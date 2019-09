Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d0ed525-f0f5-42e5-a5fe-3770b68febc2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A házelnök a Reformátusok szárszói konferenciáján azt is felvázolta, hogy a legrosszabb kereszténydemokrata politika is jobb, mint a legjobb nem keresztény politika.","shortLead":"A házelnök a Reformátusok szárszói konferenciáján azt is felvázolta, hogy a legrosszabb kereszténydemokrata politika is...","id":"20190919_Kover_A_lelkeszek_es_a_plebanosok_felelossege_hogy_a_hivek_megfelelo_iranyba_szavazzanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d0ed525-f0f5-42e5-a5fe-3770b68febc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e06e09f9-0677-4d68-830a-ff271c5f2c62","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Kover_A_lelkeszek_es_a_plebanosok_felelossege_hogy_a_hivek_megfelelo_iranyba_szavazzanak","timestamp":"2019. szeptember. 19. 08:58","title":"Kövér: A lelkészek és a plébánosok felelőssége, hogy a hívek megfelelő irányba szavazzanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90300ff1-9a75-4832-9609-442fc1be3032","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szárnyashajó-elven működő új járművek célja, hogy csökkentsék a francia fővárosban rendszerint kialakuló dugókat.","shortLead":"A szárnyashajó-elven működő új járművek célja, hogy csökkentsék a francia fővárosban rendszerint kialakuló dugókat.","id":"20190918_vizen_siklo_taxi_sea_bubbles_parizs_szajna_teszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90300ff1-9a75-4832-9609-442fc1be3032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b99f46d6-15b5-48d9-ade0-1fb8e6d36bf0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190918_vizen_siklo_taxi_sea_bubbles_parizs_szajna_teszt","timestamp":"2019. szeptember. 18. 19:33","title":"Vízen sikló taxikat tesztelnek Párizsban, hamarosan élesben is bevethetik őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4895d662-cc52-43f0-b291-83b00ef3e9f1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Fővárosi Törvényszék másodfokú döntése jogerős, az ukrán férfi november végéig nem szabadul.","shortLead":"A Fővárosi Törvényszék másodfokú döntése jogerős, az ukrán férfi november végéig nem szabadul.","id":"20190918_hableany_baleset_viking_sigyn_ukran_hajoskapitany_letartoztatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4895d662-cc52-43f0-b291-83b00ef3e9f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e977de15-1533-4815-a17b-c6351b399512","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_hableany_baleset_viking_sigyn_ukran_hajoskapitany_letartoztatas","timestamp":"2019. szeptember. 18. 09:30","title":"Újabb három hónapig rács mögött marad a Viking Sigyn kapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f93101-e26a-428a-9cb9-4d82aca55778","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Time Out magazin összegyűjtötte a világ 50 legjobb városi negyedét. 