Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a580d590-494c-4392-b4f4-3832c8687db7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jeneiné Rubovszky Csilla elmondása szerint egy bizonyos civil szervezettől kapták a fánkot, amit ő osztogatott a kerületi családi napon. ","shortLead":"Jeneiné Rubovszky Csilla elmondása szerint egy bizonyos civil szervezettől kapták a fánkot, amit ő osztogatott...","id":"20190924_Fankoszto_alpolgarmester_az_eselyegyenloseg_jegyeben_tortent_a_fankosztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a580d590-494c-4392-b4f4-3832c8687db7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29e12fe8-89e0-4af4-a6c7-248b038e4349","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_Fankoszto_alpolgarmester_az_eselyegyenloseg_jegyeben_tortent_a_fankosztas","timestamp":"2019. szeptember. 24. 19:30","title":"A fánkosztó alpolgármester szerint mindent az esélyegyenlőség jegyében tettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"022a1207-2e4a-4f14-b382-2931abf39611","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Például könyvekkel, amelyekben a szereplők az elfogadás rögös útját járják végig.","shortLead":"Például könyvekkel, amelyekben a szereplők az elfogadás rögös útját járják végig.","id":"20190926_Igy_nevelhetjuk_toleranciara_a_gyereket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=022a1207-2e4a-4f14-b382-2931abf39611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cdc18ed-a705-46e8-afa9-487caa465871","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190926_Igy_nevelhetjuk_toleranciara_a_gyereket","timestamp":"2019. szeptember. 26. 10:00","title":"Így nevelhetjük toleranciára a gyereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4da30c32-4771-424a-b72d-fb60734d6f43","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hírt maga a kisfiú édesanyja osztotta meg Facebook-oldalán.","shortLead":"A hírt maga a kisfiú édesanyja osztotta meg Facebook-oldalán.","id":"20190925_Meszaros_Lorinc_es_csaladja_ajanlotta_fel_a_hianyzo_100_milliot_Zente_kezelesere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4da30c32-4771-424a-b72d-fb60734d6f43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24942bd3-ea0e-4aa6-b6cf-a497ce129db4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190925_Meszaros_Lorinc_es_csaladja_ajanlotta_fel_a_hianyzo_100_milliot_Zente_kezelesere","timestamp":"2019. szeptember. 25. 21:49","title":"Mészáros Lőrinc és családja ajánlhatta fel a hiányzó 100 milliót Zente kezelésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e731cd9-bf84-4227-acbb-9e3ab9e9ed81","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar turistát több mint 12 órája keresik a hegyimentők.","shortLead":"A magyar turistát több mint 12 órája keresik a hegyimentők.","id":"20190926_turista_radnai_havasok_romania_eltunt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e731cd9-bf84-4227-acbb-9e3ab9e9ed81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e63067b4-9bfe-4112-8615-357b50612bec","keywords":null,"link":"/elet/20190926_turista_radnai_havasok_romania_eltunt","timestamp":"2019. szeptember. 26. 12:28","title":"Nyoma veszett egy 75 éves magyarnak a Radnai-havasokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff0e22df-a579-42fe-b203-36d89c6f7b32","c_author":"hvg.hu/ élelmiszer online","category":"elet","description":"Kálid Artúr és a színész-rapper a Gemini Man bemutatóján készített közös fotót.\r

","shortLead":"Kálid Artúr és a színész-rapper a Gemini Man bemutatóján készített közös fotót.\r

","id":"20190926_will_smith_kalid_artur_gemini_man_magyar_szinkron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff0e22df-a579-42fe-b203-36d89c6f7b32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2158f19-5660-42a0-a8fa-500c4163aab9","keywords":null,"link":"/elet/20190926_will_smith_kalid_artur_gemini_man_magyar_szinkron","timestamp":"2019. szeptember. 26. 07:07","title":"Will Smith a magyar szinkronhangjával is találkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e89528c4-d233-4b7f-876f-c905691d9c80","c_author":"Vilmos Endréné","category":"360","description":"Miként próbálják kivédeni a háztartások az 1980-as évek áremelkedéseit, amelyek azzal kezdődtek, hogy 1979-ben 5,40 lett a 3,60-as kenyér ára? Ezt kísérelte meg felderíteni az Országos Piackutató Intézet 1984 nyarán végzett vizsgálata. A kutatás eredményeit akkor a HVG közölte, ezek alapján mindenki eldöntheti, mennyire hasonlít mostani élete (vagy családjáé) ahhoz, amilyen a Kádár-rendszer utolsó évtizedében volt. Ez történt 35 évvel ezelőtt – időutazás a HVG-vel.","shortLead":"Miként próbálják kivédeni a háztartások az 1980-as évek áremelkedéseit, amelyek azzal kezdődtek, hogy 1979-ben 5,40...","id":"20190926_360_Kiegeszitett_kenyer__kozvelemenykutatas_a_mellekjovedelmekrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e89528c4-d233-4b7f-876f-c905691d9c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9251b64a-17b5-4a6a-9991-d20bac3d0bf3","keywords":null,"link":"/360/20190926_360_Kiegeszitett_kenyer__kozvelemenykutatas_a_mellekjovedelmekrol","timestamp":"2019. szeptember. 26. 14:00","title":"Hol volt már a 3,60-as kenyér! 35 éve így élt együtt az ország az elszabaduló drágulással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e8d8f39-868e-4c17-8bd4-b937a1bc0e75","c_author":"Generali","category":"brandchannel","description":"A digitális fényképezőgépek és a webkamerák kora lejárt, már mindent az okostelefonok apparátusával intézünk. De a fotók és videók már nemcsak nézegetésre valók, hanem az egészségünk monitorozására, az autó- vagy lakáskárok gyors bejelentésére, a tudatos táplálkozásra való nevelésre, illetve az otthonunk felügyeletére is használhatók.","shortLead":"A digitális fényképezőgépek és a webkamerák kora lejárt, már mindent az okostelefonok apparátusával intézünk. De...","id":"generali_20190923_5_dolog_amit_a_telefonja_kamerajaval_is_elintezhet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e8d8f39-868e-4c17-8bd4-b937a1bc0e75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41718103-13f6-4608-b5a6-604c7f3c46e1","keywords":null,"link":"/brandchannel/generali_20190923_5_dolog_amit_a_telefonja_kamerajaval_is_elintezhet","timestamp":"2019. szeptember. 25. 11:30","title":"5 dolog, amit a telefonja kamerájával is elintézhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Generali Biztosító","c_partnerlogo":"649916fb-41b3-44a0-bc9e-226061eafd0d","c_partnertag":"Generali"},{"available":true,"c_guid":"3ae73bf9-e617-4dde-a00b-c53b18c2e5ad","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Azt nem árulta el a Budapest Airport, miért kell sebtiben felhúzni az újat a bádogterminál helyett.","shortLead":"Azt nem árulta el a Budapest Airport, miért kell sebtiben felhúzni az újat a bádogterminál helyett.","id":"20190926_ferihegy_repuloter_fapados_terminal_garancsi_istvan_market","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ae73bf9-e617-4dde-a00b-c53b18c2e5ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3d953c1-c3dc-433b-a6ae-14fda8179ffa","keywords":null,"link":"/kkv/20190926_ferihegy_repuloter_fapados_terminal_garancsi_istvan_market","timestamp":"2019. szeptember. 26. 07:50","title":"Garancsi cége építi az új ferihegyi terminált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]