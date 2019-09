Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5366f4ac-a4b1-46c2-8d05-e9c2cca81dd7","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A feltehetőleg iráni részvétellel Szaúd-Arábia ellen végrehajtott légitámadás új, veszélyes fejezetet nyitott az öbölbeli konfliktusban. Trump nyáron már egyszer visszakozott egy Irán elleni katonai konfliktusból, noha részletekig kidolgozott terv volt rá. Teherán pedig egyre bátrabb, hisz gyengének látja Washingtont.","shortLead":"A feltehetőleg iráni részvétellel Szaúd-Arábia ellen végrehajtott légitámadás új, veszélyes fejezetet nyitott...","id":"201939__szaudi_kar__irani_szal__gyamoltalan_usa__tagadas_es_haritas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5366f4ac-a4b1-46c2-8d05-e9c2cca81dd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05772999-1f7f-419e-a647-c787a1006439","keywords":null,"link":"/360/201939__szaudi_kar__irani_szal__gyamoltalan_usa__tagadas_es_haritas","timestamp":"2019. szeptember. 26. 07:00","title":"Miért nem támadja meg Iránt az USA?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb91eb6c-c2d3-4e2b-b053-feb1dbdd63ae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több tényező is abba az irányba mutat, hogy lelassul a lakásárak növekedése. ","shortLead":"Több tényező is abba az irányba mutat, hogy lelassul a lakásárak növekedése. ","id":"20190925_Vegre_lelassulhat_a_lakasarak_dragulasa_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb91eb6c-c2d3-4e2b-b053-feb1dbdd63ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6139e964-8be8-4c56-acdc-a06a7e60b387","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190925_Vegre_lelassulhat_a_lakasarak_dragulasa_Budapesten","timestamp":"2019. szeptember. 25. 10:44","title":"Végre lelassulhat a lakások drágulása Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cfe0443-d86c-4ee7-ab5c-5d8cbb836711","c_author":"HVG","category":"360","description":"Politikailag érzékeny filmeket készített, aztán politikailag érzékeny állásba került, majd méltatlan menesztésben volt része.","shortLead":"Politikailag érzékeny filmeket készített, aztán politikailag érzékeny állásba került, majd méltatlan menesztésben volt...","id":"201939_kepmagus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6cfe0443-d86c-4ee7-ab5c-5d8cbb836711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6822bd72-4dd5-4715-89f4-331f6c13fc4c","keywords":null,"link":"/360/201939_kepmagus","timestamp":"2019. szeptember. 25. 19:01","title":"Sára Sándor, a film „harangöntésének” titkát ismerő képmágus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3d2b428-1993-47d1-bb75-b5b43dd389f9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A csapat tizennégy góllal volt jobb Litvániánál.","shortLead":"A csapat tizennégy góllal volt jobb Litvániánál.","id":"20190925_Gyozelemmel_kezdte_az_Ebselejtezoit_a_magyar_noi_kezivalogatott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3d2b428-1993-47d1-bb75-b5b43dd389f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3e00b32-350c-4991-9fc2-4a3887fe12e9","keywords":null,"link":"/sport/20190925_Gyozelemmel_kezdte_az_Ebselejtezoit_a_magyar_noi_kezivalogatott","timestamp":"2019. szeptember. 25. 21:23","title":"Győzelemmel kezdte az Eb-selejtezőit a magyar női kéziválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3a89e4a-21df-4dd8-9776-38ad6debb2dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új, Star Wars-témájú utasszállítót állított forgalomba a Virgin Atlantic légitársaság. A repülő oldalára az Ezeréves Sólyom is felkerült.","shortLead":"Új, Star Wars-témájú utasszállítót állított forgalomba a Virgin Atlantic légitársaság. A repülő oldalára az Ezeréves...","id":"20190926_virgin_atlantic_boeing_747_utasszallito_repulo_star_wars","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3a89e4a-21df-4dd8-9776-38ad6debb2dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db3ec6d0-4fb3-4161-bf5f-fecdc443a2dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190926_virgin_atlantic_boeing_747_utasszallito_repulo_star_wars","timestamp":"2019. szeptember. 26. 10:44","title":"Erre a repülőre minden Star Wars-rajongó felülne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc1f28a6-8e3c-4d66-a019-a979d5c61590","c_author":"Kaufmann Balázs - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Lakhegyen sem polgármester, sem önkormányzati képviselőjelöltek sem indulnak a választáson, így az helyben el is marad. A polgármester azt mondta, szerinte értek el sikereket az elmúlt öt évben, mégsem vállalja a további feladatokat. A helyiek pedig széttárták a kezüket. Videóriport Zala megyéből.","shortLead":"Lakhegyen sem polgármester, sem önkormányzati képviselőjelöltek sem indulnak a választáson, így az helyben el is marad...","id":"20190926_A_zalai_falu_ahol_senki_nem_akar_polgarmester_lenni__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc1f28a6-8e3c-4d66-a019-a979d5c61590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec31a993-dbde-44ba-b35e-cbc5ec6fde77","keywords":null,"link":"/itthon/20190926_A_zalai_falu_ahol_senki_nem_akar_polgarmester_lenni__video","timestamp":"2019. szeptember. 26. 06:30","title":"A zalai falu, ahol senki nem akar polgármester lenni – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bb5cfb5-029a-465f-b944-d65c509e6212","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A sok alkalmazásnál használható éjszakai/sötét módot kap a népszerű képmegosztó, az Instagram felülete is. Először az androidosok tapasztalhatják a fényfogyatkozást.","shortLead":"A sok alkalmazásnál használható éjszakai/sötét módot kap a népszerű képmegosztó, az Instagram felülete is. Először...","id":"20190926_instagram_ejszaka_sotet_mod_android_10_ios_13","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bb5cfb5-029a-465f-b944-d65c509e6212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"731c159a-fca1-4dd0-a155-cfbe8a5439ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20190926_instagram_ejszaka_sotet_mod_android_10_ios_13","timestamp":"2019. szeptember. 26. 09:03","title":"Az Instagram el fog sötétülni – szó szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da9135f0-91eb-45db-a8b7-f36abf4e825a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Elfogadta a kannabisz saját fogyasztást szolgáló birtoklását és termesztését engedélyező tervezetet szerdán az Ausztrál Fővárosi Terület (ACT) törvényhozása – közölték hivatalos források.","shortLead":"Elfogadta a kannabisz saját fogyasztást szolgáló birtoklását és termesztését engedélyező tervezetet szerdán az Ausztrál...","id":"20190925_Legalizaltak_a_marihuanat_az_ausztral_fovarosban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da9135f0-91eb-45db-a8b7-f36abf4e825a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6fced08-754d-40a3-ab93-d8f14862bf4d","keywords":null,"link":"/elet/20190925_Legalizaltak_a_marihuanat_az_ausztral_fovarosban","timestamp":"2019. szeptember. 25. 15:53","title":"Legalizálják a marihuánát az ausztrál fővárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]