lehet teljes értékű e-jegy a most Budapesten tesztelt mobiljegyből, amelynek kudarcba fulladt elődjére milliárdokat dobtak ki. Mindenesetre sokat kell még költeni rá – a kivitelezésben oroszlánrészt kap a Mészáros Lőrinc érdekkörébe tartotó 4iG. ","shortLead":"Lehet teljes értékű e-jegy a most Budapesten tesztelt mobiljegyből, amelynek kudarcba fulladt elődjére milliárdokat...","id":"20190918_Tarlos_uj_jegyese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3208ccb3-89ae-44e8-a5c4-4556dd39bf88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"520bb000-d7d2-4979-bf50-d736f62260dc","keywords":null,"link":"/360/20190918_Tarlos_uj_jegyese","timestamp":"2019. szeptember. 18. 09:20","title":"Sokmilliárdos kérdés: Mikor lesz igazi e-jegy a RIGO-ból, az FVR-ből és a NEJP-ből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fc15dbd-1dc6-4a29-8a01-1f1b5efef083","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Csaknem 40 milliárd forintos költségvetési átcsoportosításról döntött a kormány, amely az utóbbi években annyi szabadságot szerzett magának a büdzsé átalakítására, hogy az Oszággyűlés által elfogadott költségvetési törvénynek nem sok jelentősége maradt.","shortLead":"Csaknem 40 milliárd forintos költségvetési átcsoportosításról döntött a kormány, amely az utóbbi években annyi...","id":"20190917_kormany_koltsegvetesi_atcsoportositas_operahaz_iparmuveszeti_muzeum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0fc15dbd-1dc6-4a29-8a01-1f1b5efef083&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1d3b5f1-986a-43cb-8608-f260e30d56a2","keywords":null,"link":"/itthon/20190917_kormany_koltsegvetesi_atcsoportositas_operahaz_iparmuveszeti_muzeum","timestamp":"2019. szeptember. 17. 21:53","title":"Az Iparművészeti Múzeum veszít, az Operaház részben nyer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e993b59-2b1e-4d35-b43a-1c34fcf3145a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190917_Megszolalt_az_Orban_Rahel_hasonmas_Igy_sikerult_a_kep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e993b59-2b1e-4d35-b43a-1c34fcf3145a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"795c192c-d97e-4985-af84-8e49afc2adfe","keywords":null,"link":"/itthon/20190917_Megszolalt_az_Orban_Rahel_hasonmas_Igy_sikerult_a_kep","timestamp":"2019. szeptember. 17. 11:52","title":"Elértük az Orbán Ráhel-hasonmást: \"Így sikerült a kép\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf808ca3-7ef2-481d-807b-c8c146aa1e58","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ügyvédje szerint a volt kém a beszervezési kísérlet visszautasítása miatt kapott olyan sokára menedékjogot Oroszországban. ","shortLead":"Ügyvédje szerint a volt kém a beszervezési kísérlet visszautasítása miatt kapott olyan sokára menedékjogot...","id":"20190918_Snowden_azt_allitja_az_oroszok_megprobaltak_beszervezni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf808ca3-7ef2-481d-807b-c8c146aa1e58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab7970bd-13af-44cf-8974-04b0c4cfcdc1","keywords":null,"link":"/vilag/20190918_Snowden_azt_allitja_az_oroszok_megprobaltak_beszervezni","timestamp":"2019. szeptember. 18. 13:06","title":"Snowden azt állítja, az oroszok megpróbálták beszervezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]