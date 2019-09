Politikailag kulcsfontosságú, a mindennapjaink szempontjából talán a parlamenti választásnál is fontosabb – október 13-án polgármestereket, helyi képviselőket választ Magyarország. Kövesse a hvg.hu-val a kampány eseményeit, idézzen fel régi ígéreteket és vesse össze az újakkal, figyelje velünk a legizgalmasabb csatákat – beleértve Budapest ellenzéki ostromát és a hatalom védekezését.

Szerda délelőtt kezdődött meg a Századvég konferenciája Budapesten, ahol Tarlós István főpolgármester is felszólalt. A beszéd végén álltak fel a Párbeszéd aktivistái nyúljelmezzel a fejükön, és arról érdeklődtek, miért nem akar vitázni – írja a 444.hu.

Egy kérdőívet is átadtak neki arról, akar-e vitázni Karácsonnyal, ha igen, akkor mikor, hol és hogyan. A pár perces közjáték után az aktivisták távoztak a teremből, Tarlós pedig elmondta, hogy most próbált nagyon visszafogott lenni. Azt is hozzátette, hogy

ő már elmondta, hogy kész lenne egy vitára, de annak feltételei vannak.

Korábban Tarlós István a 168 Órának azt mondta, hogy úgy vitázna, ha nincsenek előre egyeztetett kérdések, és azt sem akarja, hogy legyen moderátor. Utána arról beszélt, hogy először a kihívóknak kellene vitatkozniuk, vagyis Karácsonynak először Puzsér Róberttal (adott esetben Berki Krisztiánnal) kellene vitáznia, aztán vele.

A múlt héten Karácsony Gergely kampányrendezvényeit zavarták meg. Először egy sajtótájékoztatóján harsant fel cirkuszi induló, amit egy kisteherautó platójáról bömböltettek, majd vasárnap három kapucnis ember egy motorcsónakból próbálta széttrollkodni az ellenzéki főpolgármester-jelölt programbemutatóját.