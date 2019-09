Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3208ccb3-89ae-44e8-a5c4-4556dd39bf88","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Lehet teljes értékű e-jegy a most Budapesten tesztelt mobiljegyből, amelynek kudarcba fulladt elődjére milliárdokat dobtak ki. Mindenesetre sokat kell még költeni rá – a kivitelezésben oroszlánrészt kap a Mészáros Lőrinc érdekkörébe tartotó 4iG. ","shortLead":"Lehet teljes értékű e-jegy a most Budapesten tesztelt mobiljegyből, amelynek kudarcba fulladt elődjére milliárdokat...","id":"20190918_Tarlos_uj_jegyese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3208ccb3-89ae-44e8-a5c4-4556dd39bf88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"520bb000-d7d2-4979-bf50-d736f62260dc","keywords":null,"link":"/360/20190918_Tarlos_uj_jegyese","timestamp":"2019. szeptember. 18. 09:20","title":"Sokmilliárdos kérdés: Mikor lesz igazi e-jegy a RIGO-ból, az FVR-ből és a NEJP-ből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c64987f7-95f6-4b7f-9768-af284f0778b0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már nem csak tévéket adományoznak, két kórházban antennarendszert is kiépítettek a Ne Dobd Ki Alapítvány önkéntesei.","shortLead":"Már nem csak tévéket adományoznak, két kórházban antennarendszert is kiépítettek a Ne Dobd Ki Alapítvány önkéntesei.","id":"20190918_antennarendszer_korhaz_adomany_szerelo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c64987f7-95f6-4b7f-9768-af284f0778b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48da4d0e-b862-473b-a4ac-cfa9ff8efcdd","keywords":null,"link":"/elet/20190918_antennarendszer_korhaz_adomany_szerelo","timestamp":"2019. szeptember. 18. 15:18","title":"Komplett antennarendszert épített ki két kórházban a tévéket adományozó szerelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf032f97-b6cd-4e1f-9794-aa72d8edb5e1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Először a fotós sem értette, mit lát.","shortLead":"Először a fotós sem értette, mit lát.","id":"20190918_Ilyen_ritka_zebracsikot_ritkan_kapnak_lencsevegre_pottyos_zebra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf032f97-b6cd-4e1f-9794-aa72d8edb5e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aab01af-afc5-4e57-89a8-9aaa4af78a62","keywords":null,"link":"/elet/20190918_Ilyen_ritka_zebracsikot_ritkan_kapnak_lencsevegre_pottyos_zebra","timestamp":"2019. szeptember. 18. 10:18","title":"Ilyen különleges zebracsikót ritkán kapnak lencsevégre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b75ef370-7184-4e88-986b-fb8705fc6ee5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai divatház is megünnepeli a Jóbarátok negyedszázados születésnapját. New York-i üzletükben már kaphatók a Rachel Green ihlette ruhadarabok. ","shortLead":"Az amerikai divatház is megünnepeli a Jóbarátok negyedszázados születésnapját. New York-i üzletükben már kaphatók...","id":"20190919_Ralph_Laurent_megihlette_a_Jobaratok__boltokban_a_Rachel_Green_kollekcio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b75ef370-7184-4e88-986b-fb8705fc6ee5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"867ef3f9-82e8-4235-aa92-97b847b3b162","keywords":null,"link":"/elet/20190919_Ralph_Laurent_megihlette_a_Jobaratok__boltokban_a_Rachel_Green_kollekcio","timestamp":"2019. szeptember. 19. 10:05","title":"Ralph Laurent megihlette a Jóbarátok – megérkezett a Rachel Green-kollekció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bac5485a-c10e-424c-8d00-bd162b365b91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szél azért megélénkülhet.","shortLead":"A szél azért megélénkülhet.","id":"20190919_fagyos_ejjel_oszies_nap_idojaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bac5485a-c10e-424c-8d00-bd162b365b91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d2fc4f7-6e17-4fdd-bea1-89703168b696","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_fagyos_ejjel_oszies_nap_idojaras","timestamp":"2019. szeptember. 19. 05:06","title":"Fagyos éjjel után kellemes őszi nap következik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96dcb801-5c87-4efb-a535-071202fdd19a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A vezérigazgató szerint túl sok pilóta dolgozik a cégnél, több száz dolgozót bocsátanának el.","shortLead":"A vezérigazgató szerint túl sok pilóta dolgozik a cégnél, több száz dolgozót bocsátanának el.","id":"20190919_Tobb_szaz_pilotat_kuldene_el_a_Ryanair","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96dcb801-5c87-4efb-a535-071202fdd19a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c96202a-20cb-40fb-80ba-fa242541f580","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190919_Tobb_szaz_pilotat_kuldene_el_a_Ryanair","timestamp":"2019. szeptember. 19. 19:44","title":"Több száz pilótát küldene el a Ryanair","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c42ba3-020d-490d-a8a4-27b4f3d5c9c3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A robotrepülők egyértelműen nem Jemenből, hanem Irán irányából érkeztek a szaúdi védelmi minisztérium szerint. ","shortLead":"A robotrepülők egyértelműen nem Jemenből, hanem Irán irányából érkeztek a szaúdi védelmi minisztérium szerint. ","id":"20190918_SzaudArabia_bizonyitekokat_mutatott_be_arra_hogy_Iranbol_indultak_a_dronok_az_olajfinomito_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2c42ba3-020d-490d-a8a4-27b4f3d5c9c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7c0f294-50af-4b45-9ea7-e78196906e2f","keywords":null,"link":"/vilag/20190918_SzaudArabia_bizonyitekokat_mutatott_be_arra_hogy_Iranbol_indultak_a_dronok_az_olajfinomito_ellen","timestamp":"2019. szeptember. 18. 17:58","title":"Szaúd-Arábia bizonyítékokat mutatott be arra, hogy Iránból indultak a drónok az olajfinomító ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa085c37-3c13-4618-a4cd-afbd875a6879","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány éve az amerikai haditengerészet pilótái furcsa, rendkívül gyorsan mozgó tárgyra lettek figyelmesek az égbolton. Az erről készült felvételről most adtak ki hivatalos állásfoglalást.","shortLead":"Néhány éve az amerikai haditengerészet pilótái furcsa, rendkívül gyorsan mozgó tárgyra lettek figyelmesek az égbolton...","id":"20190918_amerikai_haditengereszet_ufo_azonosithatatlan_repulo_targy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa085c37-3c13-4618-a4cd-afbd875a6879&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77c87ae5-d860-49c6-a766-672715b09a37","keywords":null,"link":"/tudomany/20190918_amerikai_haditengereszet_ufo_azonosithatatlan_repulo_targy","timestamp":"2019. szeptember. 18. 11:17","title":"Megszólalt Amerika: valódiak a furcsa repülő tárgyról készült videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]