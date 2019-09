Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1cd8291e-67e5-4048-8edd-29f0e507f166","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ legjobb Apple-elemzőjeként ismert Ming-Chi Kuo szerint komoly dizájnváltás jöhet a 2020-as iPhone-oknál.","shortLead":"A világ legjobb Apple-elemzőjeként ismert Ming-Chi Kuo szerint komoly dizájnváltás jöhet a 2020-as iPhone-oknál.","id":"20190925_apple_iphone_12_okostelefon_iphone_2020_fem_keret_iphone_4_ming_chi_kuo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1cd8291e-67e5-4048-8edd-29f0e507f166&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"797795c9-7042-4487-a410-0a8dcfa60e9f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190925_apple_iphone_12_okostelefon_iphone_2020_fem_keret_iphone_4_ming_chi_kuo","timestamp":"2019. szeptember. 25. 18:03","title":"Nagy változás jöhet az iPhone-oknál, új formát kaphatnak jövőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c84d0fd-31d0-4756-b0c6-5535852d06f6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szabó Tünde sportért felelős államtitkár elmondta, továbbra is kiemelt stratégiai ágazatként kezelik a sportot.","shortLead":"Szabó Tünde sportért felelős államtitkár elmondta, továbbra is kiemelt stratégiai ágazatként kezelik a sportot.","id":"20190925_Ujabb_nagyszabasu_vilagversenyeket_rendezhet_Magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c84d0fd-31d0-4756-b0c6-5535852d06f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2307c916-1560-403f-943c-ac6725d7749e","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_Ujabb_nagyszabasu_vilagversenyeket_rendezhet_Magyarorszag","timestamp":"2019. szeptember. 25. 17:59","title":"Nem tett le a kormány a nagyszabású világversenyek megrendezéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38d74831-4fee-4531-85f2-9aaa4695620f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A festő házánál előkerült zománcozott agyagedényben a munkája előkészítéséhez használt anyagokat találtak. ","shortLead":"A festő házánál előkerült zománcozott agyagedényben a munkája előkészítéséhez használt anyagokat találtak. ","id":"20190925_Emesztogodorbol_elokerult_Rembrandt_relikviat_allitottak_ki_Amszterdamban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38d74831-4fee-4531-85f2-9aaa4695620f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3682810-61a2-48d9-9b70-e7c36cd9f7df","keywords":null,"link":"/kultura/20190925_Emesztogodorbol_elokerult_Rembrandt_relikviat_allitottak_ki_Amszterdamban","timestamp":"2019. szeptember. 25. 21:28","title":"Emésztőgödörből előkerült Rembrandt relikviát állítottak ki Amszterdamban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"572d18d5-3a49-4fe3-b30c-ed9b50ad2e8b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Emberi Jogok Európai Bírósága szerint a Mol elnök-vezérigazgatója nem merítette ki a jogorvoslati lehetőségeket Horvátországban.","shortLead":"Az Emberi Jogok Európai Bírósága szerint a Mol elnök-vezérigazgatója nem merítette ki a jogorvoslati lehetőségeket...","id":"20190926_Strasbourg_elutasitotta_Hernadi_Zsolt_panaszat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=572d18d5-3a49-4fe3-b30c-ed9b50ad2e8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0018fb40-4b4b-4945-adf7-f6b0a393b730","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190926_Strasbourg_elutasitotta_Hernadi_Zsolt_panaszat","timestamp":"2019. szeptember. 26. 14:07","title":"Elutasították Hernádi Zsolt panaszát az emberi jogi bíróságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aada9cf-133c-4327-936c-8534149d3f42","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az utasoknak és a sofőröknek sem tetszik az új helyzet. ","shortLead":"Az utasoknak és a sofőröknek sem tetszik az új helyzet. ","id":"20190924_Mindenki_elegedetlen_a_Szena_teri_buszallomas_megszuntetesevel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3aada9cf-133c-4327-936c-8534149d3f42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eff26428-b740-49f4-95e6-2f389a94b838","keywords":null,"link":"/cegauto/20190924_Mindenki_elegedetlen_a_Szena_teri_buszallomas_megszuntetesevel","timestamp":"2019. szeptember. 24. 19:42","title":"Mindenki elégedetlen a Széna téri buszállomás megszüntetésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6475aa02-7add-463c-9bf9-52606313780a","c_author":"HVG","category":"360","description":"A szükség törvényt bont, és ezen meg is lehet gazdagodni. Ezt igazolja egy páratlan német vállalkozás.","shortLead":"A szükség törvényt bont, és ezen meg is lehet gazdagodni. Ezt igazolja egy páratlan német vállalkozás.","id":"20190925_Igy_kell_egy_mozgovecevel_lefagyasztani_a_mosolyt_a_konkurensek_arcarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6475aa02-7add-463c-9bf9-52606313780a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02447a05-8a29-4a97-9ce2-fd7ffdb27360","keywords":null,"link":"/360/20190925_Igy_kell_egy_mozgovecevel_lefagyasztani_a_mosolyt_a_konkurensek_arcarol","timestamp":"2019. szeptember. 25. 10:50","title":"Így kell egy mozgóvécével lefagyasztani a mosolyt a konkurensek arcáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"741d7e4b-941a-493b-b07d-aa7bef65001b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés sajtófőnöke azt közölte, a házelnök már jól van, és hazaérkezett Budapestre. ","shortLead":"Az Országgyűlés sajtófőnöke azt közölte, a házelnök már jól van, és hazaérkezett Budapestre. ","id":"20190924_Mulo_rosszullet_miatt_kellett_leszallnia_Kover_gepenek_Varsoban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=741d7e4b-941a-493b-b07d-aa7bef65001b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a167444f-e4e6-4299-818b-c2d96c60897f","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_Mulo_rosszullet_miatt_kellett_leszallnia_Kover_gepenek_Varsoban","timestamp":"2019. szeptember. 24. 21:22","title":"\"Múló rosszullét\" miatt kellett leszállnia Kövér gépének Varsóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"528c97ac-4bd0-42fd-9420-9d48d48fae93","c_author":"Zelki Benjámin","category":"kkv","description":"Már a második nagy átszervezés fejeződik be a Volánbusznál, de a közlekedők a gyakorlatban ebből szinte semmit sem vesznek majd észre. Az egységes menetrend bevezetésében, ami az ingázók életét valóban megkönnyítené, semmilyen előrelépés nincs. ","shortLead":"Már a második nagy átszervezés fejeződik be a Volánbusznál, de a közlekedők a gyakorlatban ebből szinte semmit sem...","id":"20190925_Oktober_elsejen_indul_az_uj_Volanbusz_de_a_szinen_es_a_logon_kivul_semmi_nem_valtozik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=528c97ac-4bd0-42fd-9420-9d48d48fae93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6aad81b-4542-4b7a-a8c6-d77ef756edaa","keywords":null,"link":"/kkv/20190925_Oktober_elsejen_indul_az_uj_Volanbusz_de_a_szinen_es_a_logon_kivul_semmi_nem_valtozik","timestamp":"2019. szeptember. 25. 12:15","title":"Október elsején indul az új Volánbusz, de a színen és a logón kívül semmi sem változik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]