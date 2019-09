Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8c05f25-0507-44f1-a34e-fe27a61e1dd0","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Gera Marina mellett Bergendy Péter Trezor című filmje a legjobb tévéfilm/minisorozat kategóriájában kapott jelölést. ","shortLead":"Gera Marina mellett Bergendy Péter Trezor című filmje a legjobb tévéfilm/minisorozat kategóriájában kapott jelölést. ","id":"20190920_Eloszor_jeloltek_magyar_szinesznot_Emmydijra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8c05f25-0507-44f1-a34e-fe27a61e1dd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b34302c9-26a7-497e-95e4-2761fa15c6eb","keywords":null,"link":"/kultura/20190920_Eloszor_jeloltek_magyar_szinesznot_Emmydijra","timestamp":"2019. szeptember. 20. 15:21","title":"Először jelöltek magyar színésznőt Nemzetközi Emmy-díjra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cb0def8-10a3-4299-aac8-2a70dd56b76f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A csütörtökön lezuhant F-16-os harcigép másik pilótáját szerencsésen kimenekítették.","shortLead":"A csütörtökön lezuhant F-16-os harcigép másik pilótáját szerencsésen kimenekítették.","id":"20190919_vadaszgep_f_16_vadaszgep_magasfeszultsegu_vezetek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3cb0def8-10a3-4299-aac8-2a70dd56b76f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8511c52a-731c-4834-b1e7-506970ad0c34","keywords":null,"link":"/tudomany/20190919_vadaszgep_f_16_vadaszgep_magasfeszultsegu_vezetek","timestamp":"2019. szeptember. 19. 13:32","title":"Magasfeszültségű vezetéken akadt fenn egy belga vadászpilóta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2a592cb-1801-4a40-b6ea-702a1cfbc30d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tizenegy olyan filmet ajánlunk az idei őszi szezonra, amelyekről meggyőződésünk, hogy érdemes lesz rájuk a moziban jegyet váltani vagy felnyitni hozzájuk a laptopot. Érkezik a Scorsese - De Niro - Al Pacino triumvirátus, először debütál mozivásznon Bödőcs Tibor, és sírni fogunk a válni készülő Scarlett Johanssonon. ","shortLead":"Tizenegy olyan filmet ajánlunk az idei őszi szezonra, amelyekről meggyőződésünk, hogy érdemes lesz rájuk a moziban...","id":"20190919_oszi_filmajanlo_hvghu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2a592cb-1801-4a40-b6ea-702a1cfbc30d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e1bf03c-b042-4fb4-b9f8-d2280083e114","keywords":null,"link":"/elet/20190919_oszi_filmajanlo_hvghu","timestamp":"2019. szeptember. 19. 17:00","title":"Kádár-kori vérszívást ígér az idei ősz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"243d716a-7970-4cf0-965f-c49c22541373","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kafiya Mahdi letette az állampolgári esküt Fóton, ahová évekkel ezelőtt még menekültként érkezett Szomáliából. ","shortLead":"Kafiya Mahdi letette az állampolgári esküt Fóton, ahová évekkel ezelőtt még menekültként érkezett Szomáliából. ","id":"20190919_Konnyu_Leckek_Kafiya_magyar_allampolgar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=243d716a-7970-4cf0-965f-c49c22541373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d72d102-a847-4c74-bcf7-6da8204d09cd","keywords":null,"link":"/elet/20190919_Konnyu_Leckek_Kafiya_magyar_allampolgar","timestamp":"2019. szeptember. 19. 16:09","title":"Magyar állampolgár lett a menekült lány, akiről film is készült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76b6c9cd-de9a-41eb-85d3-a7d282027b3a","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A kormány határozatot hozott arról, hogy a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa – \"Magyarország külpolitikai kapcsolatainak erősítése érdekében\" – magyarországi képviseleti irodáját nyisson. Ezzel újabb lépés történt a magyar nyelvre vonatkozó tudományos állásponttal szemben.","shortLead":"A kormány határozatot hozott arról, hogy a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa – \"Magyarország külpolitikai...","id":"20190918_Turk_nyelvu_allamok_irodaja_nyilik_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76b6c9cd-de9a-41eb-85d3-a7d282027b3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7498dd01-d28a-48f1-992a-cf4d01f57c1d","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_Turk_nyelvu_allamok_irodaja_nyilik_Budapesten","timestamp":"2019. szeptember. 18. 21:23","title":"Türk nyelvű államok irodája nyílik Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33f30206-8908-429b-aa99-c064ce02c984","c_author":"nyüzsi","category":"sport","description":"Bravúros döntetlent ért el az FTC a katalán csapat otthonában, de csak 1-1 lett a meccs.","shortLead":"Bravúros döntetlent ért el az FTC a katalán csapat otthonában, de csak 1-1 lett a meccs.","id":"20190920_Az_M1_szerint_1111es_dontetlent_jatszott_a_Fradi_az_Espanyol_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33f30206-8908-429b-aa99-c064ce02c984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604ee8d9-272c-445f-a5e4-b4c813977d8f","keywords":null,"link":"/sport/20190920_Az_M1_szerint_1111es_dontetlent_jatszott_a_Fradi_az_Espanyol_ellen","timestamp":"2019. szeptember. 20. 12:45","title":"Az M1 szerint 11-11-es döntetlent játszott a Fradi az Espanyol ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3467758-5a37-41eb-b966-ad43a7c2aafa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vezeték nélküli hálózat egyik hibája, hogy a rácsatlakozókkal csökken az egy főre jutó sávszélesség, ami videónézéskor kellemetlen lehet. Az MIT szakemberei rájöttek, hogyan tudnák ezt orvosolni.","shortLead":"A vezeték nélküli hálózat egyik hibája, hogy a rácsatlakozókkal csökken az egy főre jutó sávszélesség, ami...","id":"20190920_wifi_vezetek_nelkuli_halozat_videonezes_streaming_minerva_buffereles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3467758-5a37-41eb-b966-ad43a7c2aafa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df28f1ac-650f-4206-a13c-7bf731006911","keywords":null,"link":"/tudomany/20190920_wifi_vezetek_nelkuli_halozat_videonezes_streaming_minerva_buffereles","timestamp":"2019. szeptember. 20. 08:03","title":"Wifit használ otthon? Tudósok kitalálták, hogyan ne essen szét a videó, ha többen neteznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21627a13-7fef-4990-9a26-881129725da8","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Még trombitáltak is a gyerekek Boldog István fideszes politikus keddi cserkeszőlői parkolóavatásán. Egy olvasónk arról küldött képet, hogy szerdán már fel is bontották az átadott parkoló egy részét. Utánajártunk a dolognak, és kiderült, a most átadott \"innovatív parkolóból\" még a fák és a lámpák is hiányoznak.\r

\r

","shortLead":"Még trombitáltak is a gyerekek Boldog István fideszes politikus keddi cserkeszőlői parkolóavatásán. Egy olvasónk arról...","id":"20190919_Kiderult_Boldog_Istvan_fideszes_kepviselo_egy_felkesz_parkolot_adott_at_a_gyerekek_gyurujeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21627a13-7fef-4990-9a26-881129725da8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efed320c-6fe7-4c4e-8489-1bbe5a870617","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Kiderult_Boldog_Istvan_fideszes_kepviselo_egy_felkesz_parkolot_adott_at_a_gyerekek_gyurujeben","timestamp":"2019. szeptember. 19. 06:45","title":"Kiderült, Boldog István fideszes képviselő egy félkész parkolót adott át a gyerekek gyűrűjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]