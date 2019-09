Náci karlendítéssel pózolva fotózták le az erdélyi magyar politikust

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d6e8457-b921-4956-a1e0-f7e15831b707","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egyikük sincs életveszélyes állapotban. Felnőttek is megbetegedtek.","shortLead":"Egyikük sincs életveszélyes állapotban. Felnőttek is megbetegedtek.","id":"20190923_szalmonella_debrecen_gyerekek_hajdusamson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d6e8457-b921-4956-a1e0-f7e15831b707&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2df41ee-8c90-4fce-aa92-bb8ce99f67ae","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_szalmonella_debrecen_gyerekek_hajdusamson","timestamp":"2019. szeptember. 23. 15:10","title":"Eddig 75 gyerek került kórházba szalmonellafertőzés miatt Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cff12d2-3b66-4ae9-a204-91db5c4f2e43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fő kérdés, hogy minek ment el Orbán Rómába - írja a Demokratikus Koalíció (DK) vezetője, és a választ is tudni véli.","shortLead":"A fő kérdés, hogy minek ment el Orbán Rómába - írja a Demokratikus Koalíció (DK) vezetője, és a választ is tudni véli.","id":"20190922_Gyurcsany_megfejtette_Orban_Viktor_romai_latogatasanak_titkat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4cff12d2-3b66-4ae9-a204-91db5c4f2e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8289415-1b76-4649-9391-721086f00c1d","keywords":null,"link":"/itthon/20190922_Gyurcsany_megfejtette_Orban_Viktor_romai_latogatasanak_titkat","timestamp":"2019. szeptember. 22. 10:07","title":"Gyurcsány megfejtette Orbán Viktor római látogatásának titkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c9c17e1-082f-40e9-9534-45b7e5fe8535","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy tucat tanuló nem tud kiszabadulni a romok közül.","shortLead":"Egy tucat tanuló nem tud kiszabadulni a romok közül.","id":"20190923_Osszeomlott_egy_osztalyterem_Kenyaban_legkevesebb_het_gyermek_meghalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c9c17e1-082f-40e9-9534-45b7e5fe8535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"190ea1b4-698a-4adc-8b88-1536a30be261","keywords":null,"link":"/vilag/20190923_Osszeomlott_egy_osztalyterem_Kenyaban_legkevesebb_het_gyermek_meghalt","timestamp":"2019. szeptember. 23. 10:05","title":"Összeomlott egy osztályterem Kenyában, hét gyermek meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d2d52a4-0e6d-472f-89a7-765ff9f6172c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A legfrissebb adatok megerősítik az elmúlt évek klímaváltozási folyamatait.","shortLead":"A legfrissebb adatok megerősítik az elmúlt évek klímaváltozási folyamatait.","id":"20190922_Hivatalosan_is_most_zajlik_az_elmult_150_ev_legmelegebb_ot_eve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d2d52a4-0e6d-472f-89a7-765ff9f6172c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"998cf9d9-cf5c-46d7-a7c2-b43ad88619a2","keywords":null,"link":"/vilag/20190922_Hivatalosan_is_most_zajlik_az_elmult_150_ev_legmelegebb_ot_eve","timestamp":"2019. szeptember. 22. 17:28","title":"Hivatalosan is most zajlik az elmúlt 150 év legmelegebb öt éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e113452-bdd7-48ed-9719-7e5f336468b5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Példákkal is alátámasztotta kijelentését Nagy Zoltán, a Transparency International Magyarország kuratóriumi elnöke, a versenyhivatal volt vezetője.","shortLead":"Példákkal is alátámasztotta kijelentését Nagy Zoltán, a Transparency International Magyarország kuratóriumi elnöke...","id":"20190923_Rendszerszintu_a_korrupcio_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e113452-bdd7-48ed-9719-7e5f336468b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fee0a169-20f4-490f-8b67-2e89dd7a223a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190923_Rendszerszintu_a_korrupcio_Magyarorszagon","timestamp":"2019. szeptember. 23. 13:03","title":"Volt versenyhivatali vezető: „Rendszerszintű a korrupció Magyarországon”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6a16171-1fdf-4471-9e91-d5c9dd98265d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Oscar- és Grammy-díjas amerikai énekes, gitáros, zeneszerző szeptember 23-án ünnepli a születésnapját.","shortLead":"Az Oscar- és Grammy-díjas amerikai énekes, gitáros, zeneszerző szeptember 23-án ünnepli a születésnapját.","id":"20190923_Bruce_Springsteen_70_eves","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6a16171-1fdf-4471-9e91-d5c9dd98265d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c20628b7-7759-476a-9537-d1ac8f27d6c4","keywords":null,"link":"/kultura/20190923_Bruce_Springsteen_70_eves","timestamp":"2019. szeptember. 23. 10:09","title":"Bruce Springsteen 70 éves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1efb8305-5358-4f77-b39d-2808daa5d1be","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brazil focista, Neymar a szűk baráti körét is beveszi a szerződéseibe: havonta több ezer eurót kapnak azért, hogy támogassák és szórakoztassák a focistát.","shortLead":"A brazil focista, Neymar a szűk baráti körét is beveszi a szerződéseibe: havonta több ezer eurót kapnak azért...","id":"20190922_Neymar_haverjai_tobb_ezer_eurot_kapnak_havonta_hogy_foallasban_a_haverjai_legyenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1efb8305-5358-4f77-b39d-2808daa5d1be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a268eebe-5dd9-4e20-9c4e-d07a64552b76","keywords":null,"link":"/vilag/20190922_Neymar_haverjai_tobb_ezer_eurot_kapnak_havonta_hogy_foallasban_a_haverjai_legyenek","timestamp":"2019. szeptember. 22. 18:15","title":"Neymar haverjai több ezer eurót kapnak havonta, hogy főállásban a haverjai legyenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aad0eb3-dbbf-4b60-8efd-5224acb9d057","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De a házban nem volt szolgáltatás, a fiú visszament a csaptelepekért.","shortLead":"De a házban nem volt szolgáltatás, a fiú visszament a csaptelepekért.","id":"20190923_13_eves_gyereket_kuldte_aramot_lopni_egy_zalai_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4aad0eb3-dbbf-4b60-8efd-5224acb9d057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daa29c40-0164-43a1-b275-30f3f5b8a990","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_13_eves_gyereket_kuldte_aramot_lopni_egy_zalai_ferfi","timestamp":"2019. szeptember. 23. 14:34","title":"13 éves gyerekét küldte áramot lopni egy zalai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]