Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"30e53c18-5746-4b29-836c-e0558a9c2477","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"Volt idő, amikor a mobiltelefon valóságos státuszszimbólum volt, ma pedig már ugyanolyan nélkülözhetetlen része az életünknek, mint a ruha vagy a cipő. Lássuk, honnan hová jutott ez a technológia, a legfontosabb mérföldkövek bemutatásával.\r

","shortLead":"Volt idő, amikor a mobiltelefon valóságos státuszszimbólum volt, ma pedig már ugyanolyan nélkülözhetetlen része...","id":"samsungbch_20190926_mobiltelefon_tortenelem_galaxy_evolucio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30e53c18-5746-4b29-836c-e0558a9c2477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b90a793-3069-4011-a543-c0b65a3bf3ba","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20190926_mobiltelefon_tortenelem_galaxy_evolucio","timestamp":"2019. szeptember. 26. 17:30","title":"Naponta 2600-szor érintjük meg, pedig pár évtizede még senkinek sem volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"c54c52f2-158e-4454-96e5-62a43595fd8a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokkal kevesebbet fogyaszthat majd a készenléti üzemmódba helyezett PlayStation 5, ha a felhasználó bekapcsol a konzolon egy érkező új funkciót.","shortLead":"Sokkal kevesebbet fogyaszthat majd a készenléti üzemmódba helyezett PlayStation 5, ha a felhasználó bekapcsol...","id":"20190925_playstation_5_energiatakarekos_alvo_allapot_konzol_energiafogyasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c54c52f2-158e-4454-96e5-62a43595fd8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd10bf04-e481-44f1-b791-9c350543e7c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190925_playstation_5_energiatakarekos_alvo_allapot_konzol_energiafogyasztas","timestamp":"2019. szeptember. 25. 13:03","title":"Aki bekapcsolja majd ezt a funkciót a PlayStation 5-ön, már tett valamit a klímaváltozás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce8f4ff-5100-44ce-875c-e53cb364d8fb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Korábban Brüsszel meghátrálásra kényszerítette a magyar kabinetet az ügyben.","shortLead":"Korábban Brüsszel meghátrálásra kényszerítette a magyar kabinetet az ügyben.","id":"20190925_Nem_enged_a_kormany_adomentesse_tenne_a_palinkafozest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cce8f4ff-5100-44ce-875c-e53cb364d8fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c73d88c-2d0f-47c0-a1c7-816a58a1f3dd","keywords":null,"link":"/kkv/20190925_Nem_enged_a_kormany_adomentesse_tenne_a_palinkafozest","timestamp":"2019. szeptember. 25. 09:44","title":"Nem enged a magyar kormány, adómentessé tenné a pálinkafőzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"698084bc-ede9-4d4a-a246-40789cd69994","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Most lett volna az első fellépése azt követően, hogy több operaénekesnő és balerina is szexuális zaklatásokkal vádolta meg az operalegendát.","shortLead":"Most lett volna az első fellépése azt követően, hogy több operaénekesnő és balerina is szexuális zaklatásokkal vádolta...","id":"20190925_Placido_Domingo_operaenekes_a_kitort_botrany_miatt_elhagyja_a_Metropolitan_operahazat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=698084bc-ede9-4d4a-a246-40789cd69994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"950d9b8e-d4ad-4d99-9cf3-04fc8ff62601","keywords":null,"link":"/kultura/20190925_Placido_Domingo_operaenekes_a_kitort_botrany_miatt_elhagyja_a_Metropolitan_operahazat","timestamp":"2019. szeptember. 25. 08:43","title":"Plácido Domingo operaénekes elhagyja a Metropolitan operaházat a kitört botrány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f85ad2f0-0339-4bab-a5b9-12af2b6c5687","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Önkéntes alapon osztják szét a Földközi-tengeren érkező menedékkérőket az erre vállalkozó országok, erről állapodott meg hétfőn négy uniós tagállam Máltán. A dolognak azonban itt még nincs vége, a téma hamarosan az uniós belügyminiszterek elé kerül, ahol az olasz kormányváltás miatt fő szövetségese nélkül maradt a magyar kormány. Mivel a megállapodás éppen a kvóták miatt tiltakozó tagállamokról veszi le a felelősséget, nem vetít túl sok jót előre, hogy a magyarok továbbra is brüsszeli bevándorláspárti hadjáratról beszélnek. ","shortLead":"Önkéntes alapon osztják szét a Földközi-tengeren érkező menedékkérőket az erre vállalkozó országok, erről állapodott...","id":"20190924_Magyarorszag_Europai_Unio_menekultugy_megallapodas_Brusszel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f85ad2f0-0339-4bab-a5b9-12af2b6c5687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0c90571-f932-48da-ba6a-0a89f97dbde9","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_Magyarorszag_Europai_Unio_menekultugy_megallapodas_Brusszel","timestamp":"2019. szeptember. 24. 20:30","title":"Magyarországon is segítene az új migránsalku, de Orbánéknak ez sem tetszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"771a8665-b055-4784-808e-6023f3e4ba8d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Erős földrengés rázta meg kedden Pakisztán északkeleti részét, legalább 22 ember meghalt, több mint 300 megsérült, építmények tucatjai szenvedtek károkat. A helyiek megrázó képeket osztanak meg az 5,8-as erősségű természeti katasztrófáról. ","shortLead":"Erős földrengés rázta meg kedden Pakisztán északkeleti részét, legalább 22 ember meghalt, több mint 300 megsérült...","id":"20190925_pakisztan_foldrenges_kasmir_fotok_terra_foldrengesjelzo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=771a8665-b055-4784-808e-6023f3e4ba8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a233f6c1-bfbf-411a-b58a-99f9502cac54","keywords":null,"link":"/tudomany/20190925_pakisztan_foldrenges_kasmir_fotok_terra_foldrengesjelzo","timestamp":"2019. szeptember. 25. 07:33","title":"Szétnyílt a föld: durva fotók jöttek Pakisztánból, ahol 5,8-as földrengés volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82408fd8-22d6-42cb-870e-d3dba23fe6c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar biztosjelölt asszisztensei egy nyilatkozatot is kiosztottak Brüsszelben. ","shortLead":"A magyar biztosjelölt asszisztensei egy nyilatkozatot is kiosztottak Brüsszelben. ","id":"20190926_Trocsanyi_Politikusok_kezeben_vagyunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82408fd8-22d6-42cb-870e-d3dba23fe6c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12b27920-5047-4eab-8df7-fb18d9f1d3e8","keywords":null,"link":"/itthon/20190926_Trocsanyi_Politikusok_kezeben_vagyunk","timestamp":"2019. szeptember. 26. 14:44","title":"Trócsányi: „Politikusok kezében vagyunk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e731cd9-bf84-4227-acbb-9e3ab9e9ed81","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar turistát több mint 12 órája keresik a hegyimentők.","shortLead":"A magyar turistát több mint 12 órája keresik a hegyimentők.","id":"20190926_turista_radnai_havasok_romania_eltunt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e731cd9-bf84-4227-acbb-9e3ab9e9ed81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e63067b4-9bfe-4112-8615-357b50612bec","keywords":null,"link":"/elet/20190926_turista_radnai_havasok_romania_eltunt","timestamp":"2019. szeptember. 26. 12:28","title":"Nyoma veszett egy 75 éves magyarnak a Radnai-havasokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]