[{"available":true,"c_guid":"6541944f-a2ba-452c-91ac-a2a6f2e2007c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét zöld utat kapott egy Lenovo-szabadalom, és nagy a valószínűsége, hogy ilyen lesz az állítólag még idén, de legkésőbb 2020 elején megérkező összehajtható Motorola RAZR.","shortLead":"Ismét zöld utat kapott egy Lenovo-szabadalom, és nagy a valószínűsége, hogy ilyen lesz az állítólag még idén, de...","id":"20190921_lenovo_motorola_razr_osszehajthato_telefon_szabadalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6541944f-a2ba-452c-91ac-a2a6f2e2007c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5587cfe8-621c-4126-8728-1ed1871393d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190921_lenovo_motorola_razr_osszehajthato_telefon_szabadalom","timestamp":"2019. szeptember. 21. 14:03","title":"Mint régen a kagylóhéj formájú mobilok, olyan lesz a Motorola RAZR összehajtható telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"218f76ee-c483-4fef-a16f-f44c95716f16","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Hiányosak a csomagok, alkalmatlanok a termékek, de az is előfordul, hogy a cégek elérhetetlenné válnak. ","shortLead":"Hiányosak a csomagok, alkalmatlanok a termékek, de az is előfordul, hogy a cégek elérhetetlenné válnak. ","id":"20190921_Panaszkodnak_a_magyarok_az_ujsaghirdetesben_rendelt_termekekre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=218f76ee-c483-4fef-a16f-f44c95716f16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3c48144-9535-4c8f-973d-8b82873f6ee7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190921_Panaszkodnak_a_magyarok_az_ujsaghirdetesben_rendelt_termekekre","timestamp":"2019. szeptember. 21. 11:27","title":"Panaszkodnak a magyarok az újsághirdetésben rendelt termékekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d827a455-4312-4cf4-af0a-3c4e97e7d398","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy hete lopták el a Nagytétényi úton egy buszról az elektromos rollert, a rendőrség keresi őket.","shortLead":"Egy hete lopták el a Nagytétényi úton egy buszról az elektromos rollert, a rendőrség keresi őket.","id":"20190921_Sumakolva_lopott_rollert_a_ket_mestertolvaj_de_vegig_vette_oket_a_kamera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d827a455-4312-4cf4-af0a-3c4e97e7d398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96008fdd-041e-49c0-a325-cbe9f1e3fc47","keywords":null,"link":"/itthon/20190921_Sumakolva_lopott_rollert_a_ket_mestertolvaj_de_vegig_vette_oket_a_kamera","timestamp":"2019. szeptember. 21. 14:22","title":"Sumákolva lopott rollert a két mestertolvaj, de végig vette őket a kamera","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deb842de-9600-4fb5-a9be-b14061d8775b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A számos, eddig kiszivárgott technikai részlet után most a még be sem jelentett Pixel 4-ek háttérképei is felkerültek az internetre, és akár le is tölthetők.","shortLead":"A számos, eddig kiszivárgott technikai részlet után most a még be sem jelentett Pixel 4-ek háttérképei is felkerültek...","id":"20190921_google_pixel_4_hatterkepek_letoltes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=deb842de-9600-4fb5-a9be-b14061d8775b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a730110-2b22-494a-ad55-e9ef289a520e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190921_google_pixel_4_hatterkepek_letoltes","timestamp":"2019. szeptember. 21. 10:03","title":"Jóval a bejelentése előtt letöltheti a Google Pixel 4 háttérképeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6697f33f-16c7-4bbb-9e3d-501805597ff0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A hivatalosan elismert eddigi legnagyobb tömegű, a Napnál mintegy 2,17-szer nehezebb neutroncsillagot fedeztek fel az amerikai Nyugat-Virginiai Egyetem csillagászai.","shortLead":"A hivatalosan elismert eddigi legnagyobb tömegű, a Napnál mintegy 2,17-szer nehezebb neutroncsillagot fedeztek fel...","id":"20190921_legnagyobb_tomegu_neutroncsillag_j0740_6620_pulzar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6697f33f-16c7-4bbb-9e3d-501805597ff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7899db2-494d-4c4e-8454-94313b5de5ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20190921_legnagyobb_tomegu_neutroncsillag_j0740_6620_pulzar","timestamp":"2019. szeptember. 21. 11:03","title":"Egy kockacukornyi ebből az anyagból 100 millió tonnát nyomna a Földön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b17c3ba-3125-4058-88e6-77df9f96c80d","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Nem sokon múlt, hogy egy uniós tagállam miniszterelnöke EU-pénzekkel való visszaélés miatt legyen vádlott, de Andrej Babis, mint eddig mindent, ezt is megúszta. De mit tud a Magyarországon is üzletelő cseh kormányfő, amivel több lett egy átlagos közép-európai csúcsoligarchánál?","shortLead":"Nem sokon múlt, hogy egy uniós tagállam miniszterelnöke EU-pénzekkel való visszaélés miatt legyen vádlott, de Andrej...","id":"20190921_andrej_babis_csehorszag_nyomozas_golyafeszek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b17c3ba-3125-4058-88e6-77df9f96c80d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63e41b1e-c046-442c-a72e-fab850c03b33","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190921_andrej_babis_csehorszag_nyomozas_golyafeszek","timestamp":"2019. szeptember. 21. 07:00","title":"Ilyen közel még nem állt a szégyenhez EU-tagállamot vezető miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7a33d01-f4fe-4139-9898-e4476064a2e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyerekeknek ingyen BKV-t, a felnőtteknek fővárosi finanszírozású szűrőprogramokat ígért Karácsony Gergely, aki vasárnap ismertette programját, és újból kihívta Tarlós Istvánt vitára. A rendezvényen Kerpel-Fronius Gábor átláthatóságot ígért, Kálmán Olga pedig azt mondta, nem elég, ha egy kerület szépül, a NER a polgármestereken keresztül nyújtogatja csápjait.","shortLead":"A gyerekeknek ingyen BKV-t, a felnőtteknek fővárosi finanszírozású szűrőprogramokat ígért Karácsony Gergely, aki...","id":"20190922_karacsony_kalman_kerpel_froinus_program","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7a33d01-f4fe-4139-9898-e4476064a2e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0ba82fd-a869-4f30-9521-152803dde171","keywords":null,"link":"/itthon/20190922_karacsony_kalman_kerpel_froinus_program","timestamp":"2019. szeptember. 22. 15:28","title":"Ingyen BKV a gyerekeknek, Budapest alkotmány - Karácsony Gergely programot hirdetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a27933ea-8593-40e1-a463-80a8c425e31a","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Sosem létezett még ilyen hatalmas BMW, amire hazánkban minden további nélkül felvehető a 7 üléses autókra járó nagycsaládos kedvezmény. És ami a több tízmillió forintos árcédulája ellenére is korrekt árazású, keveset fogyasztó luxusautónak nevezhető.","shortLead":"Sosem létezett még ilyen hatalmas BMW, amire hazánkban minden további nélkül felvehető a 7 üléses autókra járó...","id":"20190922_bmw_x7_m50d_teszt_menetproba_suv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a27933ea-8593-40e1-a463-80a8c425e31a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd9825a6-abc9-4dcd-8b5d-08416a3b655f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190922_bmw_x7_m50d_teszt_menetproba_suv","timestamp":"2019. szeptember. 22. 10:30","title":"Gigantomán spórolóbajnok: teszten a BMW X7 M50d","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]