[{"available":true,"c_guid":"31ddc8e5-3f84-4522-a00f-70797d6cc8c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyiket decemberig nem is lehet majd kapni.","shortLead":"Az egyiket decemberig nem is lehet majd kapni.","id":"20190919_kotelezo_oltas_hiany_baranyhimlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31ddc8e5-3f84-4522-a00f-70797d6cc8c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"032aca8e-9c1f-48f5-92d9-fa7ed9a93c29","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_kotelezo_oltas_hiany_baranyhimlo","timestamp":"2019. szeptember. 19. 15:05","title":"Hiány van egy bárányhimlő elleni oltásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebc52dc8-824b-49cd-b39a-0791ff0f9b6e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A teljes szakasz legkésőbb 2021-re kész.","shortLead":"A teljes szakasz legkésőbb 2021-re kész.","id":"20190918_Egymilliard_forintbol_epitenek_kerekparutat_Gyor_es_a_Balaton_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebc52dc8-824b-49cd-b39a-0791ff0f9b6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97368b56-e262-4e4a-aa38-1013b4b4244e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190918_Egymilliard_forintbol_epitenek_kerekparutat_Gyor_es_a_Balaton_kozott","timestamp":"2019. szeptember. 18. 15:00","title":"Egymilliárd forintból építenek kerékpárutat Győr és a Balaton között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dffb3907-2d3a-4537-a70c-e1504de752ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb mobilgyártó lépett be a televíziók piacára: a napokban a Motorola mutatta be saját nagyképernyős készülékeit.","shortLead":"Újabb mobilgyártó lépett be a televíziók piacára: a napokban a Motorola mutatta be saját nagyképernyős készülékeit.","id":"20190919_motorola_tv_okostelevizio_flipkart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dffb3907-2d3a-4537-a70c-e1504de752ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad74bc28-093a-4679-8ac9-5c1218b0609c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190919_motorola_tv_okostelevizio_flipkart","timestamp":"2019. szeptember. 19. 11:03","title":"Itt az új tévégyártó: egyszerre több új készüléket is kiad a Motorola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd02faf8-fc1b-4394-b12d-c63b6dcd2079","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Novák Katalin államtitkár és Klausmann Viktor gyöngyösi polgármesterjelölt egy magánjátszóház játékai között interjúvolták meg egymást, a háttérben egy gyermekkel.\r

","shortLead":"Novák Katalin államtitkár és Klausmann Viktor gyöngyösi polgármesterjelölt egy magánjátszóház játékai között...","id":"20190918_Egy_fideszes_kepviselojelolt_jatszohazaban_kampanyolt_Klausmann","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd02faf8-fc1b-4394-b12d-c63b6dcd2079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5c39078-534a-4b4f-9934-9e2c2f1a4060","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_Egy_fideszes_kepviselojelolt_jatszohazaban_kampanyolt_Klausmann","timestamp":"2019. szeptember. 18. 20:44","title":"Egy fideszes képviselőjelölt játszóházában kampányolt Klausmann Viktor és Novák Katalin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa861e9c-e7b6-4493-afc2-630a393fea73","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kanadai miniszterelnök 2001-ben feketének maszkírozta magát. A most előkerült fotóból kisebb botrány lett.","shortLead":"A kanadai miniszterelnök 2001-ben feketének maszkírozta magát. A most előkerült fotóból kisebb botrány lett.","id":"20190919_Egy_rasszista_gesztus_kezdte_ki_Justin_Trudeau_hirnevet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa861e9c-e7b6-4493-afc2-630a393fea73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a05e5d23-5f6c-4c53-9aac-0ad3c969feab","keywords":null,"link":"/elet/20190919_Egy_rasszista_gesztus_kezdte_ki_Justin_Trudeau_hirnevet","timestamp":"2019. szeptember. 19. 09:12","title":"Egy rasszista gesztus kezdte ki Justin Trudeau hírnevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0253a9c-d2e4-4164-81f9-aa2773466742","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"„Ami kiszúrás, az néha szerencse vagy kedvezés.” A világhírű író életfilozófiája tapasztalaton alapult: itthon betiltott szerzőként nemzetközi szervezetek élén népszerűsítette a magyar irodalmat.","shortLead":"„Ami kiszúrás, az néha szerencse vagy kedvezés.” A világhírű író életfilozófiája tapasztalaton alapult: itthon...","id":"20190918_Napfogyatkozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0253a9c-d2e4-4164-81f9-aa2773466742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ed4fd5b-7081-478b-9603-5640cb847bc7","keywords":null,"link":"/360/20190918_Napfogyatkozas","timestamp":"2019. szeptember. 18. 16:30","title":"\"Tudtam ellenszenvet érezni a fölöttem pöffeszkedő hatalommal szemben\" – Konrád György emlékezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b44dd4d-1267-48d7-8a75-0e1a3b045bc4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most már biztosan nagyon várják a halloweent.","shortLead":"Most már biztosan nagyon várják a halloweent.","id":"20190918_Epp_leszallt_egy_kislany_az_iskolabuszrol_mikor_meglatta_az_anyjat_unikornisnak_oltozve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b44dd4d-1267-48d7-8a75-0e1a3b045bc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c31c59d9-c4a7-4860-a4cd-c06ed203e27a","keywords":null,"link":"/elet/20190918_Epp_leszallt_egy_kislany_az_iskolabuszrol_mikor_meglatta_az_anyjat_unikornisnak_oltozve","timestamp":"2019. szeptember. 18. 14:20","title":"Épp leszállt a kislány az iskolabuszról, mikor meglátta az anyját unikornisnak öltözve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcdeb67a-00c2-4243-bfc0-01df5c151d27","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kétszáz éve, 1819. szeptember 18-án született Párizsban Jean Bertrand Léon Foucault francia fizikus, akit a Föld forgását igazoló ingakísérlete tette közismertté.","shortLead":"Kétszáz éve, 1819. szeptember 18-án született Párizsban Jean Bertrand Léon Foucault francia fizikus, akit a Föld...","id":"20190918_jean_bertrand_leon_foucault_inga_200_eve_szuletett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bcdeb67a-00c2-4243-bfc0-01df5c151d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1acd8cbc-2409-4892-bfe8-1f7cd2084e7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190918_jean_bertrand_leon_foucault_inga_200_eve_szuletett","timestamp":"2019. szeptember. 18. 09:33","title":"200 éve született az ember, akit minden laposföld-hívőnek figyelmen kívül kell hagynia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]